Futebol Nacional

Benfica é a primeira equipa da Europa a ser 3ª classificada sem derrotas

16 mai, 2026 - 00:35 • Diogo Camilo

Águias tornam-se o primeiro clube na história do futebol a terminar nos três lugares do pódio do campeonato sem perder. Pela Europa há exemplos de equipas invencíveis que não festejaram, mas Benfica é o primeiro clube a faze-lo pela segunda vez.

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O Benfica venceu este sábado o Estoril e com isso fez história no futebol europeu: pela primeira vez, um clube termina a edição do campeonato numa divisão principal no terceiro lugar e sem derrotas.

Pela Europa fora há exemplos de clubes que venceram a liga sem perder um único jogo, como os "Invincibles" do Arsenal em 2003/04, mas mais difícil ainda é não perder qualquer jogo e, mesmo assim, não vencer o campeonato - só aconteceu por sete vezes, agora oito.

Uma delas pertence ao Benfica, que na época de 1977/78 terminou no segundo lugar, atrás do FC Porto e do primeiro título de campeão de José Maria Pedroto como treinador.

O exemplo europeu mais recente aconteceu na Moldávia, onde o Sheriff Tiraspol terminou o campeonato passado na segunda posição, com 16 vitórias e oito empates. O último deles aconteceu em casa, na última jornada, frente ao clube que venceu o título, o Milsami Orhei.

Em 2007/2008, na Sérvia, o Estrela Vermelha perdeu o título para o eterno rival, o Partizan, depois de empatar 12 jogos. Nove anos antes, o Partizan já tinha vencido o título frente a outro invencível, o Obilić, que terminou no segundo lugar de 1998/99 sem derrotas.

Só há mais três exemplos pela Europa fora de um invencível que não tenha sido campeão: o primeiro aconteceu na Bulgária, com o Spartak Sofia, em 1951; depois em Itália com o Perugia, que fez a sua melhor classificação de sempre em 1978/79 e viria a descer de divisão dois anos depois; e na Turquia há 40 anos, quando o Galatasaray perdeu o título para o Fenerbahçe, na época de 1985/86.

Fora da Europa, há apenas um exemplo ainda mais insólito que esta temporada do Benfica: no ano de 1977, e com um Brasileirão dividido por fases de liga e eliminatórias, o Botafogo terminou o campeonato na 5ª posição sem derrotas, com 11 vitórias e sete empates.

Na antevisão do jogo desta última jornada, Mourinho considerou um "milagre" o Benfica ter chegado até ali sem derrotas.

Entre conquistas de campeonatos com FC Porto, Chelsea, Inter de Milão e Real Madrid, o treinador português nunca tinhas conseguido esta proeza.

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Benfica, o primeiro invencível nos três lugares do pódio

Com a vitória no Estoril na última jornada, o Benfica de José Mourinho tornou-se a quinta equipa a terminar o campeonato português sem derrotas na história da I Liga.

As águias já tinham completado a proeza por duas vezes, mas com desfechos diferentes: em 1972/73, com Eusébio como melhor marcador e Jimmy Hagan a treinador, o Benfica foi campeão com 28 vitórias e dois empates; em 1977/78, o Benfica pragmático de John Mortimore perdeu o título para o FC Porto de José Maria Pedroto, depois de 21 vitórias e nove empates.

Assim, o Benfica torna-se também o primeiro clube na história do futebol a terminar campeonatos sem derrotas nos três lugares do pódio: em primeiro, segundo e terceiro.

A outra equipa portuguesa a terminar um campeonato de forma invincível foi o FC Porto, já neste milénio: primeiro com André Villas Boas como treinador, em 2010/11, numa época em que os dragões também conquistaram a Taça de Portugal e a Liga Europa; e em 2012/13, com Vítor Pereira como treinador, um título decidido pelo golo de Kelvin nos descontos frente ao Benfica.

Já o Sporting nunca terminou um campeonato sem derrotas. Por quatro vezes perdeu apenas uma vez, sendo a mais recente o campeonato de 2020/21, que os leões conquistaram com Rúben Amorim a treinador.

Contas feitas, o Benfica termina o campeonato com 11 empates, sendo esta a quinta vez que o clube tem mais de uma dezena de empates na I Liga (depois das épocas de 1987/88, 1991/92, 2001/02 e 2007/08).

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