Há danos reputacionais para o Benfica com o caso Prestianni? Perguntámos a 6 jornalistas estrangeiros

Francisco Cabezas, "el Periódico" | Espanha

“Foi muito surpreendente o que ocorreu com o Vinicius no jogo contra o Benfica. Porque, normalmente, são atitudes que se veem nas bancadas dos estádios, não é habitual que seja de um companheiro de profissão para outro. Sim, é certo que nas imagens não se vê exatamente o que lhe disse, porque tapa a boca, mas se o faz é indicativo de que algo grave lhe pode estar a dizer. Mas não se vê nenhuma imagem. Se foi realmente um insulto racista, é um comportamento muito grave e a UEFA tem de punir com dureza.

Quanto ao comportamento do Benfica e de José Mourinho, suponho que tentaram defender o seu futebolista, mas creio que há casos que estão acima até dos próprios jogadores e há que denunciar um tema tão grave como o racismo. Conhecemos o José Mourinho, esteve cá muitos anos, como adjunto de Bobby Robson no Barcelona e depois como treinador do Real Madrid, e escutá-lo na conferência de imprensa deu-me bastante pena. Acredito que são momentos em que eles têm de estar por cima de tudo, têm de ter em conta que têm de ser responsáveis pela sociedade. O Mourinho costuma ser um protagonista negativo e um provocador. Não vai mudar nesta altura da vida.

Dizer que podemos erradicar o racismo nos estádios de futebol é difícil porque as bancadas não deixam de ser um reflexo da sociedade e a sociedade é racista. Nos últimos anos em Espanha houve muitas atitudes racistas contra futebolistas, foram muitos famosos os casos com Vinicius, o Yamine Lamal no Santiago Bernabéu, como há muitos anos Roberto Carlos no Real Madrid e sobretudo Samuel Eto’o no Barça.

Há um caminho que está a funcionar mais ou menos em Espanha, o da justiça penal e não só a desportiva, para que atue com firmeza perante comportamentos racistas nas bancadas. Agora temos tecnologia suficiente para detectar quem faz cânticos e insultos, não há outra saída que não seja denunciar e que sejam castigados. Insisto, é difícil erradicar o racismo, as bancadas são um reflexo do que acontece no dia a dia na nossa vida.”

Regis Dupont, "L’Équipe" | França

Em França, a posição do Mbappé foi muito importante, a maneira como ele falou na zona mista. Foi forte. Estamos todos ao lado do Kylian Mbappé e do Lilian Thuram, que tem falado desse assunto. Não há incerteza nos franceses, no futebol e nos jornalistas na televisão. É um caso muito grave.

Todos pensam que a reação de José Mourinho não foi boa, não foi uma maneira boa de responder. Podemos entender que o José Mourinho tentou defender o seu jogador, não podemos concluir com certeza que houve insultos racistas, mas a maneira de responder convocando Eusébio… não esteve ao nível do problema.

Em França, tem-se falado muito e vamos falar muito deste assunto. Se o Prestianni estivesse convocado seria um grande problema [a conversa foi antes da suspensão preventiva]. Claro que para a imagem do Benfica não foi uma boa publicidade, foi com o jogador Prestianni, mas também há a reação do público e a maneira que o Benfica respondeu não foi ao nível do que aconteceu. O Benfica é o clube do povo, da liberdade, o clube que depois do Salazar foi uma luz, depois de tempos muito sombrios. Realmente, é um problema para a imagem do clube, que não é imaculada mas é muito boa aqui em França, temos muitos franceses e muitos adeptos do Benfica.

Por agora e por muitas semanas ou até muitos meses, o Benfica, de uma certa maneira, está associado ao racismo.”