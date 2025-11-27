Os sub-17 mundialistas têm 76% de jogadores nascidos entre janeiro e junho. Isso é um problema? Talvez

“Isto está mais que estudado, é o relative age effect (efeito da idade relativa, RAE)”, contextualiza Vítor Severino, adjunto de Luís Castro mas com uma grande bagagem na formação de FC Porto e Académica. O RAE refere-se à teoria de que os indivíduos nascidos mais cedo numa determinada baliza temporal tendem a ter vantagens no desporto e na escola em comparação com os que nasceram mais tarde.

“Fala-se há anos e anos e anos, constatamos o facto, mas nunca se fez nada”, lamenta, dando conta do conceito ‘bio-banding’, que procura organizar e agrupar os jovens nos mesmos estágios de maturação para, no fundo, o desenvolvimento ser mais sustentado e não se desperdiçarem talentos. Inglaterra chegou a testar esta ideia nos escalões mais jovens.

Severino admite que se perderam talentos pelo caminho e defende que a solução passa por uma educação diferente dos treinadores. Defende há muito tempo, revela, cursos de treinadores de formação direcionados para crianças e jovens. Ou seja, teria de haver “uma roupagem nova” para disciplinas como psicologia, pedagogia, fisiologia, metodologia de treino e didática.

“Só aí se vai atuar sobre isto. Há pouco conhecimento e educação. Acompanhei este tema durante muito tempo, fiz alguma investigação. É um problema que toda a gente conhece, não se tem atuado…”

Esta ideia é acompanhada por José Couceiro, um homem com muitas camadas e que viveu o futebol a partir de funções variadas, o que lhe permitiu apurar a sensibilidade. “Os clubes querem ganhar campeonatos e o objetivo no futebol jovem, neste início de percurso, é claramente o jogador. Não podemos estar a pensar em ganhar e em prejudicar os jogadores, só que os treinadores são avaliados, a maior parte das vezes, pelo resultado da equipa e não pelo crescimento dos jogadores. Portanto, isto é um entrave àqueles que são mais pequeninos e que são do final do ano terem mais oportunidades de jogar.”

A Renascença pegou nos arquivos do "Zerozero" e na calculadora para verificar se o que se passa no Qatar, com os sub-17, tem sido tendência. Falemos apenas desta categoria (saltando o último Campeonato da Europa, conquistado por Portugal com esta geração). No Euro 2024, 60% dos jogadores nasceram entre janeiro e março, a cifra sobe para 85% se juntarmos o segundo trimestre. No Euro 2023, 11 dos 24 nasceram entre janeiro e março. O valor aumenta muito quando falamos do primeiro semestre: 20 dos 24 (83.3%) nasceram entre janeiro e junho.