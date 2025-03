Quenda integra lista com vários regressos para a Liga das Nações

Roberto Martínez divulgou, esta sexta-feira, a lista de convocados da seleção nacional para os jogos com a Dinamarca, dos quartos de final da Liga das Nações.

Geovany Quenda, que segundo o jornalista Fabrizio Romano já tem fechada a transferência para o Chelsea, para o verão de 2026, é um dos eleitos.

Ficam de fora nomes como João Cancelo, Otávio, Tomás Araújo e Pedro Gonçalves, e os possíveis estreantes Rodrigo Mora, João Simões, todos por lesão. Regressam Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Rúben Neves, Gonçalo Ramos e Diogo Jota.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Portugal garantiu o acesso aos quartos de final da Liga das Nações ao terminar a fase de grupos em primeiro lugar, sem derrotas.

As partidas com a Dinamarca estão marcadas para 20 de março, em Copenhaga, às 19h45, e três dias depois, em Alvalade, à mesma hora. Terão relato em direto e acompanhamento na rádio, na app e no site da Renascença.