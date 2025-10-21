João Noronha Lopes: "Vou trazer Bernardo com Mourinho no Benfica"

21 out, 2025 - 06:50 • João Fonseca
A continuidade de Mourinho e a pergunta que vai fazer ao treinador, o futuro com Bernardo Silva enfiado na camisola do Benfica, as 10 medidas para os primeiros 100 dias, a posição sobre Villas-Boas, Varandas e Proença e muito mais. Em entrevista à Renascença, em dia de Newcastle-Benfica a contar para a terceira jornada da Liga dos Campeões, João Noronha Lopes explica porque acredita que o seu projeto é o melhor para o clube. As eleições para a presidência do Benfica estão agendadas para 25 de outubro.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
João Noronha Lopes, bem-vindo à Bola Branca da Rádio Renascença. Quero começar esta entrevista pela atualidade. Esta noite joga o Benfica com o Newcastle, terceiro jogo da Liga dos Campeões, duas derrotas até agora. Se esta terça-feira voltar a perder, a possibilidade daqui a quatro dias de conquistar a vitória já na primeira volta cresce?
Muito bom dia e obrigado pelo convite para estar aqui, para falar aos benfiquistas. Eu não olho para as coisas assim. Quando o Benfica ganha, ganhamos todos. Quando o Benfica perde, perdemos todos. E, portanto, acho que estas eleições devem ser avaliadas e os candidatos devem ser avaliados independentemente daquilo que vai acontecer no jogo com o Newcastle. A minha convicção é que o Benfica vai ganhar.
Temos um grande treinador, que está habituado aos grandes jogos, e eu, como todos os benfiquistas, vou estar a torcer pela vitória da equipa. Eu vou estar em Santarém, na Casa do Benfica, a assistir ao jogo com os benfiquistas de Santarém e estou otimista relativamente àquilo que vai acontecer com o Newcastle.
O senhor revê-se neste futebol que o Benfica tem apresentado?
Eu gosto muito de bom futebol, gosto muito de ganhar. Acho que o Benfica tem um grande treinador e tenho muita confiança de que o Mourinho vai pôr o Benfica a jogar melhor.
Um mês de Benfica de Mourinho. Acha o futebol de Mourinho tem sido melhor que o de Bruno Lage?
Repare, o que acontece com o Mourinho é que ele herda um plantel que não foi escolhido por ele, foi escolhido por Bruno Lage, assim como Bruno Lage herdou um plantel que tinha sido escolhido por Roger Schmidt. Portanto, o problema e a responsabilidade não é dos treinadores, o problema e a responsabilidade é do presidente, que mais uma vez prepara as épocas em cima do joelho e não cria as condições para que os treinadores possam ganhar. Mas, apesar disso, eu tenho muita confiança em José Mourinho e confiança de que ele vai pôr o Benfica a jogar à bola e que vamos ser campeões este ano.
Responda-me lá à pergunta: este futebol de Mourinho é melhor que o de Bruno Lage?
Acho que, mais uma vez, temos que dar tempo a Mourinho. Ele chegou há pouco tempo, e aquilo que nós esperamos de um treinador que é um dos melhores do mundo é que ganhe e que ponha o Benfica a jogar à Benfica.
Em janeiro vai reforçar a equipa de futebol?
Uma das primeiras medidas do meu mandato vai ser sentar-me com o José Mourinho, eu, o Nuno Gomes, o Pedro Ferreira e a nossa equipa.
Já pensou no que é que lhe vai dizer?
Vou-lhe dizer o que é que nós temos que fazer para ser campeões este ano.
Que é...?
Vou-lhe perguntar.
Então vai ser ele a dizer-lhe?
Vai ser ele a dizer-me a mim, obviamente. Nós vamos ouvir o treinador e depois vamos apresentar o nosso projeto, as pessoas, as nossas ideias. O Nuno Gomes conhece o José Mourinho e, portanto, vamos trabalhar em conjunto exatamente para criar as condições para que Mourinho possa ser campeão este ano.
João Noronha Lopes, quando apresentou a sua candidatura às eleições do Benfica, estávamos todos longe de perspetivar que Mourinho viesse para o campeonato português. Este era um “player” com o qual não contava?
Não. Eu acho que Mourinho é um grande treinador e à medida da grandeza do Benfica. Uma coisa que eu nunca defendi é o Benfica ter treinadores interinos – fizeram-me essa pergunta na altura – até porque, quando saiu Bruno Lage, nós tínhamos sete jogos até às eleições. Portanto, a solução de um treinador interino nunca seria boa para o Benfica. Acho que Mourinho é uma boa solução, tem o meu apoio, será o treinador do Benfica e é com ele que eu vou trabalhar.
Pergunto isto porque a perceção geral é de que Rui Costa jogou uma cartada muito forte com a entrada de Mourinho, a forma como comunica e como vai sendo também um “bombeiro” para apagar outros fogos... Traz dificuldades ao percurso que tinha pensado para as eleições que vão ocorrer dentro em breve?
Não. O meu percurso é independente das vitórias ou derrotas da equipa. Quando me candidatei, não sabia se o Benfica ia ganhar ou perder. Eu quero que o Benfica ganhe, quero que o Benfica ganhe muito. A contratação de Mourinho é uma contratação para o Benfica.
Mas era mais fácil sem ele?
Não. Eu não vejo as coisas assim. Mais uma vez, todos nós queremos que o Benfica ganhe e, se para ganhar tivermos que ter bons treinadores, é obviamente isso que queremos todos os benfiquistas.
João Noronha Lopes, que mais-valias são para a sua candidatura Miccoli e Óscar Cardozo?
São dois jogadores que são símbolos do Benfica em alturas diferentes. Óscar Cardozo é o maior marcador estrangeiro da nossa história, é alguém que o Nuno Gomes conhece muito bem e, portanto, honra-me bastante ter o apoio de grandes figuras do Benfica: Miccoli, Óscar Cardozo, Ricardinho, um dos melhores jogadores do mundo na sua posição, Jean-Jacques, uma das grandes figuras do nosso basquetebol. Pelo seu simbolismo e pelo que representam do seu passado benfiquista.
O senhor já afirmou que nunca se recandidataria no caso de, em quatro anos, só ter conquistado um título. Qual é o seu limite, se vencer e for presidente do Benfica a partir do dia 25 de outubro?
O meu limite é que o Benfica, em Portugal, tem que ganhar mais do que os seus dois diretos adversários em conjunto.
Ou seja, em quatro anos tem que ganhar...
Em quatro anos tem que ganhar três. Essa é a minha bitola. Agora, acho que há um problema no Benfica neste momento, que é o da cultura de exigência. Rui Costa é pouco exigente consigo próprio e, depois, naturalmente é pouco exigente com as pessoas.
Rui Costa não tem sido meigo consigo, ele e Luís Filipe Vieira.
Já lá vamos... Rui Costa é pouco exigente consigo próprio. E um dos problemas do Benfica neste momento é que falta cultura de exigência. Quando nós ganhamos um campeonato em quatro e o presidente acha que se deve recandidatar porque estivemos quase a ganhar, isto não é o Benfica. Rui Costa disse qualquer coisa como: “Bom, nós não ganhámos, mas para perder que seja assim.” Ora, isto não é o Benfica. Ou ganhamos, ou não ganhamos. E o Rui Costa é o presidente do “quase”.
...
Quase ganhámos o campeonato, quase ganhámos a Taça, quase defendemos o Benfica perante a liga e a federação, quase que defendemos o Benfica perante os adversários, quase que temos uma rádio, quase que temos uma cidade das modalidades que nunca saiu do papel. O Benfica não precisa de um presidente do “quase”, precisa de um presidente que apresente resultados. A nossa história é feita de resultados, não de segundos lugares e “quases”. E a minha diferença fundamental para Rui Costa é esta: eu sou muito exigente.
Essa Taça de Portugal ficou-lhe atravessada mais do que aos dirigentes atuais do Benfica?
Ficou-me completamente atravessada, a mim e a todos os benfiquistas. Mas deixe-me só concluir: os benfiquistas esperam um presidente que traga resultados e não arranje sempre desculpas para o insucesso. Rui Costa foi um grande jogador de futebol, é benfiquista, ninguém contesta isso. Agora, o Rui Costa presidente falhou. Falhou desportivamente, falhou do ponto de vista financeiro e falhou na defesa dos interesses do Benfica. Um presidente, ao fim de quatro anos, tem que apresentar resultados. Um campeonato em quatro obviamente não é à medida da grandeza do clube.
Há processos em andamento em tribunal. Como é que olha para essa realidade, sendo presidente do Benfica?
O Benfica tem uma escolha que tem de fazer neste momento: entre o passado e o futuro. Rui Costa e Luís Filipe Vieira fazem parte do passado do Benfica. Trabalharam juntos, escolheram as mesmas pessoas e agora estão numa lavagem de roupa suja entre os dois. Luís Filipe Vieira acusa Rui Costa de não trabalhar, Rui Costa diz que não, porque é que ele lá o teve…
Os benfiquistas já não querem isto. Não querem um acerto de contas do passado. Luís Filipe Vieira passa o tempo a justificar-se com o passado, Rui Costa a arranjar desculpas para o presente. Eu quero falar do futuro e o futuro está aqui.
Mas, no futuro, ainda há muito trabalho para o departamento jurídico do Benfica, ou não?
Oiça, aquilo que eu farei enquanto presidente do Benfica é defender intransigentemente os interesses do Benfica, em quaisquer processos em que o clube esteja envolvido, mesmo que tenham começado no passado. É isso que se espera de um presidente do Benfica.
Provando-se a culpa de algum dos nomes falados, irá agir judicialmente contra eles?
Oiça, eu não vou fazer nenhum comentário sobre processos judiciais do Benfica.
Ou, por outro lado, patrocinaria, como já aconteceu no Sporting, a expulsão de um deles como sócio?
Neste momento, o que quero discutir são as eleições do Benfica e o futuro do Benfica. E o futuro passa por isto: passa por um programa que eu já apresentei aos benfiquistas, um programa completo, em que falamos do projeto para o futebol, das modalidades, do associativismo e também da área financeira.
O senhor acaba de falar da sua grande missão, que é recolocar o Benfica naquilo que é o universo desportivo. Todos os ex-presidentes, os atuais e os candidatos são ambiciosos, naturalmente. Mas o Benfica teria condições para ter a hegemonia que, por exemplo, um Bayern Munique tem na Alemanha, do seu ponto de vista?
Claro que sim. Tem que ter condições, e já o teve. Agora, temos de analisar: vamos olhar para os últimos oito anos. Os dois homens do futebol, Luís Filipe Vieira e Rui Costa, nos últimos oito anos trouxeram-nos dois campeonatos. Portanto, isso não é hegemonia no futebol português. O Benfica tem que ser muito mais ambicioso do que isso. E quando ouço falar dos “homens do futebol”, digo-lhe: esses homens do futebol não nos trouxeram títulos nos últimos oito anos.
E o senhor não se considera um homem do futebol?
Eu sou um homem no futebol. Às vezes ouço dizer: “O João Noronha Lopes não está preparado, não sabe gerir o futebol, não está preparado para os jogos”. Mas, quando se fala do tal “homem do futebol”, eu pergunto: o Luís Filipe Vieira e o Rui Costa trouxeram-nos dois títulos em oito anos, é isso que os benfiquistas querem num homem do futebol? Eu julgo que não. Os benfiquistas querem títulos. E, para haver títulos, é preciso antes de mais uma organização para o futebol.
Essa organização é o que eu trago: uma estrutura em que as pessoas sabem exatamente o que querem. Estão a falar comigo há mais de um ano, entre si também, e já discutimos cargos. Temos o Nuno Gomes, futuro vice-presidente para o futebol, que fará a supervisão estratégica – de curto, médio e longo prazo. O Nuno saiu do Benfica pelo seu próprio pé, teve a preocupação de se formar, de estudar, e tem tido um papel importante como consultor da FIFA. É alguém que conhece o Benfica, conhece o futebol e será um excelente vice-presidente.
...
Depois temos o Pedro Ferreira, que tem um passado no Benfica como “scout”, foi para Inglaterra e integrou a equipa que levou o Nottingham Forest aos lugares europeus. É alguém que conhece muito bem o futebol do Benfica, o futebol português e tem também uma experiência internacional notável. O Pedro vai coordenar a formação, o “scouting” e o futebol feminino, em ligação com as áreas logísticas do clube, como o marketing e a comunicação.
A formação do Benfica tem caído a pique desse ponto de vista. Não tem também essa missão?
A formação do Benfica tem como principal objetivo fornecer jogadores para a equipa principal.
Mas vai fornecendo alguns… Acha que está a falhar alguma coisa?
Tenho a perceção de que o mais importante, mais do que festejar títulos da formação, é avaliarmos quantos jogadores da formação estão na equipa principal e quantos são titulares. Mas deixe-me só voltar a um ponto que me parece importante: o meu projeto para o futebol assenta em quatro ideias. Primeiro, a estrutura, da qual já falei. Estas pessoas trabalham em conjunto, sabem exatamente o que vão fazer. Fui o primeiro a apresentar um projeto para o futebol e apresentei as pessoas de forma clara.
Segundo ponto: estabilidade. Nós não podemos ter cinco treinadores em quatro anos, nem um carrossel de jogadores. Temos de ter um projeto de longo prazo que garanta a identidade do Benfica. E o que é essa identidade? É a cultura de vitória. Através da presença de símbolos como o Paneira e o Nuno Gomes, que simbolizam essa ambição e a transmitem aos jogadores, e também garantindo que conseguimos manter mais tempo alguns jogadores que simbolizam essa cultura, como o João Neves, por exemplo.
Certo.
Vou fazer um investimento financeiro sem precedentes na formação, para garantir que conseguimos reter os jogadores mais tempo, nomeadamente um ou dois anos depois da época de afirmação. Depois disso, é natural que saiam. Nenhum candidato pode dizer que vai reter indefinidamente um jogador, porque isso não é verdade.
O essencial é garantir que os jogadores da formação sentem que podem triunfar no Benfica antes de triunfar lá fora. Temos condições financeiras para isso. E, depois de triunfarem no Benfica, podem seguir a sua vida, como é normal. Portanto, o futebol do Benfica assenta em organização, estabilidade e identidade, para que os jogadores queiram triunfar no Benfica.
Toda a gente lhe pergunta pelo Bernardo Silva, e eu também não posso deixar de o fazer. A partir de janeiro, o Bernardo Silva já pode assinar contrato com o Benfica?
É correto. O Bernardo já declarou publicamente que quer vir para o Benfica.
Nós já sabemos essa parte, mas… quer trazê-lo para o Benfica?
Quero. Eu quero trazer o Bernardo e vou criar condições para isso acontecer.
Com Mourinho ainda no Benfica?
Sim, com o Mourinho. Exatamente.
Essa é a sua grande bandeira, poder anunciar ou fechar o contrato com o Bernardo em janeiro?
Estou-lhe a dizer que... Eu conheço o Bernardo há muito tempo, falo com o Bernardo, e ele quer muito vir para o Benfica. O Benfica precisa do Bernardo porque, além do enorme talento, ele traz experiência e cultura de vitória.
E o Benfica foi injusto com ele?
O Bernardo devia ter ficado no Benfica mais tempo, claramente. Isso hoje é inegável. Mas ainda vem a tempo de triunfar no Benfica.
Que opinião tem de Frederico Varandas e de André Villas-Boas?
Quero ter boas relações institucionais com os outros clubes.
Mas que opinião tem deles?
Há uma coisa que digo de forma clara: o Benfica tem que se dar ao respeito. E, se não se der ao respeito, não é respeitado.
Já viu o presidente do Sporting ou do Porto faltar ao respeito nestes últimos tempos?
Sim. No último ano, em fevereiro, Frederico Varandas fez declarações que condicionaram e pressionaram os árbitros numa altura crucial da época. Nessa altura, se eu fosse presidente do Benfica, teria reagido. O presidente do Benfica não tem que falar sempre, mas tem que falar em alturas cruciais. E o Benfica não tem voz. Não teve voz no ano passado. É isso que se espera de um presidente do Benfica: que saiba defender os interesses do clube.
Depois acontece aquilo que aconteceu na final da Taça, uma vergonha autêntica. Não foi o Belotti que foi espezinhado, foram milhões de benfiquistas. E o que não pode acontecer é que, depois disso, fazemos um comunicado, há uma reunião de presidentes e Rui Costa, confrontado por Varandas, fica calado outra vez. Não é assim que se defendem os interesses do Benfica.
André Villas-Boas quer um novo modelo para a Taça da Liga e o senhor quer acabar com a competição.
Sim. Acho que, quando olhamos para o futebol português, temos de olhar para os direitos televisivos, que são uma das minhas prioridades. É um dossiê que vou assumir pessoalmente, porque é de crucial importância para o Benfica. Não só pelos dois anos que ainda temos para negociar, mas também pelo futuro. E temos de olhar para o edifício como um todo. Os direitos televisivos, por si só, não resolvem nada.
Hmm.
Temos de reformular os quadros competitivos, há clubes a mais na Primeira Liga. E temos competições como a Taça da Liga, que, na minha opinião, não fazem sentido e só sobrecarregam a equipa com jogos, quando devíamos estar focados na Liga dos Campeões e na nossa dimensão europeia.
Temos também que rever a taxa de IVA nos bilhetes. Não faz sentido pagarmos mais IVA para ir ao futebol do que para ir ao teatro. O Benfica tem de ter um papel de liderança neste processo. Já apresentei 10 medidas para os primeiros 100 dias do meu mandato.
O senhor soma projetos e dossiers às costas. Em quatro anos, tem tempo para fazer isso tudo?
Tenho. Mas, mais do que os quatro anos, já apresentei 10 medidas para os primeiros 100 dias. Uma delas é precisamente sobre os direitos televisivos e as relações institucionais. Quero falar com o governo sobre o decreto-lei da centralização. Há aspetos que me suscitam dúvidas, porque o panorama audiovisual mudou completamente.
Hoje, a situação dos direitos televisivos é diferente. Pedro Proença prometeu 300 milhões de euros para a Liga Portuguesa, mas nunca explicou de onde vinham esses 300 milhões. Enquanto presidente do Benfica, não aceitarei uma centralização que faça o clube ganhar menos de 20 milhões. Isso não aceitarei.
O Benfica vale mesmo mais do que Porto e Sporting?
O Benfica é quem enche os estádios em Portugal, quem gera audiências, quem tem mais impacto no comércio local.
Mas está a ganhar menos do que o Sporting, desportivamente, no futebol.
Qual é o clube que, quando joga fora, tem bilhetes a 55 euros para uma bancada central? Isto é reconhecido pelos outros clubes. O Benfica apenas quer o que tem direito, enquanto maior clube português. Eu não vou abdicar disso. Se tiver que ficar sozinho a defender os interesses do Benfica, fico.
Mas não podemos ter uma direção que sancionou a omissão de Pedro Proença durante quatro anos relativamente aos direitos televisivos e que, depois da final da Taça, resolveu saltar fora do processo. Foi entregue um projeto em que o Benfica não interveio, nem sequer foi consultado. Como é possível uma centralização sem o Benfica ser tido nem achado? Isso não vai acontecer. Por isso, uma das minhas primeiras medidas será reunir com o governo, o presidente da federação e o presidente da liga.
Mas o Benfica é responsável por isso, evidentemente.
Claro. Quando é proposto esse projeto, o Benfica tem de ser parte ativa. É impossível avançar sem o Benfica.
Você conhece Reinaldo Teixeira e Pedro Proença?
Reinaldo Teixeira não conheço. Pedro Proença falei com ele uma vez.
Que opinião é que tem dele?
Para mim, as opiniões não são opiniões pessoais. Eu quero ter relações institucionais. Agora, o Benfica, mais uma vez, tem que se dar ao respeito. Eu sou presidente do Benfica e, portanto, eu não admito que Pedro Proença tenha dito que o Benfica achava que valia muito em termos de direitos televisivos. Não. O Benfica quer valer aquilo que merece, enquanto maior clube português. E é por isso que eu lutarei.
Mas, mais uma vez, vamos olhar para o futebol português como um todo. A centralização não é um remédio para todos os males. Vamos olhar para o futebol português como um todo: a reformulação dos quadros competitivos, a transparência em termos de arbitragem, a transparência nas comunicações do VAR, a melhoria das condições nos estádios, a questão do IVA. Temos muito de que falar. E é isso que se espera do papel de um presidente do Benfica, ter liderança neste processo.
Como gestor, como é que olha para o passivo do Benfica? O Benfica, neste momento, daquilo que conhece, as mais-valias que tem, ou os ativos que tem, melhor dizendo, são suficientes para lhe dar descanso em relação ao passivo?
Olhe, a situação do Benfica nestes quatro anos agravou-se. Sim, é uma situação preocupante, porque quando o passivo se agrava em 100 milhões de euros, obviamente que é preocupante. Os capitais próprios diminuíram de 146 para 116 milhões de euros. As dívidas a fornecedores duplicaram. A nossa linha de crédito aumentou de 140 para quase 200 milhões de euros. E, portanto, é preciso pôr mão nisto.
É preciso não iludir os benfiquistas. E este é o momento. O Benfica, antes de tudo, tem que fazer uma coisa básica: equilibrar as suas receitas e as despesas correntes. Ou seja, aquilo que gasta e aquilo que recebe, sem contar com as transferências de jogadores. Neste momento, tem um défice de 15 milhões de euros, em média, neste mandato. E nós temos condições para transformar isto em resultados operacionais positivos.
Como é que nós lá chegamos?
Primeiro, garantindo que temos as receitas da Champions, e por isso é que eu começo pelo projeto desportivo, que é o mais importante.
Segundo, uma boa negociação dos direitos televisivos. A decisão da direção de adiar para a próxima direção os dois anos de contratos que temos é uma decisão boa e ponderada. E, portanto, temos que garantir um bom contrato de direitos televisivos.
No final, Rui Costa fez uma coisa que lhe agrada?
Claro. Mas vamos lá ver uma coisa: eu não digo que não tenham sido feitas boas coisas nesta direção. O que digo é que o balanço global é negativo. E, portanto, nós temos que ser campeões para estar na Champions. Temos que ter um bom contrato de direitos televisivos.
Obviamente que há espaço para reduzir custos, não no futebol, mas nos fornecimentos e serviços externos e alguns custos operacionais.
E depois temos que fazer crescer receitas. E isso é a minha vida, é a vida de quem me acompanha, do meu vice-presidente para a área financeira. Serei naturalmente o presidente do Conselho de Administração, e do meu vice-presidente financeiro, que é um dos melhores gestores deste país. Temos que fazer crescer receitas.
Onde é que vão buscar essas receitas?
Às receitas do dia de jogo. Temos espaço para aumentar essas receitas no curto prazo, sobretudo na parte das empresas, e não nos sócios individuais, que não podem continuar a suportar ao menos 20% dos “red passes”. Caso contrário, o Benfica torna-se um clube de elite e o Benfica é um clube popular.
E o senhor também terá conhecimento de que, para muitos jogos no Estádio da Luz, há sócios que esperam demasiado tempo para entrar no recinto, na sua casa, para ver jogos do Benfica.
Sim, mas é um problema da lista de espera dos “red passes”.
Não estou a falar da lista de espera. No dia dos próprios jogos, para entrarem, para terem acesso ao recinto…
Sim, mas fui a um jogo, há pouco tempo, em que houve um problema informático e as pessoas estavam cá fora à espera, em filas intermináveis. Também isso tem que melhorar, a experiência de dia de jogo.
Porque, se um adepto está cá fora à espera meia hora para entrar, obviamente que a experiência que tem é uma experiência pobre. Mas deixe-me só concluir. O Benfica tem que crescer as suas receitas. E vai crescer essas receitas também quando avançarmos para a ampliação do estádio. Vamos ajudar não só a resolver a questão dos “red passes”, como também a aumentar as receitas do dia de jogo.
Hmm.
E depois temos oportunidade de crescer receitas comerciais, na internacionalização da marca, na produção de conteúdos digitais, eventualmente no naming do estádio. E é nisso que estamos a trabalhar.
Quanto é que vale para si o naming do estádio?
Eu sei quanto é que vale.
Já concordou com 70 milhões para a centralização. É um bom número?
70 milhões é um bom número? Temos que ver o que é que lá está incluído.
E para o naming?
Vou-lhe dizer o seguinte: há valores de que se fala, oito, 10 milhões. Eu sei quanto é que aquilo vale, mas não vou avançar com o valor porque, neste momento, há algumas empresas interessadas e, portanto, não vou abrir o jogo. O que lhe posso dizer é que este processo do naming do estádio tem que ser conduzido com responsabilidade, porque não é qualquer marca que se vai associar ao Estádio da Luz.
Não é só uma questão financeira, é também uma questão de reputação de quem vai estar associado ao Estádio da Luz. Será um dossiê que eu conduzirei pessoalmente, mas não tenho pressas, porque, mais uma vez, a reputação do Benfica tem que ser tão importante como a questão financeira.
Temos quatro minutos para fechar esta nossa conversa, João Noronha Lopes. Tenho ouvido falar muito pouco, provavelmente por responsabilidade dos próprios jornalistas, daquilo que são as modalidades, queridas para os sócios do Benfica. Que modalidades quer para o Benfica?
O ecletismo faz parte da nossa identidade. E eu escolhi para meu vice-presidente das modalidades o Filipe Gomes, que foi não só capitão da equipa de basquetebol, mas é também um gestor com provas dadas na área dos patrocínios. E isto passa, em primeiro lugar, por uma organização. O Filipe vai ter um coordenador desportivo e um coordenador operacional. Este coordenador operacional vai gerar eficiências que nos permitam gastar melhor nas modalidades.
Nós não temos que gastar menos nas modalidades – nem vamos gastar mais –, mas temos que gastar melhor. E depois tem que haver uma aposta muito maior na formação do que tem havido hoje em dia. Temos que ser transparentes relativamente àquilo que gastamos nas modalidades, para poder responsabilizar cada uma das pessoas. Temos uma série de medidas para voltar a levar as pessoas aos pavilhões.
...
Temos também medidas no nosso programa para que as modalidades, quando jogam fora, se aproximem das Casas do Benfica e dos adeptos fora de Lisboa – porque o Benfica não é só Lisboa –, inclusive na condição de visitado, que é uma coisa que o Benfica tem que voltar a fazer. Há modalidades como o andebol que não são campeãs há 17 anos. Como é que isto é possível? Não é possível. E, portanto, tem que haver, mais uma vez, organização, estrutura, ambição e muita responsabilização nas modalidades do Benfica.
Estamos a poucos dias das eleições...
Posso só acrescentar duas coisas?
Com certeza.
Porque o que me disse é que, infelizmente, nesta campanha se têm discutido muito poucas ideias. Eu tenho-as aqui, no meu programa. Estão aqui. E gostava só de exemplificar. Não lhe vou ler todas as medidas, mas algumas que são fundamentais para os primeiros 100 dias e que já apresentei. Primeiro, mais uma vez, sentar-me com o José Mourinho no dia seguinte, ou dois dias depois, para ouvi-lo e apresentar-lhe o meu projeto, porque o Benfica tem que começar, no dia seguinte, a preparar o seu futuro.
Segunda medida muito importante: criar um provedor do sócio, para aproximar os sócios e adeptos. E vou convocar um congresso das Casas do Benfica. As Casas do Benfica não podem ser só notícia em alturas de eleições. O presidente não pode ir só às casas em aniversários. Eu já fui a mais de 60 casas nos últimos meses. E é esse respeito que o Benfica deve aos sócios.
Certo.
Eu vou convocar um congresso das casas. As casas, há 10 anos que não são ouvidas. Vou apresentar um plano a 10 anos, porque o Benfica tem que ter um plano estratégico para todo o grupo Benfica. Não pode ser gerido em cima do joelho, como tem sido feito por esta direção. Vou apresentar o meu estudo prévio para o estádio e analisar os outros estudos prévios para aumentar a capacidade do estádio para 83 mil lugares. Vamos apresentar o que de melhor pode existir para modernizar e ampliar a lotação do estádio, ajudando a resolver o problema dos “red passes” e criando mais receitas.
Mas este projeto vai ser apresentado aos sócios em primeiro lugar, e não aos políticos. Quinta medida: direitos televisivos. É um dossiê que eu vou assumir pessoalmente. E, portanto, nós temos ideias, nós temos projetos.
Deixe-me só que lhe pergunte: considera-se um candidato das gerações mais novas, com menos capacidade de voto, e se isso pode trazer-lhe algum incómodo para as eleições do dia 25?
Aquilo que eu sinto atualmente nas Casas do Benfica é cada vez maior, uma maior onda de apoio. E essa onda vem de todas as gerações. Tive uma declaração de apoio do presidente da Casa do Benfica de Évora. Estive agora na Anadia, onde enchemos aquela casa como há muito tempo não se via. O diretor da casa do Porto disse que há muito tempo não via a casa tão cheia. Em Paredes esgotámos a casa. A gerente disse que só via aquele ambiente nos grandes jogos do Benfica.
E, portanto, há uma onda de apoio. Uma onda que quer falar do futuro. Mais uma vez, os benfiquistas não querem assistir a uma lavagem de roupa suja nem a ataques pessoais. Os benfiquistas querem falar de ideias.
Já fez o seu discurso de vitória? Ou está à espera de uma segunda volta?
[sorri] … Neste momento, a minha preocupação é discutir, apresentar ideias, projetos e a minha equipa. Mas o que tenho sentido nas últimas semanas é uma onda crescente de apoio e temos aqui uma oportunidade única de virar a página para o futuro e estou muito convicto que esse virar de página vai já acontecer no próximo sábado.
Então já escreveu o discurso de vitória…
Sabe que com uma vitória faz um discurso de improviso, um discurso de alma, de paixão.
Sentir-se-á realizado no dia em que for presidente do Benfica?
Será o maior orgulho da minha vida! Uma das minhas maiores prioridades será unir os benfiquistas. Os benfiquistas têm de estar unidos à volta do próximo presidente e é isso que farei enquanto presidente. Será uma das prioridades no meu mandato.
Obrigado pela sua presença na Rádio Renascença.
Obrigado.