Fátima Pinto, entre o poste que "ainda dói muito" e a procura da felicidade: "Falta um passinho à frente"

“Voltar é sempre aquele bocadinho de voltar a ser feliz com o futebol. O regresso ao Sporting foi muito isso. Sinto que há um conhecimento de jogo muito grande entre as jogadoras e tentamos sempre jogar bem”, assinala.

É assim que, em entrevista à Renascença , no podcast “Olhá Bola, Maria”, a média do Sporting e da seleção nacional explica a saída do Alavés, no final da época 2022/23, para regressar a Alcochete.

Para Fátima Pinto, a felicidade é inalienável do futebol. Foi por isso que regressou ao Sporting, na temporada passada, depois de um ano em Espanha, é por isso que joga e espera continuar a jogar durante muitos anos, e é a felicidade que alimenta as histórias que vai colecionando para um dia contar aos netos.

“Faz com que o clube também tenha de apostar para poder competir com grandes equipas na Champions. Também o facto de participarem três equipas portuguesas torna-se mais atrativo para jogadoras estrangeiras quererem vir para cá e tornarem o campeonato mais atrativo”, afirma.

“Esse poste ainda dói muito, até porque elas eram as campeãs do mundo. Parou-nos o coração naquele momento, parece que assisti àquilo tudo em câmara lenta”, recorda Fátima, que reconhece que “falta esse passinho à frente” de chegar ao “mata-mata” de um Euro ou de um Mundial.

Em todas as participações em fases finais de grandes competições, a seleção nacional ficou pela fase de grupos. Foi no Mundial 2023 que ficou mais perto de fazer história, e logo contra os Estados Unidos: uma bola de Ana Capeta ao poste foi a diferença entre eliminar as então bicampeãs do mundo e ficar pelo caminho.

Fátima Pinto não espera facilidades: “Antes éramos a equipa surpresa, porque olhavam para nós de lado. Agora, já se preocupam com Portugal, por mérito próprio. Ganhámos o respeito das grandes equipas da Europa e do mundo.”

Agora, na Suíça, em julho, Portugal terá pela frente a Espanha, com que perdeu por 7-1 em Vigo, para a Liga das Nações, a Itália e a Bélgica. Tudo equipas acima da portuguesa no “ranking” da FIFA.

Histórias para mais tarde contar aos netos

Talvez esse momento de felicidade chegue já no Euro 2025. São essas pepitas de ouro, essas histórias de sorrisos rasgados e lágrimas de alegria, entre as ruas da Madeira e os maiores palcos do futebol mundial, que Fátima Pinto coleciona, ao longo da carreira, para um dia contar aos netos.

E ainda quer colecionar mais odisseias. A começar por ultrapassar uma fase de grupos de um Europeu ou Mundial, o que “já seria mais um pedacinho de história para contar aos netos”.

“E mesmo na Liga dos Campeões, neste caso estou no Sporting, poder ir um bocadinho mais longe. Isso para mim é história”, realça.

Portugal inicia a sua participação no Euro 2025 no dia 3 de julho, às 20h00, diante da Espanha. Até lá, Bola Branca continuará a publicar episódios do “Olhá Bola, Maria”, todas as terças-feiras, com entrevistas a várias personalidades do futebol feminino.