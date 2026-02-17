Liga dos Campeões

Recorde o que aconteceu no Benfica 0-1 Real Madrid

17 fev, 2026 - 18:40 • Inês Braga Sampaio

Encontro da primeira mão do play-off da Liga dos Campeões ficou marcado por alegado insulto racista de Gianluca Prestianni a Vinícius Júnior. Benfica está obrigado a vencer em Madrid, no dia 25 de fevereiro, para chegar aos oitavos de final.

