Uma casa dividida em Vigo. Fátima e José Benito estão casados, mas são rivais no futebol

"Vindo da pandemia isto mudou muito, percebes? A gente agora tem outros costumes e outra maneira de viver. Saía-se mais de noite antes, agora menos. A vida também está um bocado difícil porque tudo subiu de preço. Um obreiro não pode gastar 12 euros todos os dias para almoçar fora na hora do trabalho, porque ao fim do mês é muito dinheiro. Há que lutar, não há outra forma. Eu só peço que as pessoas saiam daqui felizes", realça.

O bacalhau à portuguesa faz sucesso, conta Fátima. Também há feijoada, por exemplo. A francesinha demorou a ter aceitação: "Achavam que era uma omelete de ovos muito pequenina."

"La Portuguesa" tem também uma forte marca galega: uma camisola do Rápido de Bouzas, memórias dos tempos de futebolista do filho de Fátima e José Benito, recordações do Celta de Vigo – incluindo uma fotografia do "nascimento" do clube, em 1923.

"Estive muitos anos metido no futebol. Fui presidente de um clube aqui em Vigo, fui delegado de uma equipa da 3.ª Divisão do Rápido de Bouzas. O meu filho também jogava futebol. Tenho recordações, tenho fotos, tenho coisas relacionadas com o futebol", explica José Benito, enquanto mostra a Bola Branca uma foto de "um colega, que se chama Sánchez, que jogou no Barcelona B antes de vir para o Celta".

Fátima liga menos ao futebol, contudo, quando é para torcer por Portugal, todo o apoio é pouco.