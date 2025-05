Diana Silva ainda quer viver o momento mais inesquecível da carreira: "Se estagnar, procuro algo diferente"

Os três problemas entre Portugal e os quartos de final são, por esta ordem, Espanha, Itália e Bélgica. Três seleções "muito difíceis", alerta Diana Silva.

"Vamos encontrar problemas diferentes em cada uma delas. São seleções que estão acima de nós no ranking da FIFA, portanto têm muito mais andamento que nós neste tipo de competições. No entanto, acho que temos qualidade suficiente, já mostrámos isso, para conseguir fazer algo positivo nesta fase de grupos", afiança.

"Se estiver a estagnar, tenho de procurar algo diferente"

A nível individual, Diana Silva prepara-se para trocar o Sporting pelo Benfica, de acordo com a imprensa desportiva. Será apenas o quinto clube da carreira da avançada, depois de ter sido lançada no Atlético Ouriense, o clube da sua terra, de ter passado um ano no Albergaria e de um total de oito temporadas no Sporting, com uma aventura em Inglaterra, no Aston Villa, pelo meio.

Nesta entrevista, feita antes de as primeiras notícias da sua mudança para o Benfica terem surgido, Diana Silva assume que gosta de continuar onde se sente bem, contudo, também não se deixa acomodar.

"Como sou uma pessoa exigente comigo mesma, também sinto que, se estiver a estagnar, tenho de procurar algo diferente", explica.

Na próxima temporada, haverá três equipas portuguesas na Liga dos Campeões: Benfica, Sporting e Sporting de Braga. Um motivo de orgulho para Diana Silva, que considera que é um espelho do "aumento do nível de qualidade" do campeonato nacional.