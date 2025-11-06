Martínez chama "muitos jogadores"? 68% da seleção está igual desde 2023 (só a Turquia manteve mais)

"Hipotecar é uma palavra muito forte. É o contrário. Se olhar para a primeira convocatória, de março de 2023, e olhar para a convocatória de agora, há muitos jogadores.” A frase é de Roberto Martínez, durante a conferência de imprensa de anúncio da última convocatória da seleção nacional, feita no dia 3 de outubro, na antecâmara dos jogos frente a República da Irlanda e Hungria. A afirmação surgiu em resposta à pergunta de um jornalista: se perante as constantes adaptações de jogadores do núcleo duro do grupo, o selecionador poderia estar a hipotecar a chamada de jovens talentos, como Alberto Costa, Leonardo Lelo ou Diniz Pinto, que na altura eram alguns dos jogadores com mais assistências do campeonato. Roberto Martínez não gostou da expressão “hipotecar” – demasiado forte, no entender do treinador – e acenou com as diferenças entre a primeira convocatória que fez como timoneiro luso, em março de 2023, e a lista mais recente. Noutra resposta, chegou mesmo a ir à baliza para tentar provar o ponto: “Lembra-se de qual foi o primeiro guarda-redes da seleção, em março de 2023? Foi o Rui Patrício. A questão não é uma boa questão, não estão sempre os mesmos”, respondia Martínez a outra pergunta de outro jornalista, semelhante na ideia, mas com um posicionamento diferente, sobre a rotação na baliza portuguesa. Março de 2023 esteve, por isso, na ponta da língua do selecionador nacional como escudo de defesa face a uma das grandes críticas feitas ao técnico espanhol desde que chegou: a alegada pouca rotatividade da Seleção, gerida com um núcleo bastante fechado da sua confiança. Mas quão fechado? Antes do anúncio da derradeira convocatória para os últimos dois compromissos da qualificação para o Mundial 2026, a Bola Branca aceitou a sugestão do selecionador e “olhou” para a primeira convocatória, de março de 2023, para perceber quanto mudou, afinal, a equipa das quinas para outubro de 2025. E comparando com a realidade das maiores seleções europeias não mudou muito: é a segunda equipa que mais jogadores manteve.



O “Grupo dos 17” e uma seleção que não mexeu em 70% Em março de 2023, Roberto Martínez anunciou a sua primeira convocatória de sempre como selecionador português. Pela frente estaria o Liechtenstein e Luxemburgo, no arranque da fase de qualificação para o Euro 2024. Os nomes foram divulgados no dia 17 desse mês em conferência de imprensa, e tinham como grandes novidades as chamadas de Gonçalo Inácio e Diogo Leite, numa lista que tinha apenas três mexidas face à convocatória anterior, a última de Fernando Santos como timoneiro luso, no Mundial de 2022. A lista era dita assim: na baliza, Diogo Costa, José Sá, Rui Patrício; na defesa chamou-se António Silva, Danilo Pereira, Diogo Leite, Gonçalo Inácio, João Cancelo, Diogo Dalot, Pepe, Nuno Mendes, Raphael Guerreiro e Rúben Dias; o meio-campo ficou entregue a Bruno Fernandes, João Palhinha, João Mário, Matheus Nunes, Otávio, Rúben Neves, Vitinha e Bernardo Silva; a linha da frente continuava a pertencer a Cristiano Ronaldo, com Diogo Jota, Gonçalo Ramos, João Félix e Rafael Leão. Em março de 2023 eram então estes os 26 jogadores, na quebra da era-Santos para o início da era-Martínez. Avançamos dois anos e oito meses e chegamos a 3 de outubro de 2025. Última convocatória de Roberto Martínez. São chamados 25 futebolistas para os compromissos contra República da Irlanda e Hungria. Na baliza Diogo Costa, José Sá e Rui Silva; os defesas Diogo Dalot, Nélson Semedo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Rúben Dias, António Silva e Renato Veiga; no meio-campo foram chamados João Palhinha, Rúben Neves, João Neves, Matheus Nunes, Vitinha, Bruno Fernandes, Pedro Gonçalves e Bernardo Silva; os avançados escolhidos foram João Félix, Rafael Leão, Francisco Trincão, Francisco Conceição, Pedro Neto, Gonçalo Ramos e Cristiano Ronaldo. Conclusão? De uma convocatória para outra mantêm-se 17 elementos, o que equivale a 68% da lista de março de 2023, mais de dois terços dos jogadores. Um “grupo dos 17” que esteve presente em quase todo o percurso de Martínez e que é composto por: Diogo Costa, José Sá, António Silva, Diogo Dalot, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Rúben Dias, João Palhinha, Bruno Fernandes, Matheus Nunes, Rúben Neves, Vitinha, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos, João Félix e Rafael Leão. Números que, provavelmente, subiriam para 18 jogadores, sem o desaparecimento de Diogo Jota.



A análise do número é subjetiva, tal como o “muitos jogadores” que tinham sido selecionados entre as duas convocatórias, nas palavras do técnico espanhol. Mas uma visão mais ampla da realidade europeia dá alguma maior objetividade ao número: de todas as seleções que estiveram presentes no Euro 2024 – as maiores da Europa, em teoria –, Portugal é a segunda que mais jogadores mantém face a março de 2023, horizonte temporal escolhido na análise da Bola Branca por ter sido o mês em que Roberto Martínez pegou no leme da equipa portuguesa. Com menos diferenças do que a equipa das quinas entre a primeira e a última convocatória, só mesmo a Turquia, com 18 jogadores que se mantém desde o início da qualificação para o Euro 2024, com o asterisco de que os turcos convocaram 28 jogadores na primeira lista e 27 na segunda, o que pode influenciar para um lado ou para o outro. Logo a seguir a Turquia e Portugal aparecem Escócia e Eslováquia com 15 elementos em comum nas convocatórias, com Bélgica, Polónia, Sérvia e Eslovénia com 14 jogadores que se mantém de março de 2023 para outubro de 2025. Para o comentador Bola Branca Francisco Guimarães, os números confirmam um padrão e dão validade às críticas, mesmo que haja asteriscos a ter em conta. "Há vários fatores que fazem com que a rotatividade das seleções nacionais seja mais evidente ou menos evidente: a disponibilidade dos jogadores, a capacidade física, a qualidade geracional, o facto de se tratar de fases mais próximas do fim de carreira de alguns jogadores, o facto de a seleção precisar de uma renovação maior. Isso nem sempre depende dos selecionadores nacionais. Mas, olhando para os números, de facto mostram um padrão", diz Francisco Guimarães sobre o lugar cimeiro da Seleção na análise feita. E na cauda, quem fica? Curiosamente alguns dos países que habitualmente fazem companhia a Portugal na lista de potências europeias: Espanha – campeã da Europa – e Alemanha são as mais transformadoras nos convocados. 'La roja' e a 'mannschaft' mantém apenas sete (!) jogadores de uma para a outra lista, conservando apenas cerca de um quarto dos jogadores que começaram a campanha rumo ao Euro 2024. Logo a seguir, surgem Inglaterra, que só manteve oito jogadores, e Itália, que manteve nove. Só que há um ponto em comum com algumas destas seleções, como é o caso de Alemanha, Itália e Inglaterra: mudaram de treinador desde março de 2023. Novo treinador, novas ideias, novas apostas, o que pode influenciar as convocatórias e o conservadorismo à sua volta. A Bola Branca analisou então apenas quem manteve o selecionador desde o início da caminhada para o Europeu da Alemanha. Portugal sobe ao topo. Dos treinadores que ficaram, Martínez foi o mais conservador Portugal, Espanha, França, Países Baixos, Croácia, Escócia, Eslováquia, Áustria, Sérvia, Eslovénia, Geórgia, Suíça, Hungria e Albânia. São 14 as seleções nacionais que estiveram presentes no Euro 2024 e que não mudaram de treinador desde março de 2023. Das restantes, houve quem não resistisse ao Euro 2024 ou quem acabasse por sair mais à frente. A amostra fica aqui mais estreita, mas mais fiel aos princípios dos selecionadores. Com as mesmas ideias, a mesma filosofia e o mesmo timoneiro, quem manteve, afinal, mais jogadores desde a lista de março de 2023 para a lista de outubro de 2025? Roberto Martínez. Portugal é, das grandes seleções europeias que não mudaram de selecionador, a que mais elementos conserva desde o início da qualificação para o Euro 2024. Os números são os mesmos mencionados anteriormente: 17 jogadores que se mantêm, mas aí já sem a rivalidade da Turquia, que mudou de treinador já durante a fase de apuramento para o Europeu. O italiano Vicenzo Montella entrou em outubro de 2023 e deixa os turcos fora do cálculo. E aqui entra a gestão semelhante a um clube que muitas vezes é apontada a Roberto Martínez, como explica Francisco Guimarães. "O selecionador olha para a seleção nacional como se fosse um clube. E o facto de a gerir como se fosse um clube faz com que haja uma presença de determinados jogadores que é mais constante e mais regular do que noutras seleções. Por isso, há uma menor rotatividade. E as razões para isso acontecer são de ordem ideológica, totalmente legítima". Das seleções que se mantiveram fiel ao mesmo treinador e ao maior número de jogadores, Escócia e Eslováquia voltam a aparecer a seguir à equipa das quinas, com 15 elementos repetidos, com Eslovénia e Sérvia a virem de seguida, com 14 jogadores. Fazendo as contas, as seleções europeias analisadas que não mudaram de selecionador desde março de 2023, mantiveram, em média, 12 jogadores da primeira para a última convocatória. Portugal manteve 17. Abaixo dessa média estão seleções como a de França (Didier Deschamps), com 11 jogadores conservados; Países Baixos (Ronald Koeman), também com 11; Hungria (Marco Rossi), com 11 jogadores mantidos; a Albânia (Sylvinho), com 10 elementos; e na cauda da lista, novamente, Espanha, com Luis de La Fuente a manter no balneário apenas sete jogadores. E esse último nome pode levar a outra análise.





Uma fronteira de oportunidades? De La Fuente chamou mais 26 jogadores que Martínez “Estamos a falar de números de jogadores muito bons para uma equipa que está a ganhar.” A citação é novamente de Roberto Martínez e foi dita na mesma resposta com que abrimos este texto. Na conferência de imprensa de anúncio da última convocatória, em outubro, o selecionador dizia que o número de jogadores convocados era “muito bom” para “uma equipa que está a ganhar”. A afirmação tem a interpretação de Martínez e torna-se por isso subjetiva ao grau que o treinador atribui aos números, mas a Bola Branca voltou a pegar na máquina de calcular e tentou abrir o leque. Para compararmos com outros universos de forma justa, teríamos de fazer a comparação com quem cumprisse dois pressupostos: tivesse pegado numa seleção na mesma altura de Roberto e, principalmente, que tivesse ganhado, tal como Portugal já ganhou. Ronald Koeman chegou ao comando dos Países Baixos na mesma altura de Martínez, no pós-Mundial 2022, mas independentemente dos números não ganhou. Mas há quem cumpra os requisitos. Chegou no pós-Qatar. Estreou-se em março de 2023. Foi a única seleção europeia que, a par de Portugal, ganhou um troféu desde essa altura. Bingo: Luis de La Fuente e a seleção espanhola são a comparação mais justa e quase perfeita para analisar a afirmação de Roberto Martínez. Vamos a números: de acordo com os dados da plataforma Transfermarkt, desde que chegou à seleção nacional, o treinador espanhol chamou um total de 52 jogadores. Desses, 10 nunca chegaram a somar qualquer minuto. São eles Ricardo Velho, Samuel Soares, Celton Biai, Rui Silva, Diogo Leite, Tiago Santos, Renato Sanches, Dany Mota, Geovany Quenda e Rodrigo Mora. Cruzemos a fronteira e vejamos o que fez Luis De La Fuente: no total convocou 78 futebolistas e desses só cinco não chegaram a entrar em campo. Ou seja, Martínez apostou em 42 jogadores, contra 73 de De La Fuente, uma diferença de 31 elementos, o equivalente a mais de uma convocatória inteira.