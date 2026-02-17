Trubin, “a verdadeira antítese do jogo num homem só”: uma conversa com o autor de “O guarda-redes também joga”

17 fev, 2026 - 14:15 • Redação
"Can they do it on a cold, rainy night in Stoke?". Esta frase, amplamente conhecida entre os internautas do futebol, faz-nos questionar se, mesmo em circunstâncias adversas, os jogadores seriam capazes de replicar o que fazem quando têm reunidas as melhores condições em campo.
A verdade é que Trubin foi capaz de fazê-lo numa noite chuvosa em Lisboa, num momento em que o Benfica precisava de marcar nos últimos segundos para poder apurar-se para os play-offs da Champions. O momento foi tão imprevisível que o guarda-redes mereceu o reconhecimento de um dos melhores na sua área: Thibaut Courtois.
Com o sorteio a ditar que os dois clubes tinham que se reencontrar, o Real Madrid regressa esta noite ao Estádio da Luz com sede de vingar uma das derrotas mais pesadas da temporada. Em conjunto com Ricardo Rebelo Gonçalves, autor do livro “O guarda-redes também joga”, a Bola Branca relembra o lance que colocou o nome de Trubin nas bocas do mundo.
O que aconteceu com o golo de Trubin na Luz foi uma medida de desespero ou um recurso estudado?
O que aconteceu com o Trubin é a verdadeira antítese do jogo num homem só. Alguém que é responsável por impedir o golo - o objetivo máximo do futebol - acaba por ser quem o concretiza naquele momento. Esse destaque é validado quando, no final, vemos o Thibaut Courtois, o melhor guarda-redes do mundo, a cumprimentar o Trubin com sorrisos. Não é algo estranho ao Trubin, ou a qualquer guarda-redes, no contexto do treino específico. No trabalho de grupo, eles são colocados várias vezes em situação de finalização. Não é algo que se trabalhe tanto em contexto coletivo, por isso, naquele caso, foi uma situação de recurso, mas temos de atender ao contexto do livre.
Como descreve esse contexto tático no momento do golo?
O Trubin estava a retardar o jogo para manter a vantagem, mas depois percebeu-se que o Benfica precisava do golo para a passagem aos play-offs. Foi chamado pela equipa e pelo banco para avançar e aproveitar uma clara vantagem numérica, já que o Real Madrid estava com apenas nove elementos em campo. No livre, o Real defendeu com uma linha de cinco, um homem na barreira e dois para a transição. Houve mérito do Benfica, mas também uma falha do Real Madrid: a linha defensiva estava demasiado subida em relação ao guarda-redes. Para quem ataca, aquela distância entre a linha e o Courtois criou uma vantagem de quem está a atacar.
E quanto à execução técnica de Trubin no cabeceamento?
A execução foi realmente muito boa. Desde logo, o timing de salto e o ajuste do salto à trajetória da bola, que é algo típico do guarda-redes e trabalhado diariamente do ponto de vista da perceção e ação. Antes de a bola ser batida, o Trubin acelerou, mas nota-se que ele temporizou um pouco através de uns "mini-passos" para antecipar o espaço de ataque à bola. Ele é muito alto e isso deu-lhe vantagem sobre o Alaba. Ganhou inclusivamente ao companheiro de equipa, o Barreiro, que estava nas suas costas.
Foi mais mérito do Benfica ou demérito do Real Madrid?
Creio que houve, acima de tudo, uma grande diferença de mentalidade nas duas equipas naquele momento. O Real Madrid estava em desvantagem numérica, no marcador e nos objetivos da competição. Eles deixaram propositadamente dois homens na frente para a transição, em vez de reforçarem a barreira ou a área. Hoje em dia, os esquemas táticos são muito estratégicos e trabalhados por especialistas, mas tudo se resume à questão da mentalidade. O Benfica foi mais forte e competente. A diferença de mentalidade era evidente nas caras do Mbappé ou do Vinícius em comparação com os jogadores do Benfica.
O que destaca na atitude do Trubin nessa transição de guarda-redes para "avançado"?
É notório: ele passa de uma ação defensiva de retardar o jogo para uma mudança de "chip" instantânea. Quando o livre é assinalado, ele não vai à área adversária apenas para estorvar ou fazer número; ele vai com um propósito. É algo que já tinha tentado no Estádio do Dragão há pouco tempo. Esta mudança diz muito sobre quem ele é e sobre o que o treinador promove: uma cultura de querer vencer o jogo em qualquer momento.
A preparação mental de um guarda-redes tem de ser diferente da dos restantes jogadores de campo?
A mentalidade é transversal a qualquer posição. Vemos isso na evolução da nossa seleção de andebol nas últimas duas décadas: mudou a formação, mas mudou essencialmente a mentalidade. O que dita o sucesso das equipas portuguesas em contextos internacionais não é já a qualidade ou a competência, mas a forma como abordam o jogo. No treino, trabalhamos isso colocando pressão - por exemplo, começando exercícios com o marcador em desvantagem. No lance do golo, notava-se uma crença enorme nos jogadores do Benfica. A expressão do Aursnes ao bater o livre mostrava um propósito; não era apenas colocar a bola na confusão. Como treinador de guarda-redes, não posso dizer que seja um jogador diferente nesse aspeto, porque o aspeto mental é vital para todos.
Este envolvimento ofensivo é uma característica do guarda-redes moderno?
As tendências evolutivas levaram o guarda-redes a dimensões superiores, nomeadamente nos aspetos ofensivos. Isto decorre de alterações regulamentares, como o impedimento de agarrar a bola em atrasos com o pé (após o Euro 92). Mais recentemente, as regras do pontapé de baliza chamaram ainda mais o guarda-redes para a fase de construção e transição. O próprio Guardiola reconhece que o modelo de jogo é evolutivo. Ele percebeu que o Donnarumma lhe dá algo diferente: vimos várias vezes o processo ofensivo começar num pontapé de baliza direto para o Haaland. Esta inclusão do guarda-redes no modelo de jogo acentuou-se nas últimas duas décadas, o que justifica a presença do treinador de guarda-redes na equipa técnica, participando no planeamento do treino e do jogo em função das especificidades do guarda-redes.