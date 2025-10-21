João Noronha Lopes: "Vou trazer Bernardo com Mourinho no Benfica"

Toda a gente lhe pergunta pelo Bernardo Silva, e eu também não posso deixar de o fazer. A partir de janeiro, o Bernardo Silva já pode assinar contrato com o Benfica?

É correto. O Bernardo já declarou publicamente que quer vir para o Benfica.

Nós já sabemos essa parte, mas… quer trazê-lo para o Benfica?

Quero. Eu quero trazer o Bernardo e vou criar condições para isso acontecer.

Com Mourinho ainda no Benfica?

Sim, com o Mourinho. Exatamente.

Essa é a sua grande bandeira, poder anunciar ou fechar o contrato com o Bernardo em janeiro?

Estou-lhe a dizer que... Eu conheço o Bernardo há muito tempo, falo com o Bernardo, e ele quer muito vir para o Benfica. O Benfica precisa do Bernardo porque, além do enorme talento, ele traz experiência e cultura de vitória.

E o Benfica foi injusto com ele?

O Bernardo devia ter ficado no Benfica mais tempo, claramente. Isso hoje é inegável. Mas ainda vem a tempo de triunfar no Benfica.

Que opinião tem de Frederico Varandas e de André Villas-Boas?

Quero ter boas relações institucionais com os outros clubes.

Mas que opinião tem deles?

Há uma coisa que digo de forma clara: o Benfica tem que se dar ao respeito. E, se não se der ao respeito, não é respeitado.

Já viu o presidente do Sporting ou do Porto faltar ao respeito nestes últimos tempos?

Sim. No último ano, em fevereiro, Frederico Varandas fez declarações que condicionaram e pressionaram os árbitros numa altura crucial da época. Nessa altura, se eu fosse presidente do Benfica, teria reagido. O presidente do Benfica não tem que falar sempre, mas tem que falar em alturas cruciais. E o Benfica não tem voz. Não teve voz no ano passado. É isso que se espera de um presidente do Benfica: que saiba defender os interesses do clube.

Depois acontece aquilo que aconteceu na final da Taça, uma vergonha autêntica. Não foi o Belotti que foi espezinhado, foram milhões de benfiquistas. E o que não pode acontecer é que, depois disso, fazemos um comunicado, há uma reunião de presidentes e Rui Costa, confrontado por Varandas, fica calado outra vez. Não é assim que se defendem os interesses do Benfica.

André Villas-Boas quer um novo modelo para a Taça da Liga e o senhor quer acabar com a competição.

Sim. Acho que, quando olhamos para o futebol português, temos de olhar para os direitos televisivos, que são uma das minhas prioridades. É um dossiê que vou assumir pessoalmente, porque é de crucial importância para o Benfica. Não só pelos dois anos que ainda temos para negociar, mas também pelo futuro. E temos de olhar para o edifício como um todo. Os direitos televisivos, por si só, não resolvem nada.

Hmm.

Temos de reformular os quadros competitivos, há clubes a mais na Primeira Liga. E temos competições como a Taça da Liga, que, na minha opinião, não fazem sentido e só sobrecarregam a equipa com jogos, quando devíamos estar focados na Liga dos Campeões e na nossa dimensão europeia.

Temos também que rever a taxa de IVA nos bilhetes. Não faz sentido pagarmos mais IVA para ir ao futebol do que para ir ao teatro. O Benfica tem de ter um papel de liderança neste processo. Já apresentei 10 medidas para os primeiros 100 dias do meu mandato.

O senhor soma projetos e dossiers às costas. Em quatro anos, tem tempo para fazer isso tudo?

Tenho. Mas, mais do que os quatro anos, já apresentei 10 medidas para os primeiros 100 dias. Uma delas é precisamente sobre os direitos televisivos e as relações institucionais. Quero falar com o governo sobre o decreto-lei da centralização. Há aspetos que me suscitam dúvidas, porque o panorama audiovisual mudou completamente.

Hoje, a situação dos direitos televisivos é diferente. Pedro Proença prometeu 300 milhões de euros para a Liga Portuguesa, mas nunca explicou de onde vinham esses 300 milhões. Enquanto presidente do Benfica, não aceitarei uma centralização que faça o clube ganhar menos de 20 milhões. Isso não aceitarei.

O Benfica vale mesmo mais do que Porto e Sporting?

O Benfica é quem enche os estádios em Portugal, quem gera audiências, quem tem mais impacto no comércio local.

Mas está a ganhar menos do que o Sporting, desportivamente, no futebol.

Qual é o clube que, quando joga fora, tem bilhetes a 55 euros para uma bancada central? Isto é reconhecido pelos outros clubes. O Benfica apenas quer o que tem direito, enquanto maior clube português. Eu não vou abdicar disso. Se tiver que ficar sozinho a defender os interesses do Benfica, fico.

Mas não podemos ter uma direção que sancionou a omissão de Pedro Proença durante quatro anos relativamente aos direitos televisivos e que, depois da final da Taça, resolveu saltar fora do processo. Foi entregue um projeto em que o Benfica não interveio, nem sequer foi consultado. Como é possível uma centralização sem o Benfica ser tido nem achado? Isso não vai acontecer. Por isso, uma das minhas primeiras medidas será reunir com o governo, o presidente da federação e o presidente da liga.

Mas o Benfica é responsável por isso, evidentemente.

Claro. Quando é proposto esse projeto, o Benfica tem de ser parte ativa. É impossível avançar sem o Benfica.

Você conhece Reinaldo Teixeira e Pedro Proença?

Reinaldo Teixeira não conheço. Pedro Proença falei com ele uma vez.

Que opinião é que tem dele?

Para mim, as opiniões não são opiniões pessoais. Eu quero ter relações institucionais. Agora, o Benfica, mais uma vez, tem que se dar ao respeito. Eu sou presidente do Benfica e, portanto, eu não admito que Pedro Proença tenha dito que o Benfica achava que valia muito em termos de direitos televisivos. Não. O Benfica quer valer aquilo que merece, enquanto maior clube português. E é por isso que eu lutarei.

Mas, mais uma vez, vamos olhar para o futebol português como um todo. A centralização não é um remédio para todos os males. Vamos olhar para o futebol português como um todo: a reformulação dos quadros competitivos, a transparência em termos de arbitragem, a transparência nas comunicações do VAR, a melhoria das condições nos estádios, a questão do IVA. Temos muito de que falar. E é isso que se espera do papel de um presidente do Benfica, ter liderança neste processo.

Como gestor, como é que olha para o passivo do Benfica? O Benfica, neste momento, daquilo que conhece, as mais-valias que tem, ou os ativos que tem, melhor dizendo, são suficientes para lhe dar descanso em relação ao passivo?

Olhe, a situação do Benfica nestes quatro anos agravou-se. Sim, é uma situação preocupante, porque quando o passivo se agrava em 100 milhões de euros, obviamente que é preocupante. Os capitais próprios diminuíram de 146 para 116 milhões de euros. As dívidas a fornecedores duplicaram. A nossa linha de crédito aumentou de 140 para quase 200 milhões de euros. E, portanto, é preciso pôr mão nisto.

É preciso não iludir os benfiquistas. E este é o momento. O Benfica, antes de tudo, tem que fazer uma coisa básica: equilibrar as suas receitas e as despesas correntes. Ou seja, aquilo que gasta e aquilo que recebe, sem contar com as transferências de jogadores. Neste momento, tem um défice de 15 milhões de euros, em média, neste mandato. E nós temos condições para transformar isto em resultados operacionais positivos.

Como é que nós lá chegamos?

Primeiro, garantindo que temos as receitas da Champions, e por isso é que eu começo pelo projeto desportivo, que é o mais importante.

Segundo, uma boa negociação dos direitos televisivos. A decisão da direção de adiar para a próxima direção os dois anos de contratos que temos é uma decisão boa e ponderada. E, portanto, temos que garantir um bom contrato de direitos televisivos.

No final, Rui Costa fez uma coisa que lhe agrada?

Claro. Mas vamos lá ver uma coisa: eu não digo que não tenham sido feitas boas coisas nesta direção. O que digo é que o balanço global é negativo. E, portanto, nós temos que ser campeões para estar na Champions. Temos que ter um bom contrato de direitos televisivos.

Obviamente que há espaço para reduzir custos, não no futebol, mas nos fornecimentos e serviços externos e alguns custos operacionais.

E depois temos que fazer crescer receitas. E isso é a minha vida, é a vida de quem me acompanha, do meu vice-presidente para a área financeira. Serei naturalmente o presidente do Conselho de Administração, e do meu vice-presidente financeiro, que é um dos melhores gestores deste país. Temos que fazer crescer receitas.

Onde é que vão buscar essas receitas?

Às receitas do dia de jogo. Temos espaço para aumentar essas receitas no curto prazo, sobretudo na parte das empresas, e não nos sócios individuais, que não podem continuar a suportar ao menos 20% dos “red passes”. Caso contrário, o Benfica torna-se um clube de elite e o Benfica é um clube popular.

E o senhor também terá conhecimento de que, para muitos jogos no Estádio da Luz, há sócios que esperam demasiado tempo para entrar no recinto, na sua casa, para ver jogos do Benfica.

Sim, mas é um problema da lista de espera dos “red passes”.