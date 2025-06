Joana Marchão e o Euro 2025 "em casa". "É sempre aquele 'nervosinho', mas deixa-me muito feliz também"

Jogar um Europeu "em casa" é especial para Joana Marchão. A lateral-esquerda do Servette vai pisar em julho, com a camisola da seleção nacional, a relva dos palcos em que brilha, durante a temporada, com as cores do clube suíço, o que a deixa entusiasmada, mas também "um bocadinho ansiosa". Em entrevista no "Olhá Bola, Maria", o podcast de futebol feminino da Renascença, a defesa, de 28 anos, começa por garantir que está pronta para ajudar Portugal no Euro 2025, apesar da recente lesão. O facto de o torneio ser na Suíça, onde joga e mora, é um aliciante extra. "Deixa-me um bocadinho ansiosa, porque lá está, eu sinto-me em casa lá, e jogar em casa é sempre aquele 'nervosinho', aquela coisinha. Mas ao mesmo tempo deixa-me muito feliz também", assume. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Marchão chegou ao Servette na temporada passada e foi logo campeã, tendo também conquistado a Taça da Suíça. Esta época terminou sem troféus, no entanto, a confiança de lado a lado não esmorece. A portuguesa acaba de renovar contrato até 2027, algo que a deixa "muito feliz". "Estou muito entusiasmada para o que vem. Estes dois anos foram incríveis e isto só tem tudo para continuar a ser bom", refere a lateral, que, depois de um ano "nada fácil" no Parma, de Itália, reencontrou a felicidade na Suíça: "Não me consegui adaptar nem à cultura, nem à língua, nem às pessoas. Isso faz parte também, para uns é bom, para outros não é. Estava longe da minha família, estava sozinha, não foi fácil. O Servette foi completamente o oposto. Tinha família, tinha amigos, a língua é mais fácil, há pessoas que falam português, então foi muito diferente." "Uma borboleta bate a asa e muda muita coisa" Agora já não há portuguesas na equipa, mas quando chegou, Joana Marchão tinha Inês Pereira e Mónica Mendes para ajudar à adaptação, que "foi muito fácil". "Gosto muito de viver na Suíça, acho que é um país maravilhoso. As pessoas são muito acolhedoras, têm muitas culturas diferentes, têm muitos povos diferentes, o que torna a experiência ainda mais marcante", sustenta.

Apesar dos tempos complicados que passou no Parma, Marchão "não mudaria" nenhuma decisão que tomou até hoje. "Tudo que eu passei, todos os sítios onde eu estive, trouxeram-me até aqui hoje. É aquele efeito borboleta, bate uma asa e muda muita coisa, então não posso mudar uma coisa do meu passado, porque senão não estava aqui hoje", assinala. Regressar a Portugal, "de momento", não faz parte dos planos da defesa, que está "muito feliz" no Servette e define objetivos: "Ir à Champions todos os anos e conseguir competir na Champions."

"O mais importante é passar a fase de grupos" Portugal prepara-se agora para participar na quarta fase final da sua história — Euro 2017, Euro 2022, Mundial 2023 e Euro 2025. Apesar de começar a ser hábito, Joana Marchão garante que o momento do apuramento é ainda de grande emoção. "Continua sempre a haver aquele momento, aquele segundo, o apito final em que, 'uau, nós vamos ao Europeu'. Apesar de já termos ido antes, continua sempre aquele orgulho, aquele sentimento de, 'ok, nós levámos o nosso país a um grande palco'", explica. Agora, no Euro 2025, o objetivo é chegar aos quartos de final: "Vamos dar uma boa resposta dentro de campo. Acho que vamos orgulhar toda a gente. Primeiro nós próprias e depois o nosso país, as nossas famílias, os nossos amigos. Acho que temos tudo para nos conseguir propor ao objetivo que o professor [Francisco Neto] disse, que é passar a fase de grupos. Estar pela primeira vez na fase de eliminar." "O mais importante é passar a fase de grupos. É o que me vem à cabeça, é o único em que eu estou a pensar agora. É passar a fase de grupos, fazer um bom trabalho e, depois, passando a fase de grupos, acho que temos um caminho muito bom pela frente", reforça.

"Se eu trabalhar bem, elas trabalham bem" Na seleção, Marchão compete por um lugar, principalmente, com Lúcia Alves, a outra defesa-esquerda do plantel — embora seja dextra. Todavia, Francisco Neto utiliza, por vezes, as laterais a pé trocado, o que significa que Catarina Amado e Ana Borges, as duas ocupantes da ala direita, também fazem concorrência à jogadora do Servette. Uma competição "extremamente saudável e que só traz coisas boas à seleção", de acordo com a número 5 das quinas. "Se eu trabalhar bem, elas vão trabalhar bem. Se elas trabalharem bem, eu vou trabalhar bem. E isso só nos está a ajudar a nós próprias. Só está a ajudar a que a nossa seleção esteja cada vez em patamares mais acima e que consigamos chegar a esse patamar e ficar nesse patamar", vinca, acrescentando que pensa apenas em "ser mais uma a ajudar sempre".