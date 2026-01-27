"Quando vi o Anísio pela primeira vez...": quem era e o que vem aí, por três homens que se cruzaram com o jogador

27 jan, 2026 - 10:15 • André Maia
Deu nas vistas no Mundial de Sub-17, mas foi na Luz que o holofote mais o iluminou. Anísio Cabral demorou apenas 62 segundos a marcar com a camisola do Benfica este domingo e tornou-se a nova "coqueluche" encarnada. Cartão de visita que deixa os adeptos de água na boca, com expectativas para o que resta de uma época que pode ter aí mesmo o seu fim último: potenciar a formação. E aí, Anísio é quem aparece na frente do grupo.
Depois de sete golos marcados em oito jogos no Campeonato do Mundo de Sub-17 – incluindo o decisivo –, e depois da estreia a jogar e a marcar pelo Benfica, Bola Branca foi conhecer as origens do novo menino-bonito da Luz. Dos tempos do cartão de cidadão na Alta de Lisboa, até aos saltos em miúdo de águia ao peito.
Depois de uma passagem pelo futsal, pela mão do Académico Clube de Ciências, de Telheiras, Anísio pôs os pitons e seguiu no futebol. O destino foi a União Desportiva Alta de Lisboa, que na época 2016/2017 tinha parceria nas camadas jovens com o Benfica. Os meninos treinavam de águia ao peito, mas competiam com as cores da UDAL, emblema de um dos bairros próximos do Aeroporto de Lisboa.
Nelson Lemos, professor e agora presidente do clube, era na altura coordenador técnico do clube. Quando viu Anísio não teve dúvidas: "Ele já revelava traços de um talento que podia ser diferenciado. Era um menino de trabalho incansável, sempre com um sorriso e uma alegria contagiante a jogar. Muito criativo, imprevisível com a bola, tinha uma capacidade de finalização e uma espontaneidade de remate invulgares para a idade. Era daqueles jogadores que, mesmo jovens, faziam o jogo ganhar alegria", conta Nelson à Renascença.
Qualidades demasiado evidentes para um menino de apenas oito anos. Tanto que, desde o primeiro dia, os rivais duvidavam da data de nascimento no bilhete de identidade, mesmo tendo Anísio nascido em Lisboa: "Quando ele ia aos jogos de formação e aos jogos de competição distinguia-se bastante, até pelo seu poder físico. Houve jogos em que as outras equipas colocavam em causa a idade dele, que era genuína, obviamente. Isso acontecia com alguma frequência", lembra Nelson Lemos a Bola Branca.
Entre esses rivais, certamente muitos ficaram de água na boca com o pequeno Anísio. Mas no fim, até pela parceria com a UD Alta de Lisboa, quem ganhou a corrida foi o Benfica, ainda em 2016/2017. O início de um caminho que até foi rápido e que culminou neste domingo. E sem surpresas para Nelson Lemos. "Não me surpreendeu. Depois do que ele fez no Mundial e com todo o trajeto, eu fiz questão de estar no jogo [de domingo] quando soube que ia ser convocado. E quando ele se prepara para entrar, eu disse para mim mesmo que o Anísio ia ter a estrelinha, a capacidade e o dom de marcar um golo. E passados uns instantes, não é que ele marca mesmo? Obviamente que foi um orgulho muito grande".
Da UD Alta de Lisboa, Anísio passa a vestir um equipamento que já lhe era familiar, mas agora a 100%. Chega ao Benfica ainda com 8 anos e é recebido por uma figura peculiar. Nem um nem outro sabem, mas em breve vão estar no grande palco. Com apenas 22 anos e a dois de se juntar ao seu grande parceiro, Anísio Cabral é incluído nos Sub-9 do Benfica, orientados por... Carlos Fernandes, futuro braço-direito de Ruben Amorim no Casa Pia, SC Braga, Sporting e Manchester United.
A relação não dura muito. Três treinos bastaram para a criança mudar de ares. Entra António Ferreira. "Eu era o treinador dos sub-10. E recebemos a informação de que havia um menino a treinar nos sub-9 e que a coordenação achou por bem integrá-lo na equipa que eu treinava. Na altura, a avaliação feita pela coordenação e pela área técnica identificou que ele tinha capacidade para jogar um escalão acima. Não é uma situação comum, mas como já apresentava capacidades boas para a idade e até um pouco acima da média relativamente ao contexto, acabou por enquadrar", explica António a Bola Branca.
Agora na formação do FC Alverca, Ferreira recebia há 10 anos uma geração já prometia, com Anísio ou Banjaqui alguns do resistentes. Quanto ao ponta-de-lança, a primeira grande memória marcante nem é futebolística, mas sim o sorriso. "Lembro-me muito da humildade dele. Mantém o sorriso, é um bom menino, educado, trabalhador, sempre disposto a ouvir. Mesmo quando as coisas não corriam bem, tinha a humildade de escutar e tentar fazer melhor. Sempre foi simples e essa base é, em grande parte, o fruto do sucesso que está a ter", descreve António Ferreira, que não esconde o orgulho.
"Para nós, treinadores da formação, estas são as nossas medalhas. Dá-nos muito gosto ver meninos que treinámos seguirem o caminho deles, representarem a seleção nacional em Europeus e Mundiais e chegarem à equipa principal do Benfica. Sabemos que fazemos parte do processo. Muitos treinadores contribuíram, mas temos sempre uma pequena quota-parte e isso dá-nos muito orgulho", admite aquele que foi o primeiro treinador de Anísio nos encarnados, nos primeiros três anos de águia ao peito.
Mas isso é passado. E futuro? Pode Anísio encaixar bem já no presente do Benfica? "O treinador é quem sabe o que pretende. O que podemos dizer é que o Anísio é um avançado moderno: joga na área, baixa para ligar jogo, aparece nos corredores, é móvel. Finaliza bem com os dois pés, apesar de ser canhoto, evoluiu muito no jogo aéreo. É um avançado muito completo para a idade e, se continuar a trabalhar, pode dar resposta ao mais alto nível", descreve "Tozé", como é conhecido pelos pares. Ainda assim, deixa um aviso.
"É preciso ter calma e pés bem assentes no chão. Nem tudo vai correr bem, faz parte do processo. O importante é apoiar, criar um contexto confortável. Eles têm muita experiência competitiva desde muito novos, torneios internacionais, seleções, mas cada percurso é individual. Quem os acompanha há anos não se surpreende com este momento e se forem bem apoiados, têm tudo para crescer no Benfica", sublinha António Ferreira à Renascença.
Estávamos em 2016 quando Rodrigo Magalhães ouviu pela primeira vez o nome de Anísio Cabral. Na altura, era Diretor Técnico da Formação do Benfica, a quem esteve ligado durante 20 anos. Pelas suas mãos passaram dezenas, centenas de meninos que se fizeram homens, e que no Seixal se fizeram craques. Anísio poderia ser apenas mais um. Com apenas oito anos de idade é difícil dizer o que será de uma criança, mas no caso de Cabral era mais fácil prever.
"Era um jogador com um porte atlético impressionante, bastante desenvolvido para a idade no que diz respeito à velocidade de reação, aceleração e deslocamento. Era ágil, coordenado, tinha um nível técnico bastante diferenciado, uma excelente relação com a bola, qualidade de passe, de receção e de condução muito acima da média. Destacava-se também pela frieza no momento da finalização, era um jogador com muito golo", descreve Rodrigo Magalhães à Renascença, numa entrevista à distância da longínqua Arábia Saudita, onde agora é coordenador técnico do Neom SC.
Tantos atributos valeram a Anísio um carimbo que poucos receberam. "Quando vi o Anísio pela primeira vez, tanto eu como os treinadores e os restantes elementos da estrutura pensámos que estávamos perante um jogador diferenciado. Aliás, desde muito cedo foi avaliado de forma unânime como um jogador de potencial elevado por todos os elementos da estrutura", sublinha o ex-diretor técnico encarnado. Para isso, muito contribuiu também a envolvência de Anísio na vida fora do Benfica. As tardes passadas nos ringues, a jogar contra rapazes mais velhos, e o acompanhamento da mãe e do irmão, tornaram o menino num diamante.
Esse diamante pode ser o futuro do Benfica, mas há quem peça que seja também o presente. A decisão cabe ao, mas Rodrigo Magalhães não tem dúvidas. Anísio rima com Mourinho. "A versatilidade do Anísio, a mobilidade na frente de ataque, os movimentos de apoio, a capacidade de segurar a bola de costas para a baliza, os movimentos de rutura e de ataque à profundidade, a forma como cai nos corredores laterais, a capacidade de simular e de aparecer em zonas interiores, o remate forte, colocado e espontâneo... tudo isto faz com que, na minha opinião, o Anísio tenha características e adaptabilidade à forma de jogar do Benfica e praticamente de todos os clubes de topo no mundo. Naturalmente, será o José Mourinho a validar, reconhecer ou potenciar algumas dessas características", diz a Bola Branca.
Com tamanha descrição, as expectativas ficam, naturalmente, bastante elevadas. Mas pela experiência de décadas que tem, Rodrigo Magalhães também deixa o mesmo alerta de António Ferreira a Bola Branca: é preciso calma. "É fundamental manter os pés bem assentes na terra. Estamos a falar de um jovem de 17 anos, cujo mundo já se começou a transformar com o mediatismo após as conquistas internacionais e que agora sofre uma nova transformação com a entrada na equipa principal. Isso acarreta maior responsabilidade e maior exposição. Existem também fatores extrínsecos na sua vida pessoal e social que estão a mudar rapidamente", lembra o antigo diretor técnico da formação das águias.
Ninguém sabe onde pode chegar Anísio Cabral. Muitos jogaram pelo Benfica. Muitos marcaram. Alguns na estreia. Perderam-se alguns talentos, outros cumpriram os pergaminhos escritos na formação. Por enquanto, ninguém lhe tira o nome do topo da lista de marcadores mais jovens da história do clube, nem das páginas douradas da Seleção de Sub-17. Mas se continuar assim, Anísio tem tudo para cumprir o que Rodrigo Magalhães lhe prevê: "Olhando para o potencial que tem, para os indicadores que apresenta e para a forma consistente como tem respondido às oportunidades, não tenho dúvidas de que o Anísio pode atingir um patamar de elite no panorama do futebol mundial.”