Gonçalo Silva não é "mauzinho" com os arménios do Noah. "Espero que Portugal ganhe, mas gosto dos meus colegas"

04 set, 2025 - 18:15 • Inês Braga Sampaio
Gonçalo Silva não é "mauzinho". O central do FC Noah, campeão arménio, aposta numa vitória de Portugal na Arménia, no sábado, no arranque do apuramento para o Mundial 2026, mas não pede uma goleada, para não traumatizar os companheiros de equipa. Há quem não tenha os mesmos pruridos.
"Nisso, sou um bocadinho melhor do que o meu amigo Hélder [Ferreira, também do Noah], porque o Hélder acha que nós vamos golear e nós temos bastantes colegas de equipa que estão presentes na convocatória da seleção da Arménia, e eu não quero ser tão mauzinho. Espero que Portugal ganhe, mas espero também que não seja por assim tanto, porque gosto dos meus colegas e não quero que eles passem um momento assim tão difícil", admite, em entrevista a Bola Branca.
O defesa português, de 34 anos, está no Noah desde a temporada passada. Sagrou-se campeão arménio e já vai na segunda época a participar nas competições europeias, um feito histórico. No sábado, será mais um português a apoiar a seleção no Estádio Republicano Vazgen Sargsyan, no Arménia-Portugal.
Formado no Barreirense, Gonçalo Silva também já passou por Vitória de Guimarães, Lousada, Atlético, Sporting de Braga, Belenenses e depois BSAD, Radomiak Radom (Polónia) e Farense. Nesta entrevista à Renascença, o central fala da experiência na Arménia, da carreira em Portugal, do futuro e do sonho de formar equipa técnica com André Sousa, atual jogador do Nacional.
O Arménia-Portugal está marcado para sábado, às 17h00, e terá relato e acompanhamento ao minuto no site da Renascença, em rr.pt.
Seleção nacional
Como tem visto nestes últimos dias, ou nestas últimas semanas, o ambiente na Arménia, em antecipação para o jogo com Portugal?
O ambiente na Arménia, desde que se soube que a seleção portuguesa ia lá jogar, que tem sido um alvoroço. Toda a gente está à procura de bilhete, a querer estar presente no jogo. Fala-se bastante no jogo, como é que vai ser, não só a nossa seleção, mas principalmente o Cristiano [Ronaldo] voltar à Arménia, depois de ter feito um hat-trick há uns anos [em 2015]. Tudo isso mexe com o pessoal na Arménia, com os arménios, e tem sido bom ouvir falar tanto de Portugal na Arménia nestes últimos tempos.
E já fez alguma aposta com os companheiros de equipa sobre o resultado do jogo?
Sinceramente, nisso, sou um bocadinho melhor do que o meu amigo Hélder [Ferreira, também do Noah], porque o Hélder acha que nós vamos golear [risos] e nós temos bastantes colegas de equipa que estão presentes na convocatória da seleção da Arménia, e eu não quero ser tão mauzinho. Espero que Portugal ganhe, mas espero também que não seja por assim tanto, porque gosto dos meus colegas e não quero que eles passem um momento assim tão difícil.
Mas surpreenderia uma nova grande exibição de Cristiano Ronaldo?
Eu acho que o Cristiano já não surpreende ninguém com grandes exibições e com golos, acho que já é o normal dele. Eu sou um fã do Cristiano a 200%, acho que é um exemplo para qualquer profissional de futebol, ainda mais para nós, portugueses. Por isso, o Cristiano já não me surpreende. Eu espero estar no estádio e poder celebrar alguns golos dele, mesmo que o guarda-redes [Ognjen Cancarevic] seja o meu colega de equipa. Eu gosto muito dele, mas espero sinceramente que o Cristiano consiga marcar e que nós possamos celebrar.
E com esse conhecimento que têm da Arménia, porque tanto são seus colegas ou seus adversários, quais são os principais perigos a nível coletivo e individual? Quem é que pode fazer a diferença?
A seleção da Arménia tem bastantes jogadores que jogam no campeonato arménio, alguns da minha equipa, mas também tem alguns jogadores com qualidade que jogam fora da Arménia e noutros campeonatos. Até alguns, agora, com bastante mercado e que têm procura de clubes bem melhores. Mas eu acho que, acima de tudo, a seleção da Arménia vai valer pelo coletivo, em termos defensivos.
Eles trocaram de treinador há pouco tempo, é difícil prever alguns comportamentos que eles possam vir a ter coletivamente. Mas eu penso que, perante uma seleção como a portuguesa, com bastante qualidade individual e coletiva, penso que a seleção da Arménia vai optar por um bloco médio-baixo, à espera do erro da seleção portuguesa, para depois, ou num rasgo individual ou num contra-ataque, tentarem surpreender com um golo solitário e tentar surpreender a nossa seleção. Eu penso que será um pouco por aí.
Quem é que poderá ter esse rasgo individual?
Eles têm dois jogadores bastante bons, um jogador que joga no Slovan Bratislava [Tigran Barseghyan] e o [Eduard] Spertsyan, que também é um jogador bastante bom, com bastante qualidade e que andou aí nas bocas do mercado, à espera para sair. Penso que esses dois jogadores têm bastante qualidade e que podem surpreender, sem dúvida.
E de que forma é que Portugal pode ferir a Arménia?
Eu acho que isso é algo natural que Portugal vai conseguir com o tempo, porque se a Arménia, como eu espero, mantiver um bloco médio-baixo, Portugal vai ter de ter bastante paciência. Como muitas vezes acontece nos jogos da seleção com equipas de qualidade abaixo, que tentam fechar os espaços. Portugal vai ter de ter bastante paciência com bola, tentar encontrar os espaços, fazer a seleção da Arménia correr. Depois, é aproveitar, porque vamos ter oportunidades, com certeza, para fazer golo, para concretizar. É aproveitar, para não deixar que a minhoca cresça e que depois a Arménia possa acreditar num resultado positivo.
Espera-se um estádio cheio?
Sim, sem dúvida. Os estádios na Arménia também não têm tanta capacidade como os estádios em Portugal ou noutros países, mas sem dúvida que o Estádio República, o estádio nacional, vai estar completamente ao arrote e eu espero ser um desses espectadores, estar lá a apoiar a nossa seleção. Mas sem dúvida que o estádio vai estar lotado.
O Gonçalo está na Arménia desde a temporada passada e foi logo campeão à primeira. Tem aí portugueses consigo, também. Como está a ser a experiência?
Tem sido uma experiência muito boa. O Noah ainda não tinha sido campeão. Quando aceitei este projeto, e também os meus colegas portugueses, aceitámos este projeto com o objetivo de fazer o Noah campeão pela primeira vez. Os objetivos do presidente sempre foram esses, fazer com que o Noah atingisse patamares que ainda não tinha atingido. E a verdade é que temos conseguido.
Agora, conseguimos a segunda qualificação consecutiva para a Europa [na Liga Conferência. Fomos campeões e tem sido bastante bom. Ter portugueses na equipa ajuda, como é óbvio, no nosso dia a dia, na nossa entreajuda, no companheirismo que temos dentro e fora do campo.
Tem sido uma experiência espetacular. Claro que é difícil estar longe da família e nós não temos voos diretos para a Arménia. É sempre uma viagem bastante dura, mas tem sido uma experiência espetacular e das melhores da minha carreira, sem dúvida.
Tem aí uma estrutura fundamentalmente portuguesa, certo? Como é que funciona?
Neste momento, já foi mais portuguesa. No ano passado, quando eu assinei contrato e quando fizeram a proposta, toda a estrutura de scouting era portuguesa. A equipa técnica também era portuguesa. Foi um ano fantástico em termos de tudo, do nosso espírito, do nosso grupo, do clube, porque éramos muitos portugueses e era quase como se estivéssemos em Portugal. Todo o grupo falava muito português e isso foi muito bom também para a nossa adaptação.
Este ano, houve algumas alterações. O mister Rui Mota saiu para o Ludogorets. Houve também mais um responsável pelo scouting que saiu para Portugal. Ainda temos alguns. E nota-se que nós, portugueses, temos essa experiência e que ajudámos bastante na evolução do clube. Espero que continuemos a ajudar como até aqui, a poder fazer evoluir o Noah, como temos feito.
Houve algo que o surpreendeu particularmente nesta chegada à Arménia, na chegada ao Noah?
Os objetivos e da ambição do presidente foi algo que me cativou muito. Mas depois, o nível de profissionalismo que o clube foi tendo. Foi crescendo nisso. Isso surpreendeu-me bastante, a nível de infraestruturas.
A academia, que está praticamente pronta, penso que mais um mês e já estará 100% pronta. Nós já lá estamos, mas daqui a um mês teremos todas as infraestruturas, que serão das melhores a nível europeu. Muito boa. Há muitos clubes em Portugal e na Europa que não vão ter nem metade das condições que nós temos.
Isso sem dúvida que me surpreendeu e foi algo que me cativou desde o início. Nota-se que a evolução que o presidente quer para a Arménia e para o Noah é bastante grande.
Como é a vida na Arménia? É um país aninhado entre a Europa e a Ásia. Tem uma grande mistura de culturas, como é viver aí?
Claro que não podemos comparar com o nosso país, é bastante diferente, mas surpreendeu-me pela positiva. Nós vivemos na capital, vivemos em Yerevan, uma cidade bastante turística, bastante movimentada. Tem pessoas de vários países, várias culturas, mas a verdade é que se vive bastante bem. É uma cidade bastante turística, com restaurantes bons, de qualidade.
Sinto falta do nosso mar, da praia. Na Arménia só temos lago, só existe lago e é difícil, principalmente quando queremos comer um peixinho fresquinho [risos], é difícil. Mas em termos de vida, de qualidade de vida, vive-se bem.
Eu tenho gostado bastante e a minha família, quando as minhas filhas estão de férias, vai ter comigo e vive-se bem. É um país tranquilo, onde se consegue viver muito bem e as pessoas sabem receber, o que também me surpreendeu bastante, depois de uma experiência menos boa que eu tive na Polónia. Quando cheguei à Arménia, notei que esse calor humano e a receção que tive é algo que nos faz sentir bem e que nos ajuda a estar longe do nosso país.
Algo que não sentiu tanto, então, na Polónia?
Sim, bastante diferente. Na Polónia, tive uma experiência difícil. Nota-se bastante as marcas que a guerra deixou naquele país. É um pouco mais difícil de aceitar o estrangeiro e eu senti bastantes dificuldades. Não só eu, também alguns colegas. Mas sim, eu senti bastantes dificuldades nisso. Desportivamente, as coisas também não correram tão bem e nada disso ajudou a que fosse uma experiência positiva.
Falou da guerra na Polónia, mas também tem uma guerra aí ao lado. Como é que tem vivido esse conflito no Médio Oriente, não só entre a Palestina e Israel, mas também com o Irão à mistura? Sente-se na Arménia, estando tão próximo?
Não, não se sente nada. Vou ser-lhe sincero: agora quando as minhas filhas estiveram de férias, tive algum receio, porque nós estávamos de estágio na Áustria e depois tínhamos de voltar para a Arménia. Tive algum receio, porque saíam muitas notícias, e isto e aquilo, mas na Arménia não se passa nada, não se sente nada, vive-se completamente tranquilo.
Não se sente completamente nada, nada, nada, em termos da guerra, dos conflitos que existem. Não temos qualquer problema ou qualquer sensação de que possamos estar em perigo. Nada, nada. Felizmente, estamos muito tranquilos.
Voltando ao campo desportivo: falou há pouco disso, mas acabaram de se apurar para a Liga Conferência, a segunda vez consecutiva que estão nas competições europeias. Qual é a sensação?
É verdade que estávamos à espera de algo melhor na qualificação, porque não conseguimos passar na Liga Europa e podíamos ir disputar o play-off com o Sporting de Braga e perdemos com o Lincoln, que supostamente nós seríamos mais favoritos. As coisas não correram bem, mas depois, no play-off da Liga Conferência, conseguimos vencer e eliminar o Olympia Ljubljana, o campeão esloveno.
Foi algo bastante positivo e estamos muito entusiasmados com esta segunda qualificação seguida. Entrámos mais uma vez na história, não só do Noah, como do futebol arménio. E isso é bastante bom para nós e, agora, vamos tentar desfrutar ao máximo e, quem sabe, fazer mais uma surpresa na fase da Liga Conferência.
Quanto ao campeonato, quem olhar para a tabela assusta-se, porque o Noah está em sétimo, mas depois vemos que tem três jogos em atraso. O objetivo passa por voltar a ser campeão?
Sim, o objetivo passa por tentar ganhar todos os troféus em disputa. Temos o campeonato, temos a Taça e a Supertaça também. O objetivo é tentar ganhar todos os troféus. É isso que o nosso presidente nos pede. É esse o objetivo do clube e é isso que vamos tentar fazer.
Já no ano passado, também no início, devido às qualificações europeias, tivemos muitos jogos em atraso. Depois, se tudo correr bem e, naturalmente, com a nossa qualidade e com o nosso trabalho, se Deus quiser, vamos conseguir chegar ao lugar que queremos, que é o primeiro, e as coisas vão encarrilar.
Há algum jogador cuja qualidade o tenha entusiasmado particularmente? Por exemplo, num exercício hipotético, se fosse sugerir alguém a um clube português, houve alguém que lhe tenha enchido mesmo as medidas?
Eu não quero puxar a brasa à nossa sardinha, mas eu tenho um colega de equipa, chamado Hélder Ferreira... Estou a falar a sério, eu já tinha jogado contra ele e não é por ser meu amigo, mas, sem dúvida alguma, para mim, é o nosso melhor jogador. Tem uma qualidade acima da média.
A verdade é que nós, como uma equipa arménia, conseguimos, pela segunda vez, uma qualificação para a Conference League (...) e isto é positivo, também, para demonstrar a qualidade que o jogador português tem, mesmo que tenha que ser fora de portas.
Mas sem dúvida que, se eu tivesse de aconselhar um jogador a um clube português, seria o Hélder. Tem uma qualidade acima da média e isso tem sido demonstrado pelos golos e pelas assistências que ele tem feito, não só no campeonato, mas principalmente na Europa, onde o nível é mais elevado e, mesmo assim, ele consegue sempre sobressair.
Em Portugal, o Gonçalo passou pelo Braga, pelo Belenenses, depois BSAD, e pelo Farense, entre outros. Como é que avalia a carreira que fez, até agora, no futebol português?
Levo sensações e emoções muito positivas. Estou e sinto-me muito feliz com a carreira que tenho, que tive, em Portugal. Fica, às vezes, um pequeno amargo de boca, porque acho que poderia ter feito mais qualquer coisa no nosso país, mas é como lhe digo: por vezes, é difícil o jogador português sobressair em Portugal.
E posso dar-lhe um pequeno exemplo. O Farense foi dos clubes que mais me marcaram em Portugal. Estive lá dois anos, mas com uma subida de divisão e com um décimo lugar, depois de o Farense não se conseguir manter há bastantes anos na I Liga. E infelizmente, depois, não consegui renovar contrato com o clube, quando acho que poderia e deveria tê-lo feito, sendo um dos capitães, um dos exemplos e um dos líderes da equipa. Isto, depois, foi demonstrado, mais uma vez, com a subida de divisão do Farense.
São essas pequenas coisas, porque nós, jogadores, também somos homens, também somos pessoas e sentimos e temos essas emoções. Gostamos dos clubes por onde passamos, gostamos das pessoas que trabalham nos clubes e às vezes gostamos de ajudar, mas, muitas vezes, não depende só de nós e, às vezes, é triste não podermos contribuir de outra maneira. Mas isto é o futebol profissional, mexe com muitas coisas além da emoção, do indivíduo, do jogador.
Em termos da minha carreira, para finalizar, estou muito feliz por aquilo que fiz em Portugal. Não sei, vamos ver, se voltarei a jogar cá a um nível alto. Espero que sim. Mas agora estou feliz na Arménia e espero poder conquistar mais coisas e ser feliz, ainda, a nível europeu.
De qualquer forma, teve essa experiência no Farense, mas também acabou por rumar ao Noah, em que foi campeão. O futebol também é isto? Ou seja, fecha-se uma porta, abre-se outra e isso dá aso a uma oportunidade feliz?
Sem dúvida. Eu tenho algo que ao longo do tempo me tem seguido na minha carreira. Eu acredito sempre que aquilo que acontece é por um motivo, nada acontece por acaso. E a verdade é que eu não fiquei no Farense porque Deus tinha algo maior reservado para mim, reservado para os meus.
Nunca tinha sido campeão nacional, tinha jogado uma vez competições europeias, e a verdade é que, nesta fase da minha carreira, em que muitos, se calhar, pensavam que seria o fim — eu saí do Farense e estava muito perto do fim —, a verdade é que estou a viver os melhores momentos da minha carreira. E é isto que o futebol nos traz: emoções, às vezes boas, outras vezes não tão boas, mas que fazem parte, também, e que nos deixam sempre recordações que nunca esqueceremos.
Estou a viver o melhor momento da minha carreira, fui campeão nacional, jogo competições europeias e estou bastante feliz, mesmo estando longe do meu país e da minha família, que são o que eu tenho de mais importante na vida. Continuo feliz e espero que assim seja por mais uns aninhos.
Puxemos a fita para o futuro. Já disse que gostaria de voltar a Portugal, mas que não seria agora. O que é que tem em perspetiva, então?
Não sei, sinceramente. É como lhe disse antes, nada acontece por acaso e eu deixo nas mãos de Deus aquilo que está reservado para mim. Não vale a pena forçar nada, porque aquilo que tem de acontecer, acontece. Espero poder continuar a ajudar o Noah agora, este ano. Eu acabo contrato no final da época, vamos ver o que é que acontecerá até lá e o que é que me reserva o futuro.
Se tiver de voltar a Portugal, voltarei para ajudar e para um projeto onde me sinta desejado e onde possa ajudar. Porque tenho a certeza que posso ajudar e por aquilo que vejo — porque acompanho diariamente e semanalmente o nosso campeonato em Portugal —, sei que posso ajudar, se me quiserem. Mas é como digo, sou feliz agora na Arménia. Vamos ver o que é que o futuro reserva e vamos esperar.
E sem querer empurrar o Gonçalo para o final da carreira, naturalmente, já tem algum plano delineado, alguma coisa que gostaria de fazer no dia em que pendurar as botas?
Vamos ver. Já tentei tirar o curso de treinador algumas vezes. Não é fácil para o jogador em atividade conseguir tirar o curso de treinador, porque é bastante difícil de conciliar. Talvez, quem sabe. Tenho um colega, amigo, que tem a ideia de ser treinador e eu acho que nós poderíamos fazer uma boa equipa técnica...
Quem é ele?
André Sousa, que joga no Nacional. Acho que poderíamos fazer uma boa equipa técnica. Se isso não acontecer, já tenho alguns negócios em vista que poderão avançar. Vamos ver o que o futuro nos reserva.
Já tem alguns anos de carreira, tem várias experiências e diversas. Há alguma memória, algum episódio ou alguma história que guarda próximo de si, ao longo destes anos?
Histórias tenho muitas, mas acho que não são essas histórias que tenho de contar aqui. O mais importante, aqui, é aquilo que eu acho que fica: são as amizades boas, aquilo que nós construímos dentro do balneário. Tenho bastantes amigos que fiz no futebol. Não muitos, mas alguns que vão ficar para sempre.
Aquilo que consegui conquistar em alguns clubes, como a subida de divisão do Farense, que foi algo que me marcou bastante. A qualificação para a Europa pelo Belenenses, que também foi algo bastante marcante na minha carreira.
E acima de tudo, e acho que isso é o mais importante, dar o exemplo aos mais jovens. Eu, quando fui formado no Barreirense, não tive uma formação num clube grande e consegui atingir um nível profissional e jogar a nível europeu. E acho que isso é o melhor que posso deixar na minha carreira, e a melhor história que posso contar é essa. Deixar o exemplo aos jovens de acreditarem em si, no seu trabalho, no dia a dia, porque só isso importa.
Tudo é possível no nosso futebol: independentemente de onde cresces, de onde nasces, se tu acreditares e se trabalhares, tudo pode acontecer. E eu, muito feliz com todas as histórias da minha carreira, com tudo aquilo que conquistei e que espero ainda vir a conquistar num futuro próximo.