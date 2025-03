A anatomia das 100 internacionalizações de Bernardo Silva, "um dos melhores de sempre da seleção”

Em fases finais de Campeonatos da Europa, o médio português soma apenas um golo: na vitória sobre a Turquia, por 3-0, na fase de grupos do Euro 2024.



Ainda assim, em partidas de qualificação para esta competição, o internacional português somou três golos e cinco assistências no apuramento para o Euro 2020, mais três golos e quatro assistências no caminho para o Euro 2024.

Em Mundiais, o jogador participou em nove jogos, quatro no Mundial 2018 e cinco no Mundial 2022. Não marcou, nem assistiu.

As exibições de Bernardo pela seleção nem sempre convencem todos, mas o comentador João Ferreira defende que o médio "é um jogador que se vai adaptando às necessidades da equipa, que está disponível para isso, o que muitas vezes lhe tira reconhecimento, porque falta algum brilho individual, alguns números."

"É um jogador de equipa, claramente, e isso pode tirar-lhe alguma regularidade exibicional", justifica.

Pela seleção, Bernardo já jogou nos dois corredores e também como médio, o que não ajuda a manter a regularidade, segundo o treinador João Ferreira.

"Faz muitas posições e isso acaba por lhe tirar alguma rotina, algum enquadramento e pode levar, às vezes, a alguma falta de rendimento e de brilho na sua exibição, que não fica tão visível para os adeptos, mas que é muito reconhecida pelos seus treinadores. Acho que é um jogador imprescindível para os seus treinadores, embora isso o faça ser incompreendido pelos adeptos”, conclui.



Para além de ter sido homenageado pelo novo presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, antes do jogo com a Dinamarca, Bernardo pode continuar a celebrar a centena de jogos com um segundo troféu da Liga das Nações.

Portugal defronta a Alemanha na meia-final do torneio no final da temporada, no dia 4 de junho na Allianz Arena, em Munique.