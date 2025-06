Foi isto que eu vi na Allianz Arena: os alemães não perceberam nada do que se estava a passar

No meio, Rúben Neves apertou terrenos com Bruno Fernandes. Ambos ganharam sucessivas bolas a Goretzka e Pavlovic, lançando na esquerda o velocista Pedro Neto para o cara a cara com Tah.

Kimmich jogava muito subido, enquanto Anton e Koch prestavam atenção às movimentações de Cristiano Ronaldo. Foi pela esquerda que Portugal esteve várias vezes perto do golo. Tah não tinha pernas para Pedro Neto e pena foi que o avançado do Chelsea não tenha conseguido concretizar as duas boas oportunidades de que dispôs, a par do remate com que Cristiano Ronaldo testou Ter Stegen.

Dito desta forma, poderia parecer que Portugal foi amplamente dominador na primeira parte. Em boa verdade não foi bem assim. Os alemães foram perigosos. À direita, as incursões de Kimmich obrigaram Nuno Mendes a não arriscar demasiado, enquanto à esquerda as ameaças partiam de Max Mittelstadt e Wirtz, obrigando à permanente atenção de Bernardo Silva, Rúben Neves e João Neves. O ponta Woltemade tratava de ocupar os centrais portugueses, abrindo espaço a Goretzka, que viu Diogo Costa negar-lhe um golo cantado.

A primeira parte terminaria sem golos, mas foi rica em dinâmicas e em situações para golo. O empate justificava-se.