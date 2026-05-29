Bagão Félix fala de "época falhada" no Benfica, mas afasta eleições antecipadas

“Era o que faltava”. António Bagão Félix afasta a possibilidade de eleições antecipadas no Sport Lisboa e Benfica e defende que a estabilidade “é muito importante”. Em entrevista ao programa Dúvidas Públicas, da Renascença, que será divulgada na íntegra este sábado, o candidato derrotado à presidência do conselho fiscal do clube pede que se deixem “as coisas avançar”.

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Bagão Félix, que chegou a ser vice-presidente da assembleia-geral do Benfica, entre 1992 e 1994, desdramatiza ainda a quase certa saída do treinador José Mourinho para o Real Madrid: “Só fazem falta os que lá estão”.

Após o que considera ser uma “época falhada” no clube, Bagão Félix quer uma política de aquisições à Porto no Benfica. “Como sócio, exijo”, diz o ex-ministro da AD.

Foi apoiante de um dos candidatos derrotados das eleições no Sport Lisboa e Benfica, João Noronha Lopes. Rui Costa foi reconduzido. Que balanço é que faz destes meses de gestão?

Rui Costa é o presidente do Benfica, numa votação absolutamente fantástica, mais de 90 mil sócios, batendo o recorde mundial e, portanto, tem toda a legitimidade. E acho que o valor importante de uma organização como o Benfica, ou outro grande clube, é o da estabilidade. A estabilidade é muito importante.

É uma estabilidade sem resultados…

Sim, resultados é ganhar, não é? Rui Costa ganhou, em parte, as eleições por ter contratado José Mourinho. E agora virou-se o feitiço contra o feiticeiro e as dificuldades resultam do próprio José Mourinho.

Há quem diga que Rui Costa estará mal rodeado em algumas questões, que tem alguma dificuldade de decisão. Isso é uma questão para nós discutirmos nas assembleias-gerais.

Podemos queixar-nos da arbitragem e não só. Mas, independentemente disso, é uma época falhada

Esta foi uma época falhada?

Sim, claro que foi uma época falhada. Nós podemos queixar-nos e, acho que, em alguns casos, com razão, de fatores externos, como, por exemplo, a arbitragem e não só. Mas, independentemente disso, é uma época falhada. É uma época em que o Benfica não ganha nada. O Benfica ganhou uma Supertaça, mas não pode deixar de ser considerada como tal.