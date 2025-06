Jéssica Silva dança no campo e na página por amor ao futebol e a Portugal. "É a minha bandeira"

Em conversa no "Olhá Bola, Maria", um podcast Bola Branca, a avançada conta que olha "de uma forma muito orgulhosa e muito feliz" para a carreira.

"Eu tive muitos desafios, muitos obstáculos, e foram esses obstáculos que me tornaram a jogadora e a mulher que sou hoje, portanto não me arrependo de nenhum passo que dei. Tive de lidar durante toda a minha carreira, e vou continuar a lidar, com algum azar, mas há pessoas que foram feitas para lutar e o meu caminho vai ser sempre assim. Se calhar, se tivesse sido mais facilitado, não me sentia tão orgulhosa da pessoa que sou hoje, da jogadora que me tornei. Faz tudo parte do caminho, e a verdade é que eu tive sempre os meus objetivos bem delineados e consegui sempre alcançá-los e ser feliz", assinala.

Para Jéssica, mesmo quando teve de "dar um passo atrás para dar dois à frente, foi sempre a pensar que aquela decisão ia ser o melhor" para o futuro:

"Por exemplo, quando assinei com o Kansas City [em 2021], a minha vontade não era jogar nos Estados Unidos, mas sabia perfeitamente que era o único campeonato que me podia dar alguma consistência. Eu estava a recuperar de uma lesão gravíssima e estava no Lyon, e disse: 'Tenho de me ir embora, porque preciso de jogar, preciso de treinar, preciso de ter consistência, que aqui, na melhor equipa do mundo, não vou ter'. E então, ir para o campeonato americano, naquele momento, que era só por um curto espaço de tempo — porque sempre disse que gostava de voltar aos Estados Unidos, e sempre foi uma liga onde eu quis competir —, eu sabia que aquele momento ia ser só uma transferência para algo maior. Porque eu queria jogar a Champions, quero estar nos melhores campeonatos da Europa."