Veríssimo: “Estar na Liga 2 ou na Liga 3 não é a mesma coisa. Este é o patamar ideal para desenvolver jogadores"

Havendo equipas multifacetadas, pode haver a perceção que um treinador que lida com jovens tem de ir além da tática. Concorda?

Felizmente estou num contexto em que tenho um pé no futebol de formação e um outro no futebol profissional. Apesar de termos jovens jogadores, já competimos num campeonato profissional. Esse trabalho formativo é desenvolvido desde muito cedo, desde a altura em que eles são miúdos. As pessoas que contactam com eles, nomeadamente os treinadores, também têm que ter essa preocupação sobre a forma como ele se relaciona com as pessoas, por exemplo. Isso é um trabalho de grande responsabilidade. Se nós tivermos em linha de conta que há miúdos que deixam os pais para viver aqui no Benfica Campus, é uma responsabilidade muito grande.

Neste contexto de equipa B, já estamos numa fase em que os jogadores começam a ver um bocadinho mais além e o ver mais além é olhar para o passo que se segue na sua carreira. O meu papel enquanto treinador é ajustar as suas expectativas face à condição momentânea do jogador, porque alguns têm o equilíbrio emocional para saber que têm que lidar com o dia a dia e têm que pensar somente no treino seguinte e no jogo seguinte, mas há aqueles que tentam pensar um bocadinho mais à frente e às vezes isso tira-lhes o foco.

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Ter jogadores da equipa sénior a ver os jogos e o treinador a verem jogos e treinos mexe muito com eles?

Alimenta-os. Relativamente aos jogadores assistirem aos jogos da equipa B, lembrei-me logo do conceito de família, porque eles passam muito tempo juntos.

Relativamente à questão do treinador da equipa principal, claro que todas as suas ações têm impacto, têm um impacto grande, e cada treinador que passou aqui nesse contexto de equipa A teve o seu impacto.

O mister Mourinho tem marcado essa presença de uma forma muito assídua, seja nos jogos, seja nos treinos, seja também pelas vezes que ele janta com os miúdos pequeninos. Acaba por ser uma figura com uma presença muito regular e é um treinador que tem um passado que fala por si.

Na minha opinião, isso não se traduz num acréscimo de pressão sobre os jogadores. É sim uma mensagem que o treinador está a passar, que gosta de estar presente, está atento e acho que isso, do ponto de vista de quem trabalha para o desenvolvimento dos jogadores, sejam eles próprios, sejam os treinadores, é motivo de satisfação e é motivo para, nos momentos certos, mostrar que podem ser uma solução para, se o treinador assim o entender, poder chamar ao contexto de equipa A.

Faz sentido pensarmos em cursos específicos para treinadores de formação?



Esta é uma questão muito pertinente. Vou ser sincero, eu não sei se tinha capacidade para treinar com sub-16, por exemplo. Porque as necessidades dos miúdos são completamente diferentes

Por vezes os treinadores - não digo que são todos, obviamente – têm a tendência de trabalhar com sub-14, sub-13 ou sub-15 da mesma forma como trabalhariam com equipas profissionais séniores.