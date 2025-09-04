Gonçalo Silva não é "mauzinho" com os arménios do Noah. "Espero que Portugal ganhe, mas gosto dos meus colegas"

O Gonçalo está na Arménia desde a temporada passada e foi logo campeão à primeira. Tem aí portugueses consigo, também. Como está a ser a experiência?

Tem sido uma experiência muito boa. O Noah ainda não tinha sido campeão. Quando aceitei este projeto, e também os meus colegas portugueses, aceitámos este projeto com o objetivo de fazer o Noah campeão pela primeira vez. Os objetivos do presidente sempre foram esses, fazer com que o Noah atingisse patamares que ainda não tinha atingido. E a verdade é que temos conseguido.

Agora, conseguimos a segunda qualificação consecutiva para a Europa [na Liga Conferência. Fomos campeões e tem sido bastante bom. Ter portugueses na equipa ajuda, como é óbvio, no nosso dia a dia, na nossa entreajuda, no companheirismo que temos dentro e fora do campo.

Tem sido uma experiência espetacular. Claro que é difícil estar longe da família e nós não temos voos diretos para a Arménia. É sempre uma viagem bastante dura, mas tem sido uma experiência espetacular e das melhores da minha carreira, sem dúvida.

Tem aí uma estrutura fundamentalmente portuguesa, certo? Como é que funciona?

Neste momento, já foi mais portuguesa. No ano passado, quando eu assinei contrato e quando fizeram a proposta, toda a estrutura de scouting era portuguesa. A equipa técnica também era portuguesa. Foi um ano fantástico em termos de tudo, do nosso espírito, do nosso grupo, do clube, porque éramos muitos portugueses e era quase como se estivéssemos em Portugal. Todo o grupo falava muito português e isso foi muito bom também para a nossa adaptação.

Este ano, houve algumas alterações. O mister Rui Mota saiu para o Ludogorets. Houve também mais um responsável pelo scouting que saiu para Portugal. Ainda temos alguns. E nota-se que nós, portugueses, temos essa experiência e que ajudámos bastante na evolução do clube. Espero que continuemos a ajudar como até aqui, a poder fazer evoluir o Noah, como temos feito.

Houve algo que o surpreendeu particularmente nesta chegada à Arménia, na chegada ao Noah?

Os objetivos e da ambição do presidente foi algo que me cativou muito. Mas depois, o nível de profissionalismo que o clube foi tendo. Foi crescendo nisso. Isso surpreendeu-me bastante, a nível de infraestruturas.

A academia, que está praticamente pronta, penso que mais um mês e já estará 100% pronta. Nós já lá estamos, mas daqui a um mês teremos todas as infraestruturas, que serão das melhores a nível europeu. Muito boa. Há muitos clubes em Portugal e na Europa que não vão ter nem metade das condições que nós temos.

Isso sem dúvida que me surpreendeu e foi algo que me cativou desde o início. Nota-se que a evolução que o presidente quer para a Arménia e para o Noah é bastante grande.

Como é a vida na Arménia? É um país aninhado entre a Europa e a Ásia. Tem uma grande mistura de culturas, como é viver aí?

Claro que não podemos comparar com o nosso país, é bastante diferente, mas surpreendeu-me pela positiva. Nós vivemos na capital, vivemos em Yerevan, uma cidade bastante turística, bastante movimentada. Tem pessoas de vários países, várias culturas, mas a verdade é que se vive bastante bem. É uma cidade bastante turística, com restaurantes bons, de qualidade.

Sinto falta do nosso mar, da praia. Na Arménia só temos lago, só existe lago e é difícil, principalmente quando queremos comer um peixinho fresquinho [risos], é difícil. Mas em termos de vida, de qualidade de vida, vive-se bem.

Eu tenho gostado bastante e a minha família, quando as minhas filhas estão de férias, vai ter comigo e vive-se bem. É um país tranquilo, onde se consegue viver muito bem e as pessoas sabem receber, o que também me surpreendeu bastante, depois de uma experiência menos boa que eu tive na Polónia. Quando cheguei à Arménia, notei que esse calor humano e a receção que tive é algo que nos faz sentir bem e que nos ajuda a estar longe do nosso país.

Algo que não sentiu tanto, então, na Polónia?

Sim, bastante diferente. Na Polónia, tive uma experiência difícil. Nota-se bastante as marcas que a guerra deixou naquele país. É um pouco mais difícil de aceitar o estrangeiro e eu senti bastantes dificuldades. Não só eu, também alguns colegas. Mas sim, eu senti bastantes dificuldades nisso. Desportivamente, as coisas também não correram tão bem e nada disso ajudou a que fosse uma experiência positiva.