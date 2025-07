"Mais que o sistema, não perder o ADN". Carolina Mendes traça o mapa para ganhar à Bélgica

Carolina Mendes ficou fora do Euro 2025 devido a uma lesão grave, mas confia que, lá dentro, as companheiras de cada jogo e estágio têm o que é preciso para ganhar à Bélgica e sonhar com os quartos de final. O importante, salienta, é que Portugal não abdique da sua identidade.

A avançada, que soma 124 internacionalizações — a primeira obtida há praticamente 19 anos, em novembro de 2006 —, sabe bem o que é passar pelos altos e baixos do futebol de seleções. Em declarações a Bola Branca, na antecâmara do "tudo ou nada" frente à Bélgica, e na primeira pessoa do plural, sublinha que, mais que o sistema, seja ele o 4-4-2 losango ou o 3-5-2, o fundamental é "sermos mais eficazes e voltarmos à nossa ideia de jogo".

"Mais que o sistema, é preciso não perder o nosso ADN. Contra a Itália, conseguimos fazer isso, mostrámos todo o nosso caráter, espírito de luta e sacrifício. Passará muito por ai para ganhar à Bélgica", explica.

Neutralizar as saídas rápidas da Bélgica

Carolina Mendes esteve no último confronto de Portugal com a Bélgica, na Madeira, em junho, a contar para a fase de grupos da Liga das Nações. Terminou com um 3-0 a favor das belgas e a descida à Liga B do futebol europeu.

A avançada do Racing Power, de 37 anos, começa por defender que esse resultado "não espelha aquilo que foi o jogo".

"A Bélgica acabou por ser feliz e concretizar as oportunidades que teve, mas foi um resultado demasiado pesado para aquilo que Portugal fez. Tivemos varias ocasiões de golo, dominámos o jogo em muitos momentos, mas a realidade é que a Bélgica, as vezes que foi à baliza, fez golo", lamenta.