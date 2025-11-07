O sistema eleitoral do Benfica é verdadeiramente democrático?

Francisco Benitez foi o rosto da oposição a Rui Costa nas eleições de 2021. Perdeu essas eleições e não se candidatou este ano, embora tenha manifestado apoio a João Noronha Lopes. Explica à Renascença que a origem do sistema vem "da contribuição que alguns sócios davam ao clube."

"Nessa altura, foi-lhes dada preponderância nas decisões e começou aí a diferenciação", conta.

O ex-candidato concorda com o princípio do sistema: "Acho que é justo, confunde-se com o que é democraticamente aceite num país. Não há como fugir ao que pagamos ao Estado, pago impostos e sou tão português como todos os outros".

No Benfica, "as coisas não são bem assim, há uma situação contributiva. O querer contribuir para o clube deve ser valorizado. Os sócios queriam contribuir e considerou-se que deveriam ser diferentes do que os restantes sócios ou adeptos."

Patrícia Calca compara ao sistema eleitoral americano, "usado como exemplo da mais antiga democracia moderna" e que "funciona também com um colégio eleitoral."

"Nas origens da democracia ateniense, só votavam homens e que fossem filhos de pai e mãe atenienses. Vai também da conceção de democracia de cada um, neste caso para cada instituição. Se for premiar quem está há mais tempo, então está de acordo com isso", prossegue a investigadora.

Sócios chumbaram (ainda) menor disparidade

A disparidade já foi maior. A mudança de estatutos de 2010 definiu que os votos ficaram distribuídos em 1, 5, 20 e 50. Este modelo significava que os sócios mais seniores tinham 50 vezes mais poder de decisão do quem tivesse chegado recentemente ao associativismo.

"Sempre se quis esbater esta diferença", contextualiza Benitez.

Na mudança dos estatutos de 2025, outras propostas agradavam mais o antigo candidato à presidência do Benfica: "Tínhamos propostas que poderiam ser mais interessantes. Uma previa um, dois, três, quatro e cinco votos, o que me parecia a mais acertada, mas não passou."

"Houve também a proposta de um sócio, um voto. Também não passou. Quase por exclusão de partes ficou-se com a proposta de consenso", conta. No Sporting, por exemplo, é o mesmo sistema do rival lisboeta, ainda que com distâncias menores. Já no FC Porto cada pessoa tem um voto.