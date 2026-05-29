Entrevista Renascença
Bagão Félix fala de "época falhada" no Benfica, mas afasta eleições antecipadas
29 mai, 2026 - 12:45 • Sandra Afonso , Susana Madureira Martins , Gonçalo Costa (vídeo)
O ex-candidato ao conselho fiscal do Sport Lisboa e Benfica, na lista de João Noronha Lopes, elogia Marco Silva como potencial sucessor do treinador José Mourinho. Questionado pela Renascença, sobre se o atual técnico fará falta, Bagão Félix é cortante: “Só fazem falta os que lá estão”.
“Era o que faltava”. António Bagão Félix afasta a possibilidade de eleições antecipadas no Sport Lisboa e Benfica e defende que a estabilidade “é muito importante”. Em entrevista ao programa Dúvidas Públicas, da Renascença, que será divulgada na íntegra este sábado, o candidato derrotado à presidência do conselho fiscal do clube pede que se deixem “as coisas avançar”.
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Bagão Félix, que chegou a ser vice-presidente da assembleia-geral do Benfica, entre 1992 e 1994, desdramatiza ainda a quase certa saída do treinador José Mourinho para o Real Madrid: “Só fazem falta os que lá estão”.
Após o que considera ser uma “época falhada” no clube, Bagão Félix quer uma política de aquisições à Porto no Benfica. “Como sócio, exijo”, diz o ex-ministro da AD.
Foi apoiante de um dos candidatos derrotados das eleições no Sport Lisboa e Benfica, João Noronha Lopes. Rui Costa foi reconduzido. Que balanço é que faz destes meses de gestão?
Rui Costa é o presidente do Benfica, numa votação absolutamente fantástica, mais de 90 mil sócios, batendo o recorde mundial e, portanto, tem toda a legitimidade. E acho que o valor importante de uma organização como o Benfica, ou outro grande clube, é o da estabilidade. A estabilidade é muito importante.
É uma estabilidade sem resultados…
Sim, resultados é ganhar, não é? Rui Costa ganhou, em parte, as eleições por ter contratado José Mourinho. E agora virou-se o feitiço contra o feiticeiro e as dificuldades resultam do próprio José Mourinho.
Há quem diga que Rui Costa estará mal rodeado em algumas questões, que tem alguma dificuldade de decisão. Isso é uma questão para nós discutirmos nas assembleias-gerais.
Podemos queixar-nos da arbitragem e não só. Mas, independentemente disso, é uma época falhada
Esta foi uma época falhada?
Sim, claro que foi uma época falhada. Nós podemos queixar-nos e, acho que, em alguns casos, com razão, de fatores externos, como, por exemplo, a arbitragem e não só. Mas, independentemente disso, é uma época falhada. É uma época em que o Benfica não ganha nada. O Benfica ganhou uma Supertaça, mas não pode deixar de ser considerada como tal.
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E Mourinho pode ir para o Real Madrid?
Sim, parece que vai.
Não faz falta ao clube?
Não, só fazem falta os que lá estão. Vamos contratar outro treinador. Fala-se do Marco Silva, acho que é um bom treinador, com experiência, é uma pessoa sensata, discreta. E que também pode ter bons resultados. Mas isso também depois resulta? O Benfica este ano tem uma restrição, que é uma restrição muito grande, é que não terá as receitas da Champions. Mas, por exemplo, o Porto também não teve as receitas da Champions este ano, porque estava na Liga Europa e conseguiu ter uma política de aquisições boa e ganhou o campeonato.
E espera que essa gestão também seja feita no Benfica?
Sim, espero. E, como sócio, exijo. Exijo.
Mourinho? Só fazem falta os que lá estão
Falava de estabilidade no clube. Não espera eleições antecipadas?
As eleições foram há oito meses, foram em novembro do ano passado. Era o que faltava. O clube optou desta maneira. Algumas pessoas estarão arrependidas, outras não. Deixemos as coisas avançar.
Se nós estávamos passado seis meses ou sete meses a pensar em eleições antecipadas, então começa aí a debacle de uma instituição. Eu sou muito pela estabilidade, embora a estabilidade também tenha custos, se as decisões forem mal tomadas e não obtivermos resultados, mas isso é uma questão que deve ser discutida no campo próprio, que são as assembleias-gerais que aprovam as contas, os orçamentos, a política do Benfica.
Esta gestão, se continuar desta maneira, que futuro vaticina?
Não, mas não vai continuar, espero. Nesse aspeto tenho de ser otimista. O Benfica continua a ser o único clube português que tem capitais próprios, que permite dizer que tecnicamente, de acordo com o Código das Sociedades Comerciais, não está em falência técnica, ao contrário dos outros. Continua a ser a primeira instituição desportiva e associativa do nosso país. Tem recursos, tem história, tem condições para tomar boas decisões. É nesse sentido que eu sou pela estabilidade.
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