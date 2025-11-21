Exibição cinzenta, mas suficiente. Benfica nos oitavos de final da Taça de Portugal

Atlético 0-2 Benfica. José Mourinho testou e chumbou um sistema com três centrais, que durou apenas 45 minutos. Richard Ríos estreou-se a marcar, Pavlidis confirmou vantagem e Otamendi ainda falhou um penálti.

