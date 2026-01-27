"Quando vi o Anísio pela primeira vez...": quem era e o que vem aí, por três homens que se cruzaram com o jogador

"Não tenho dúvidas: o Anísio pode atingir um patamar de elite no panorama do futebol mundial"

Estávamos em 2016 quando Rodrigo Magalhães ouviu pela primeira vez o nome de Anísio Cabral. Na altura, era Diretor Técnico da Formação do Benfica, a quem esteve ligado durante 20 anos. Pelas suas mãos passaram dezenas, centenas de meninos que se fizeram homens, e que no Seixal se fizeram craques. Anísio poderia ser apenas mais um. Com apenas oito anos de idade é difícil dizer o que será de uma criança, mas no caso de Cabral era mais fácil prever.

"Era um jogador com um porte atlético impressionante, bastante desenvolvido para a idade no que diz respeito à velocidade de reação, aceleração e deslocamento. Era ágil, coordenado, tinha um nível técnico bastante diferenciado, uma excelente relação com a bola, qualidade de passe, de receção e de condução muito acima da média. Destacava-se também pela frieza no momento da finalização, era um jogador com muito golo", descreve Rodrigo Magalhães à Renascença, numa entrevista à distância da longínqua Arábia Saudita, onde agora é coordenador técnico do Neom SC.

Tantos atributos valeram a Anísio um carimbo que poucos receberam. "Quando vi o Anísio pela primeira vez, tanto eu como os treinadores e os restantes elementos da estrutura pensámos que estávamos perante um jogador diferenciado. Aliás, desde muito cedo foi avaliado de forma unânime como um jogador de potencial elevado por todos os elementos da estrutura", sublinha o ex-diretor técnico encarnado. Para isso, muito contribuiu também a envolvência de Anísio na vida fora do Benfica. As tardes passadas nos ringues, a jogar contra rapazes mais velhos, e o acompanhamento da mãe e do irmão, tornaram o menino num diamante.

Esse diamante pode ser o futuro do Benfica, mas há quem peça que seja também o presente. A decisão cabe ao, mas Rodrigo Magalhães não tem dúvidas. Anísio rima com Mourinho. "A versatilidade do Anísio, a mobilidade na frente de ataque, os movimentos de apoio, a capacidade de segurar a bola de costas para a baliza, os movimentos de rutura e de ataque à profundidade, a forma como cai nos corredores laterais, a capacidade de simular e de aparecer em zonas interiores, o remate forte, colocado e espontâneo... tudo isto faz com que, na minha opinião, o Anísio tenha características e adaptabilidade à forma de jogar do Benfica e praticamente de todos os clubes de topo no mundo. Naturalmente, será o José Mourinho a validar, reconhecer ou potenciar algumas dessas características", diz a Bola Branca.

Com tamanha descrição, as expectativas ficam, naturalmente, bastante elevadas. Mas pela experiência de décadas que tem, Rodrigo Magalhães também deixa o mesmo alerta de António Ferreira a Bola Branca: é preciso calma. "É fundamental manter os pés bem assentes na terra. Estamos a falar de um jovem de 17 anos, cujo mundo já se começou a transformar com o mediatismo após as conquistas internacionais e que agora sofre uma nova transformação com a entrada na equipa principal. Isso acarreta maior responsabilidade e maior exposição. Existem também fatores extrínsecos na sua vida pessoal e social que estão a mudar rapidamente", lembra o antigo diretor técnico da formação das águias.

Ninguém sabe onde pode chegar Anísio Cabral. Muitos jogaram pelo Benfica. Muitos marcaram. Alguns na estreia. Perderam-se alguns talentos, outros cumpriram os pergaminhos escritos na formação. Por enquanto, ninguém lhe tira o nome do topo da lista de marcadores mais jovens da história do clube, nem das páginas douradas da Seleção de Sub-17. Mas se continuar assim, Anísio tem tudo para cumprir o que Rodrigo Magalhães lhe prevê: "Olhando para o potencial que tem, para os indicadores que apresenta e para a forma consistente como tem respondido às oportunidades, não tenho dúvidas de que o Anísio pode atingir um patamar de elite no panorama do futebol mundial.”