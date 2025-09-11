Carlos Ruiz, o "pescadito" que Cristiano Ronaldo igualou em golos na qualificação para Mundiais

11 set, 2025 - 09:40 • Inês Braga Sampaio
Com os três golos marcados a Arménia e Hungria, Cristiano Ronaldo empatou com Carlos Ruiz como o maior goleador da história em fases de qualificação para Campeonatos do Mundo, com 39 golos. Quem é o avançado guatemalteco que o capitão português igualou?
"Se vais sair de casa, é porque vais para trabalhar muito para seres o melhor de todos". Foi assim que María Gutiérrez respondeu quando o filho de 12 anos lhe disse que queria sair de casa para ser futebolista.
Carlos Ruiz não se tornou o melhor do mundo. No entanto, é considerado por muitos o melhor jogador guatemalteco da história.
A história foi contada pelo próprio, numa autobiografia intitulada "El Niño de la Zona 21" ("O menino da zona 21", em português), uma referência à zona da Cidade de Guatemala em que cresceu.
O pai morreu quando Carlos era pequeno. Criou-o a mãe, que o encorajou a lutar pelos seus sonhos, apesar de não gostar de futebol. E recordava muitas vezes que o pai dizia que o seu filho seria o melhor futebolista da Guatemala. A profecia concretizou-se.
"El Pescadito" começou a carreira no Municipal e estreou-se como profissional aos 16 anos, mas emigrou muito cedo. Em 2000, foi emprestado ao PAS Giannina, da Grécia, e em 2002 rumou aos Estados Unidos, para jogar no LA Galaxy. Era o Galaxy de Alexi Lalas, um dos melhores jogadores norte-americanos de sempre, ainda antes da chegada de David Beckham, que revolucionaria a MLS. Ainda não era um paraíso para veteranos famosos. Só para veteranos pouco famosos.
"Não sei nada sobre a MLS nem sobre o futebol que se joga aqui. De tudo o que ouvi sobre a MLS, nada foi bom. Olhando de fora, percebemos que todos os atletas vêm jogar para aqui porque estão em fim de carreira", declarou, logo na apresentação, um cartão de visita que levantou logo sobrancelhas.
Foi campeão logo na primeira época, com 24 golos em 26 jogos.
Seguiram-se três anos no FC Dallas, antes do regresso a LA, para um plantel bastante mais recheado do que quando saíra: o antigo internacional português Abel Xavier; Celestine Babayaro, ex-Chelsea e Newcastle; Landon Donovan, um dos melhores jogadores norte-americanos da história; e o propulsor do futebol "yankee" como o conhecemos hoje, a superestrela David Beckham.
Assim se fez a carreira clubística de Carlos Ruiz, entre México, Canadá, EUA, Grécia Paraguai e Guatemala. Marcou mais de 200 golos em cerca de 400 jogos a nível de clubes. Retirou-se em 2016, no FC Dallas.
Na seleção de Guatemala, era ídolo. E rebelde, como mostrou a expulsão dos Jogos Pan-Americanos de 1999, devido a uma altercação com um árbitro, que lhe valeu uma suspensão de seis meses de qualquer atividade relacionada com o futebol.
Porém, a rebeldia era apenas um sintoma da força de vontade que o caracterizava e que o levou, também, a defender os direitos dos jogadores. No regresso à Guatemala, e ao Municipal, acusou o presidente de um clube rival, o Coatepegue, de não pagar salários. Foi mais tarde o primeiro presidente da Associação de Futebolistas Guatemaltecos, um sindicato que até aí não existia.
"El Pescadito" nunca alcançou o sonho da qualificação para o Mundial, apesar das várias tentativas.
Em 2002, apesar dos oito golos que Carlos Ruiz marcou em oito jogos, a Guatemala não passou da primeira fase de grupos do apuramento da Concacaf.
Em 2006, foi o falhanço mais doloroso. A Guatemala ficou no quinto lugar, a dois pontos do play-off, apesar dos dez golos em 14 jogos da sua estrela.
Em 2010, os guatemaltecos voltaram a cair na primeira fase. Carlos Ruiz apontou seis golos em sete partidas. O mesmo sucedeu em 2014, apesar dos seis golos em sete encontros do número 20. E em 2018, mesmo com nove golos em dez jogos do capitão.
Foi no último jogo, no dia 7 de setembro de 2016, que Carlos Ruiz se despediu da seleção da Guatemala. Foi também nesse dia que se tornou o melhor marcador de sempre em fases de qualificação.
O adversário era São Vicente e Granadinas. O resultado foi 9-3, com cinco golpadas de "El Pescadito": aos 20, 27, 36, 57 e 59 minutos. Os 35.º, 36.º, 37.º, 38.º e 39.º golos em fases de apuramento.
Ruiz retirou-se com 68 golos marcados em 133 internacionalizações. Um número cheio a que faltou apenas acrescentar uma presença num Mundial — história que falta à própria Guatemala escrever.