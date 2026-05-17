Benfica é a primeira equipa da Europa a ser 3ª classificada sem derrotas

O Benfica venceu este sábado o Estoril e com isso fez história no futebol europeu: pela primeira vez, um clube termina a edição do campeonato numa divisão principal no terceiro lugar e sem derrotas.

Pela Europa fora há exemplos de clubes que venceram a liga sem perder um único jogo, como os "Invincibles" do Arsenal em 2003/04, mas mais difícil ainda é não perder qualquer jogo e, mesmo assim, não vencer o campeonato - só aconteceu por sete vezes, agora oito.

Uma delas pertence ao Benfica, que na época de 1977/78 terminou no segundo lugar, atrás do FC Porto e do primeiro título de campeão de José Maria Pedroto como treinador.

O exemplo europeu mais recente aconteceu na Moldávia, onde o Sheriff Tiraspol terminou o campeonato passado na segunda posição, com 16 vitórias e oito empates. O último deles aconteceu em casa, na última jornada, frente ao clube que venceu o título, o Milsami Orhei.

Em 2007/2008, na Sérvia, o Estrela Vermelha perdeu o título para o eterno rival, o Partizan, depois de empatar 12 jogos. Nove anos antes, o Partizan já tinha vencido o título frente a outro invencível, o Obilić, que terminou no segundo lugar de 1998/99 sem derrotas.

Só há mais três exemplos pela Europa fora de um invencível que não tenha sido campeão: o primeiro aconteceu na Bulgária, com o Spartak Sofia, em 1951; depois em Itália com o Perugia, que fez a sua melhor classificação de sempre em 1978/79 e viria a descer de divisão dois anos depois; e na Turquia há 40 anos, quando o Galatasaray perdeu o título para o Fenerbahçe, na época de 1985/86.

Fora da Europa, há apenas um exemplo ainda mais insólito que esta temporada do Benfica: no ano de 1977, e com um Brasileirão dividido por fases de liga e eliminatórias, o Botafogo terminou o campeonato na 5ª posição sem derrotas, com 11 vitórias e sete empates.

Na antevisão do jogo desta última jornada, Mourinho considerou um "milagre" o Benfica ter chegado até ali sem derrotas.

Entre conquistas de campeonatos com FC Porto, Chelsea, Inter de Milão e Real Madrid, o treinador português nunca tinhas conseguido esta proeza.