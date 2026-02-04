"Em 2019 também estávamos sete pontos atrás do Porto": Florentino ainda acredita num Benfica campeão

Olhemos para o Benfica, até porque ainda está ligado ao clube, teoricamente. Terceiro lugar no campeonato, eliminado da Taça de Portugal e da Taça da Liga, com o play-off da Champions por jogar numa fase de liga difícil... quando começou a época no Benfica, esperava uma temporada tão complicada para o clube?

As épocas no Benfica são sempre assim, complicadas. Mesmo quando fomos campeões, nas últimas duas vezes, foram os dois na última jornada. É sempre até ao fim. E acho que este ano também vai ser assim, apesar de o Porto estar um pouco mais adiantado na classificação. Acredito que vai ser luta até ao fim. E os jogadores, a comissão técnica, acredito que também tenham essa convicção, que ainda que seja difícil, ainda têm essa oportunidade. E na Champions, quem sabe, possam fazer uma coisa engraçada. Acho que o foco deles deve estar naquilo que eles podem fazer, que é controlar os jogos e darem o máximo. Mas quem sabe. No meu primeiro ano, quando o Benfica é campeão, também estávamos sete pontos atrás do Porto. Agora, o Benfica está a nove. Mas ainda há muito jogo para acontecer, muitos jogos entre as equipas grandes, é possível.

Olhando para o plantel, o Enzo Barrenechea ainda não convenceu totalmente os adeptos. Manu Silva está ainda a recuperar a forma. Richard Ríos, mesmo que com caraterísticas diferentes, também está lesionado e também ainda não convenceu os adeptos. Neste momento, um Florentino Luís daria jeito ao Benfica?

Isso é complicado de dizer, mas esses três jogadores são jogadores com muita qualidade e às vezes demoram algum tempo até convencer toda a massa associativa. Mas acredito que no futuro vão conseguir fazê-lo. Mas claro que um dia gostaria de voltar ao Benfica, um clube por que tenho muito carinho.

No início da época ainda fez sete jogos pelo Benfica e foi treinado por Bruno Lage. Obviamente que não consegue prever o futuro e não sabia quem aí vinha, mas... tem pena de não ter sido treinado por José Mourinho?

O José Mourinho é um treinador muito especial e toda a gente sabe das suas qualidades, da forma como gere o grupo. Mas graças a Deus também estou aqui. Se fosse treinado por ele, não estaria aqui na Premier League. Eu encaro essas coisas assim, vejo o lado positivo, e o lado positivo é que estou aqui a desfrutar do melhor campeonato do mundo.

E como avalia o trabalho de José Mourinho? Eu tenho acompanhado o Benfica, acho que tem sido um trabalho com alguns altos e baixos. Momentos muito marcantes, mas também alguns momentos um pouco mais abaixo do que eu esperava. Mas essa estabilidade num clube como o Benfica, por vezes demora um certo tempo. Às vezes os adeptos não têm essa paciência para os resultados aparecerem, mas quando as coisas forem consolidadas, acho que irão fluir de uma melhor maneira.

Temos visto aqui uma onda de regressos ao Benfica: Gonçalo Guedes, Di María, Renato Sanches, agora Rafa Silva... um dia gostavas de regressar também

Sim, gostaria de voltar ao Benfica. Creio que a nossa ligação ainda não acabou definitivamente. Claro que agora saí, mas um dia mais tarde gostava de representar o Benfica.



Por falar em regressos e reencontros: encontrou, agora com a mesma camisola, o Marcus Edwards, que era seu rival no Sporting. Como tem sido a vossa relação?

Tem sido boa. Ele foi uma pessoa que no início me ajudou muito com a adaptação, porque eu sabia que, vindo de Portugal para a Inglaterra, teria dificuldades. As mesmas que, se calhar, ele teve na adaptação ao nosso país. E vendo um jogador que veio de Portugal para cá, isso também foi importante para a adaptação. E é uma pessoa cinco estrelas, tem-me ajudado muito. Tenho a sorte de estar com ele, porque é um jogador de muita qualidade, e que era difícil de enfrentar quando jogava no Sporting. Espero continuar aqui com ele também.



Antes de fechar, queríamos fazer-lhe uma pergunta mais pessoal sobre a sua outra vida: o canal de YouTube, como está a correr?

Está a correr bem. Quando criei o canal, há algum tempo, a ideia era mostrar o meu lado mais pessoal, porque às vezes as pessoas olham para o lado mais sério. Por exemplo, eu já reparei, quando vejo imagens minhas a jogar, que estou sempre com o meu lado mais sério. Depois as pessoas pensam que é só isso que passamos cá para fora, por isso é bom termos essa abertura, faz com que as pessoas possam conhecer um pouco mais de mim. É um projeto que nasceu para isso, para demonstrar o meu lado mais pessoal. Estou a trabalhar nisso, e mais episódios vão sair daqui a nada, para as pessoas acompanharem como é que estão as coisas aqui na Inglaterra. Acho que é uma coisa que os jogadores deviam fazer um pouco mais.