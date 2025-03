Pedro Ganchas joga na Dinamarca e não tem dúvidas: "Apostei com eles que resolvemos isto já aqui"

E sobre a língua, fazes intenção de aprender? Já dizes alguma coisa em dinamarquês?

É muito complicado mesmo. No início ainda ponderei. Há aqui um peso de perspetiva de carreira. O Silkeborg foi aquilo que eu considero um bom passo, mas um passo intermédio, ou um passo de passagem. Não é um clube em que me vejo a ficar muitos anos. E tive de ponderar essa questão do dinamarquês.

É uma língua que só é falada aqui. O dinamarquês não vai servir para absolutamente mais nada. O português fala-se um bocadinho em todo o lado, o espanhol também, o francês também é uma língua muito falada. E obviamente o inglês, como língua universal. Mas há línguas em que não compensa investir.

Mas ficaste surpreendido com o quão bem está a correr na perspetiva individual ou já ias com boas expectativas?

O objetivo é sempre fazer o máximo de jogos possíveis. Além do rendimento coletivo, ter um bom rendimento individual, porque isso também é fundamental. Agora, se me dissessem que ia chegar aqui, duas semanas depois começar o campeonato, play-offs de competições europeias, fazer 25 ou 26 jogos nos primeiros seis meses e ser totalista em todos, é um cenário ideal, e ainda bem que assim foi.

Nessa perspetiva individual, diria que foi um concretizar da expectativa que eu trazia. Depois, há o contexto coletivo, do país e da liga. Sinceramente, em Portugal não acompanhava a liga da Dinamarca, como, se calhar, 99% dos portugueses. Aí, surpreendeu muito. Não estava à espera que o nível do campeonato fosse tão alto, que eles tivessem tanta qualidade. Têm jogadores muito evoluídos tecnicamente. Mas há uma "barreirazinha" maior, principalmente para os principais países do futebol: a metodologia de trabalho e a cultura tática existentes em Portugal.

Mas notas vontade de chegar lá?

Sim, sim! As coisas no clube do Dani [Silva], o Midtjylland, são diferentes em muitos aspetos e eu já falei disso com ele. Isto também varia um bocadinho. Não me levem a mal, mas é como estar em Portugal e jogar no Benfica e no Paços de Ferreira. Eu estive nos dois e sei que as coisas diferem. Acredito que um Copenhaga seja diferente. Estamos a falar de um clube com outra estrutura, com outra capacidade financeira e com outro orçamento.

Agora, eles são um povo muito inteligente, não há dúvida disso, e a prova é a forma como eles se organizam socialmente e a forma como funcionam enquanto país. Mas também vivem muito para eles. Não consigo dizer que não há essa vontade de aprender, porque nunca senti isso. Há é uma barreira.