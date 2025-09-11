Carlos Ruiz, o "pescadito" que Cristiano Ronaldo igualou em golos na qualificação para Mundiais

Com os três golos marcados a Arménia e Hungria, Cristiano Ronaldo empatou com Carlos Ruiz como o maior goleador da história em fases de qualificação para Campeonatos do Mundo, com 39 golos. Quem é o avançado guatemalteco que o capitão português igualou?

"Se vais sair de casa, é porque vais para trabalhar muito para seres o melhor de todos". Foi assim que María Gutiérrez respondeu quando o filho de 12 anos lhe disse que queria sair de casa para ser futebolista.

Carlos Ruiz não se tornou o melhor do mundo. No entanto, é considerado por muitos o melhor jogador guatemalteco da história.

A história foi contada pelo próprio, numa autobiografia intitulada "El Niño de la Zona 21" ("O menino da zona 21", em português), uma referência à zona da Cidade de Guatemala em que cresceu.

O pai morreu quando Carlos era pequeno. Criou-o a mãe, que o encorajou a lutar pelos seus sonhos, apesar de não gostar de futebol. E recordava muitas vezes que o pai dizia que o seu filho seria o melhor futebolista da Guatemala. A profecia concretizou-se.

"El Pescadito" começou a carreira no Municipal e estreou-se como profissional aos 16 anos, mas emigrou muito cedo. Em 2000, foi emprestado ao PAS Giannina, da Grécia, e em 2002 rumou aos Estados Unidos, para jogar no LA Galaxy. Era o Galaxy de Alexi Lalas, um dos melhores jogadores norte-americanos de sempre, ainda antes da chegada de David Beckham, que revolucionaria a MLS. Ainda não era um paraíso para veteranos famosos. Só para veteranos pouco famosos.

"Não sei nada sobre a MLS nem sobre o futebol que se joga aqui. De tudo o que ouvi sobre a MLS, nada foi bom. Olhando de fora, percebemos que todos os atletas vêm jogar para aqui porque estão em fim de carreira", declarou, logo na apresentação, um cartão de visita que levantou logo sobrancelhas.