Exibição cinzenta, mas suficiente. Benfica nos oitavos de final da Taça de Portugal
Atlético 0-2 Benfica. José Mourinho testou e chumbou um sistema com três centrais, que durou apenas 45 minutos. Richard Ríos estreou-se a marcar, Pavlidis confirmou vantagem e Otamendi ainda falhou um penálti.
Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.