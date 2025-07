Vencer, golear ou basta uma ajudinha de Espanha? As contas de Portugal e dos outros no Euro 2025

A missão de Portugal com vista ao apuramento para os quartos de final do Euro 2025 tem três passos apenas, mas afigura-se muito complicada. A Renascença explica de que é que a seleção nacional precisa para cumprir o objetivo delineado antes da prova e também apresenta as contas relativas aos restantes grupos.

Antes de mais, importa enumerar os critérios de desempate. O primeiro é o confronto direto: primeiro, o número de pontos; depois, a diferença de golos; em terceiro, o número de golos marcados.

Caso o empate entre duas ou mais equipas se mantenha, parte-se para a diferença de golos no grupo e, a seguir, para o número de golos apontados. Se tudo isso falhar, a disciplina: passa a seleção com o mais baixo número de pontos disciplinares, com três pontos atribuídos a cartões vermelhos, um a cartões amarelos, e três pontos para expulsão por duplo amarelo num jogo.

Em último caso, determina-se a classificação em função do ranking na qualificação para o Europeu.