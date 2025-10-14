João Diogo Manteigas: “O Benfica desagregou-se dos sócios. São vistos como meros clientes”

Tem 43 anos, é advogado no sector do direito do desporto e é sócio do Benfica quase desde que nasceu. João Diogo Manteigas foi o primeiro a avançar há 13 meses para a corrida à presidência do clube lisboeta, com o lema “Benfica Vencerá”. Depois de Cristóvão Carvalho e Martim Mayer, esta é a terceira entrevista Bola Branca aos candidatos benfiquistas. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Comecemos pela actualidade: a sua candidatura anunciou na sexta-feira que a mesa da assembleia geral recusara a sua lista para a comissão de remunerações. um dia depois, a mesa da assembleia geral garantiu ter aceitado todas as candidaturas. Pode esclarecer este episódio?

Esclareço. Antes de mais, agradeço o convite, é sempre um prazer estar de volta. É simples. Temos de puxar o fio atrás. No dia 8 de março foram aprovados os estatutos, um grande dia, simbólico até para o Benfica, é o dia das casas Benfica. A partir desse momento, como já tínhamos a nossa candidatura há algum tempo, iniciou-se no dia 13 de setembro de 2024, tem mais de um ano, focámo-nos sempre numa coisa muito importante: o regulamento eleitoral. O Benfica não tem um regulamento eleitoral e o regulamento eleitoral é um regulamento interno essencial à vida do Benfica, à vida de qualquer clube ou de qualquer associação, seja ela privada, pública, o que for. Hmm, hmm.

Batemo-nos sempre pela importância e essencialidade desse documento. O tempo foi passando, manifestámos isso ao presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG), fazíamos comunicados públicos para tentar incentivar a direção a fazer o regulamento eleitoral, porque ao abrigo dos estatutos é a direção que tem de fazer uma proposta do regulamento eleitoral. Eis que, passado muito tempo, há uma primeira reunião em que se fala de tudo menos no regulamento eleitoral. A reunião foi com os membros representantes das listas e com o presidente da MAG. Nessa reunião não esteve presente ninguém em representação da candidatura de Rui Costa. Há uma segunda reunião depois, que era para ter ocorrido na segunda quinzena de agosto. Não ocorreu, foi já em setembro. O presidente incumbente da lista de Rui Costa também não se faz representar e também não se fala do regulamento eleitoral. ...

Passado pouco tempo, é convocada a assembleia para a prestação de contas e também para o regulamento eleitoral. Nesse dia dessas duas assembleias, o regulamento eleitoral é chumbado e o presidente da MAG atual, o doutor Pereira da Costa, pessoa que eu respeito pessoalmente, tem um entendimento que é peregrino, não só é peregrino, como é duvidoso juridicamente e nós, pessoalmente, entendemos, enquanto candidatura, que é até violadora dos estatutos. Porquê? E já lá vou à comissão de remunerações, porque isto tem um enquadramento. A partir do momento em que o regulamento eleitoral é chumbado, o que dizem os estatutos do Benfica é que tem de existir um regulamento eleitoral aprovado em assembleia geral pelos sócios. O presidente da mesa entendeu desviar-se, violar, os estatutos que estão em vigor agora no Sport Lisboa e Benfica, dos novos estatutos, porque vai aplicar ou entende que é de aplicar o regulamento eleitoral de 2021, aquando das eleições de Rui Costa contra Francisco Benítez. Porque é que não é possível ser aplicado esse regulamento de 2021? Primeiro, não foi um regulamento eleitoral aprovado pelos sócios em assembleia geral; segundo, devido à detenção de Luís Filipe Vieira e a tua o que se passou posterior a essa detenção que motivou as eleições de 2021, houve um consenso entre as duas listas, de Rui Costa e Francisco Benítez, para criar um regulamento eleitoral mínimo para que pudessem existir algumas regras. Ponto número 1: não é possível aplicar o regulamento de 2021 em 2025; não é possível, obviamente porque não foi aprovado em assembleia geral dos sócios; e o que devia ter acontecido, ponto número 3, era que a direção tivesse uma nova proposta de regulamento eleitoral para que os sócios pudessem obviamente aprovar ou sugerir alterações em sede de assembleia geral. Certo.

Porque é que fiz aqui uma esquematização do tempo? Porque tiveram, desde 8 de março até setembro, para fazer um regulamento eleitoral minimamente condigno para que os sócios pudessem deliberar, analisar e sugerir alterações e fizeram-no mesmo em cima, praticamente, das eleições. Isto é premeditado, não tenho problemas em dizer isto. Comissão de remunerações, entre outros problemas: a comissão de remunerações não é um órgão eleitoral. Os três órgão eleitorais do Benfica são: direção, mesa da assembleia geral e conselho fiscal. A comissão de remunerações é equiparada a um plenário dos órgãos sociais, não são órgãos em que os sócios votam uma lista. É um órgão que vai por apenso a um dos órgãos e nós entendemos, ao abrigo da lei por analogia, que vai por apenso ao conselho fiscal. Ora, o presidente da MAG nunca veio dizer se a comissão de remunerações corre por apenso ou da direção, ou do conselho fiscal. E nós, quando apresentei a minha lista, apresentei o presidente e o vice-presidente para a comissão de remunerações, logo iríamos apresentar uma lista por apenso ao conselho fiscal. O que é que fizemos? Antecipámo-nos. Como conhecemos muito bem o Benfica e como conheço muito bem as pessoas que trabalham no Benfica, já há muitos anos, há 20, 10, 15 anos ou agora atualmente, fiz uma coisa: mandei um e-mail a pedir esclarecimentos. E ainda bem. Os esclarecimentos que vieram de lá foi: não aceitamos lista de comissões de remunerações para quem não apresenta uma lista conjunta. Eu gostava de perceber quem entendimento peregrino é este. Hmm.

Então, quer dizer, um lista que apresente membros para os órgãos, direção, conselho fiscal e mesa da assembleia geral pode apresentar uma lista de comissão de remunerações, mas eu, que apresento para a direção e para o conselho fiscal, e sendo a lista de comissão de remunerações agregada por apenso ao conselho fiscal, não posso apresentar? Só porque manifestei o meu apoio ao doutor João Leite, porque há listas separadas a partir deste ano, para MAG, pessoa que eu convidei em primeira mão para ser presidente da MAG da minha lista? Isto não tem cabimento absolutamente nenhum. Por respeito à ordem e à estabilidade do Benfica, porque a nossa candidatura sempre foi em prol de não desestabilizar o Benfica, como nós provámos durante o ano, relativamente à época desportiva toda. Eu podia ter feito oposição e sempre disse que não iria fazer. Portanto, entendemos não apresentar para que não viesse de lá uma resposta a dizer assim: não aceito porque vocês não apresentaram uma lista completa, incluindo à MAG. Meus amigos, isto é a esquizofrenia do Benfica hoje. É uma violação estatutária e é uma violação de todo e qualquer regulamento que existe hoje em dia. Vamos às ideias e ao estado atual do clube. Que medida do seu programa é que é a menina dos seus olhos? E que medida é que não tem a atenção que gostava que tivesse?

Acho que, acima de tudo, não é uma medida, foi algo que eu propus na revisão estatutária e que está implementada já a partir deste ano civil e desta época desportiva, que é uma nova assembleia geral ordinária. O Benfica, até hoje, tinha duas assembleias ordinárias: orçamento em junho e a prestação de contas em setembro. Fiz uma proposta, aquando do processo de revisão estatutária, que foi aprovada. Tive o privilégio de ver os sócios a aceitarem, porque sei a necessidade deles, conheço bem o Benfica a esse ponto, uma nova assembleia geral ordinária que é uma assembleia geral sobre a época desportiva. Vamos debater aquilo que interessa mais aos benfiquistas. A partir de 2026, vamos ter uma assembleia geral para o orçamento em junho, ainda em junho uma assembleia geral sobre a época desportiva, modalidades, futebol, aquilo que os sócios gostam de ir debater na assembleia geral ordinária das contas e do orçamento, e depois temos a prestação de contas em setembro. Não é a menina dos meus olhos, mas foi algo que eu tive o prazer de confirmar que fui ao encontro daquilo que era o que os benfiquistas queriam. E assim consigo ter uma assembleia geral no intermédio destas duas, obrigatória todos os anos, para que os sócios possam livremente falar e, com tempo, coisa que não acontece nas outras duas, sobre desporto, que é aquilo que mais querem.

Replicamos isto para aquilo que é o nosso projeto, há duas coisas que eu conheço muito bem e que sei que vai surtir efeito, vai dar frutos. Primeiro, todas as medidas pró-associativismo. O Benfica, nos últimos quatro anos, desagregou-se completamente dos sócios, os sócios não são vistos como sócios, são vistos como meros clientes. Lembram-se de vez em quando que eles existem. Isso é fruto também, não seria justo passar isto sem dizer, dos 18 anos anteriores a este último mandato. Foi uma ideia que foi sendo implementada ao longo do tempo. Ou seja, o associativismo no Benfica não morreu, mas foi sendo deixado para trás. Temos mais de 20 propostas para voltar a unir os sócios e aproximar os sócios do Benfica, são as nossas meninas dos nossos olhos, por assim dizer, diretamente indo ao encontro dos benfiquistas. Depois, tem a ver com o desporto, que é a minha grande área de experiência, é aquele rapport que trago mais para o Benfica, a par do associativismo. Trabalho há 18 anos no setor, de forma transversal, representei tudo o que havia para representar, todos os tipos de agentes desportivos. Falo do modelo desportivo. O nosso modelo desportivo, também podemos trazer à equação o institucional, tem por base a otimização do valor de mercado das equipas para, imediatamente, atacar tudo aquilo que são as alterações necessárias para que o Benfica possa vingar imediatamente a nível desportivo.

E, depois, a nível institucional. Temos aqui ideias para o Benfica que já metemos cá fora, não só para o Benfica internamente, como para o posicionamento do Benfica no ecossistema desportivo em Portugal: federação, liga e Associação de Futebol de Lisboa. Duas dessas propostas, tem a ver com a centralização dos direitos audiovisuais e, acima de tudo e muito importante para nós, a alteração dos quadros competitivos.

Como avalia a presidência de Rui Costa?

A avaliação é negativa, como é óbvio, caso contrário não me tinha candidatado. Candidato-me por duas razões: porque o mandato desta direção, nos últimos quatro anos, falhou; e, por outro lado, porque só agora é que me pude candidatar ao Benfica porque o Benfica, até 8 de março de 2025, tinha uns estatutos que me proibiam de me candidatar. Só com 43 anos e 25 anos de sócio efetivo. Cumprido esse pressuposto, graças a Deus os estatutos também mudaram, o que permite a todos os candidatos se poderem candidatar também. O falhanço deste mandato de Rui Costa, com a sua direção, é evidente, porque falhou desportivamente, institucionalmente e até em termos de política interna. Bom, desportivamente é fácil, não é? Um campeonato, duas Supertaças e uma Taça da Liga. Isto é muito pouco para 435 milhões de euros investidos em jogadores, não obstante terem sido vendidos 705 milhões de euros.

Depois, o institucional é algo que nos diz muito. Acho que o Benfica se posicionou e apoiou quem não devia ter apoiado, nem que seja por mero respeito àquilo que é a visão dos benfiquistas. Não é nenhum segredo ou, pelo menos, é o segredo mais mal guardado, se quisermos. Os benfiquistas, na sua generalidade, focam-se em pessoas e a pessoa de Pedro Proença, na Liga Portuguesa de futebol e que depois transitou para a Federação Portuguesa de Futebol, não é uma pessoa que os benfiquistas entendem ser um bom líder para qualquer entidade desportiva em Portugal e o Benfica solidarizou-se com o projeto Pedro Proença, como diz Rui Costa. Eu acho que o Benfica podia, obviamente, relacionar-se e deve relacionar-se, isso é que eu quero quando for presidente do Benfica, com a Federação Portuguesa de Futebol na pessoa do Pedro Proença. Acho que não deve ser promotor das ideias de Pedro Proença por respeito aos benfiquistas. E então o que é que tem de fazer? Tem de exigir, tem de assacar, ideias, projeto e visão, posicionamentos, à federação e à Liga Portuguesa de futebol, agora na pessoa do doutor Reinaldo [Teixeira]. Certo.

E, depois, uma política interna quando, durante o mandato de quatro anos, tivemos n pessoas que saíram do Sport Lisboa e Benfica, mas em particular duas pessoas que gosto sempre de relembrar, porque Domingos Soares de Oliveira era inevitável que saísse. Miguel Moreira não fazia parte da candidatura, mas era um administrador com muito peso, a par do Domingos Soares de Oliveira, na SAD do Benfica. Falo, obviamente, de Luís Mendes, que era uma pessoa próxima, era alguém que saiu fora da caixa da candidatura de Rui Costa, era um amigo muito pessoal de Rui Costa, uma aposta de Rui Costa. E também de Jaime Antunes. São duas saídas cujas declarações levantaram muitas dúvidas e muita celeuma para o Benfica. Já sugeriu que o Benfica não é um clube viável e criticou o mercantilismo puro aquando da venda de João Neves, por exemplo...

Trading puro. Como é que se seguram jogadores cobiçados por gigantes europeus? No fundo, onde é que o clube deve ir buscar dinheiro para evitar essas vendas ou pelo menos adiar? E isto ignorando a vontade do jogador…

Não vamos confundir as coisas, uma coisa é o Benfica ter necessidade de vender, outra coisa é como é que se agarram jogadores. São coisas diferentes. O Benfica não tem caixa, o Benfica tem um problema de caixa, um problema de tesouraria, não é um problema contabilístico. O Benfica apresentou agora contas positivas, em setembro, quer na SAD e depois através do MEP [método de equivalência patrimonial] para o clube. O problema é que as pessoas e os sócios, na sua generalidade, não têm conhecimento suficiente para poderem aferir porque é que as contas foram positivas ou, por outro lado, quando chegam à assembleia geral, perguntam aos dirigentes e os dirigentes não respondem. Eu, por exemplo, fiz cinco perguntas na assembleia geral na prestação de contas e responderam-me a meio a duas, a metade de duas. Portanto, uma coisa é como é que nós apostamos e retemos talento; outra é a necessidade de termos de vender. A necessidade de termos vender respondo simplesmente: o Benfica não tem tesouraria, não tem caixa, tem custos acima das suas receitas e portanto tem de vender jogadores que são as receitas extraordinárias, porque os direitos audiovisuais estão consumados, os patrocínios são muito poucos, o Benfica tem na SAD à volta 24 ponto qualquer coisa milhões de euros para esse efeito. Não tem naming no estádio. E, portanto, é inevitável que tenha de apostar nas vendas de jogadores para poder manter-se à tona da água.

Outra coisa que me diz muito é a aposta na formação e a retenção desse talento. Esse é um processo que demora tempo, porque tenho de provar não só ao jogador que ele pode chegar lá, como tenho de provar à família e aos agentes dele. Como é que faço isso? Apostando neles. Se o João Neves tivesse visto o seu salário ser aumentado, se lhe tivesse sido entregue a braçadeira de capitão, logo naquele ano em que apareceu e assim se fixou, em que se tinha percebido que era um jogador diferenciado. Quando falo em João Neves, posso falar de Gonçalo Ramos porque sei que, e Roger Schmidt até já disse isto publicamente, ele não queria que o jogador tivesse sido vendido, como posso falar de outro jogador qualquer da formação. Eu tenho de fazer esse trabalho antecipado, eu tenho de lhes dar a confirmação e a certeza de que vão chegar à equipa A, vão ter sucesso desportivo na equipa A e que eu vou fazer de tudo para os poder reter. Obviamente que, excepcionalmente, posso ter de vender necessariamente algum jogador destes por causa da mais-valia. Um jogador da formação tem uma mais-valia que qualquer outro jogador que eu contrate não tem. Quando tratado um Kokçu ou um Ríos por 27 milhões e 25 milhões, eu não vou ter uma mais-valia superior porque tenho de vendê-lo por mais do dobro para poder te ruma mais-valia considerável. Os jogadores de formação têm essa mais-valia, é custo zero.

O Benfica vende estes jogadores por uma questão de ordem financeira, como é óbvio. Não há projeto desportivo para jovens. Temos quatro jovens no plantel principal, neste momento, e só João Rego é que vai jogando de vez em quando. Não estou a contar com o António Silva, porque é um jogador que já está cimentado na equipa já há alguns anos.

Ouvindo um pouco o que os adeptos dizem, parece que querem ver mais miúdos a jogar. Já se sabe que é inevitável a venda quando tudo corre bem, mas se calhar, pergunto e peço-lhe ajuda, que bom exemplo é que há de um projeto desportivo bem feito num jogador? Ocorre-me Rúben Dias, porque sobe, é campeão, está ali dois, três anos, chega a ter a braçadeira, depois é bem vendido. É esse um tipo de norte na bússola? Ou há mais exemplos bons? Realmente, eles têm saído muito cedo. Eles têm saído muito cedo por uma questão financeira, isso é evidente. Não há aqui nenhum segredo, está à vista desarmada de todos. O Rúben Dias é um exemplo muito bom, tal como o João Neves, que é campeão e depois é campeão europeu, não é uma brincadeira. O Rúben Dias sai do Benfica, chega à Premier League e, no ano a seguir, é o melhor defesa e um dos melhores jogadores da Premier League. O Benfica forma bem, o Benfica não beneficia desportivamente dos jogadores. O que o Benfica tem de fazer é reter esse talento até uma determinada idade. Entendemos que é até aos 24 anos. É um produto finalizado de um jogador, um jogador completo, um homem completo. Ou, se quisermos aplicar no futebol feminino, temos uma mulher completa em termos formativos, de casa, desportivamente preparada para sair e jogar em qualquer liga.

O que o Benfica não conseguiu fazer foi exatamente isso, reter esse talento e só depois vender o produto finalizado, lamento estar a utilizar esta expressão mas é de facto a melhor que posso para tentar que as pessoas percebam, porque repare: quando é que Rúben Dias foi vendido? Foi em 2020, no ano da covid, quando havia eleições, quando Luís Filipe Vieira entendeu que tinha de gastar 100 milhões de euros em jogadores. Tinha de vender também para ter dinheiro, como é óbvio, e no negócio de Rúben Dias tentou trazer alguém com experiência, mas que não tem a rentabilidade, que neste caso foi Otamendi.

Certo.

Nada contra Otamendi, é um jogador altamente profissional, é dos poucos que ficou ao longo de cinco anos, é um bom exemplo de profissionalismo, é um excelente capitão... mas depois trouxe também esses problemas, não é? Mal chegou, o Jorge Jesus, o treinador contratado para essa época, também lhe entregou de bandeja a braçadeira de capitão. Quer dizer, há um desvio daquilo que são os padrões, valores, princípios e história do Sport Lisboa e Benfica, é o mercantilismo puro a funcionar. E o Benfica, nestes 25 anos, não olhou para o que é o Benfica, olhou para as necessidades financeiras, para o mercantilismo puro. Este é o princípio com o que o Benfica se rege, hoje em dia, que vai acabar em outubro, estou convicto disso. Há aí uma armadilha que não se fala o suficiente: se a história correr mal no jogador que sai, é má publicidade para o clube, não é?

É, mas repare: o risco está sempre lá. O nosso modelo desportivo assenta em três vetores, um deles é a formação, a aposta no risco que é a formação. Temos de estar conscientes que os jogadores podem falhar, mas uma contratação de 27 milhões de euros também não pode falhar? Uma de 30 não pode falhar? Kokçu não falhou, por 25 milhões de euros? Arthur Cabral não falhou? Jurasek não falhou? Posso estar aqui a tarde toda a dar exemplos. Há aqui questões que as pessoas têm de olhar e pensar assim: qual é a margem de risco que prefiro adotar e defender entre um jogador que custa 25 milhões e um jogador que me custou quase nada e com quem eu tenho de ser mais condescendente, mais pedagógico? É o jogador da formação. ...

Tenho de assumir o risco e prepará-lo psicologicamente: não é fácil jogar no Estádio da Luz, não é fácil jogar no Benfica. Um jogador que vem, uma contratação cara, significa que é um jogador já experimentado, tem futuro mas vem com alguma tração. Pode chegar aqui e está preparado para grandes palcos, supostamente. Um jogador da formação não, o maior trabalho que temos de garantir com jogadores da formação é prepará-los psicologicamente para jogarem pelo Benfica, esse é que é o grande segredo que temos de combater. Defende a suspensão do processo para a centralização dos direitos televisivos...

Sem dúvida. ... em linha com a direção.

[risos] Não sei, a direção tardou a posicionar-se nesse sentido. O que sei é que a direção saiu da mesa de negociações. Pronto, porque defende a suspensão?

Porque, neste preciso momento, não sabemos qual é a chave do modelo que a liga e a federação querem. Veja-se rapidamente: a liga apresentou um modelo à Autoridade da Concorrência sem o apoio da federação. Portanto, eu desconheço hoje se a federação debateu com a liga este modelo que foi apresentado. Eu tive acesso ao modelo, confesso-lhe, trabalhando na área há 18 anos, e não consigo perceber qual é o modelo. Tem ali algumas semelhanças com o modelo espanhol, mas não consigo perceber. Depois, digo-lhe outra coisa: qual é a lógica de apresentar um modelo sem saber qual é o interesse em comprar o produto do futebol português? Começa-se a casa pelo telhado. Eu tenho de ir auscultar o mercado para saber, primeiro, quem é que tem interesse em comprar a primeira e, já agora, a segunda liga portuguesa. Não sei se faz parte deste modelo a segunda liga portuguesa. Repare: se a segunda liga fizer parte deste modelo, então temos aqui um problema. A segunda liga é uma liga amadora, não é profissional. É profissional para efeitos de quadros da liga e do ecossistema onde vive, mas eu digo que é uma liga amadora porquê? Porque as receitas dos clubes, das sociedades desportivos da segunda liga, são inferiores aos custos que têm. Não é sustentável a segunda liga. Tenho de perceber se isto está dentro da centralização ou não. OK...

Indo para a primeira liga. Obviamente, o objetivo imediato é sentar com o governo e suspender o decreto-lei da centralização. Porquê? Não sabemos qual é o modelo que está a ser apresentado. O Benfica ainda teve o problema, a agravante, de ter saído da mesa de negociações, não participou na reunião final que ratificou aquele modelo para ser apresentado na Autoridade de Concorrência. Eu digo isto, que deve ser suspenso, com três justificações: não sabemos a chave do modelo, não é uma questão só de dinheiro, é uma questão de sustentabilidade do futebol português. Ouvi António Silva agora recentemente, no Football Summit, a dizer que o Sp. Braga fez um grande trabalho sob a presidência dele, para ter condições para tentar combater com os outros três grandes e também outra coisa que foi: os três grandes têm de perceber que os outros têm de ganhar mais dinheiro. Reconheço o trabalho de António Salvador no Braga, é um bom exemplo de quem com pouco conseguiu fazer muito, não obstante de discordar por completo com o tipo de presidência de António Salvador, não concordo com ele relativamente ao 'sistema robin hood’, que é “temos de tirar dinheiro aos grandes para termos mais dinheiro”. Não é assim que funciona, até me parece antagónico nas palavras de António Salvador. Tanto trabalho que fez com o Braga e ainda está a pedir dinheiro aos maiores para receber. Não é assim que deve funcionar.

Para uma liga ser sustentável em Portugal, tem de reduzir o número de clubes. Portugal não tem capacidade para ter 18 clubes na primeira e segunda ligas.