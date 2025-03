Ataque "fora de série", defesa tremida. Alemanha recuperou o "espírito vencedor"

Por cada dois golos que marca, a Alemanha sofre outro. Esta conta aproximada (47 golos marcados e 22 sofridos em 21 jogos, se formos exatos) reflete a maior qualidade e o maior defeito do adversário de Portugal nas meias-finais da Liga das Nações: desde que Julian Nagelsmann assumiu o comando técnico, os alemães marcam muitos golos, mas também os sofrem.

Numa análise mais detalhada, vê-se um 5-1 (Escócia, Euro 2024), um 5-0 (Hungria, Liga das Nações) e um 7-0 (Bósnia e Herzegovina, Liga das Nações) no registo da Mannschaft. Já contra o "top-10" do ranking de seleções da FIFA - cujo último lugar a Alemanha ocupa -, os números contam uma história diferente.

Se os alemães ainda não defrontaram a Argentina (1.ª) e a Inglaterra (4.ª), já tiveram oportunidade de medir forças com a França (2.ª), num particular de preparação para o Euro 2024, e venceram por 2-0. Nos quartos de final do Europeu, e a jogar em casa, perderam com a Espanha (3.ª), por 2-1, após prolongamento.

Sem jogos contra Brasil (5.º) e Portugal (6.º), seguem-se três com os Países Baixos (7.º), para compensar: duas vitórias (uma por 2-1, em amigável, e outra por 1-0, na Liga das Nações) e um empate (1-1, na primeira volta da Liga das Nações, fora de casa). Também não há registo com a Bélgica (8.º).

Diante da Itália (9.ª), nos quartos de final da Liga das Nações, foram visíveis as duas facetas contrastantes desta Alemanha de Nagelsmann. Na primeira mão, em San Siro, deu a volta a um golo madrugador e chegou à vitória, por 2-1. Na segunda, em Dortmund, esteve a vencer por 3-0, mas permitiu a recuperação dos italianos (3-3) e por pouco não permitia o empate na eliminatória. E não permitiu mesmo e, com isso, marcou duelo com Portugal nas meias-finais.

Ainda assim, feitas as contas, o retrato da Alemanha contra o "top-10" da FIFA é de 12 golos marcados e oito sofridos em sete jogos. Ou seja, estatisticamente, marca mais, contudo, também concede mais que um golo por partida.