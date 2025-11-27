Os sub-17 mundialistas têm 76% de jogadores nascidos entre janeiro e junho. Isso é um problema? Talvez

27 nov, 2025 - 10:30 • Hugo Tavares da Silva
Quando Jorge Valdano chegou a diretor desportivo do Real Madrid, descobriu que dos 350 jogadores da cantera apenas dois tinham nascido em dezembro. E torceu o nariz. Os responsáveis da formação juravam que apenas “mediam o talento”. Mas o argentino mostrou-lhes os dados. “Ficou muito claro que o tamanho do físico importava mais que o tamanho do talento.”
É um tema que não é novo na formação. Como os escalões formativos são organizados em função dos anos de nascimento, as diferenças nos jovens que nasceram em janeiro e em dezembro podem ser acentuadas ou muitíssimo acentuadas. Será que têm as mesmas oportunidades? Será que o físico, como temia Valdano quando chegou a Valdebebas, se impunha na conversa? Merece debate? Serão os menos maturados vítimas de clubes e treinadores com fome de resultados e subir na escadaria do ofício? Há virtudes nesta questão? Estaremos a perder talentos? É um problema? Se é, como se resolve?
O Observatório do Futebol CIES publicou recentemente a distribuição pelos quatro trimestres do ano as datas de nascimento dos atletas que chegaram às meias-finais do Mundial sub-17, o torneio que Portugal pode conquistar esta quinta-feira, na final contra a Áustria, às 16h00. O grupo orientado por Bino Maçães conta com 47.6% de jogadores nascidos entre janeiro e março, e ainda 28.6% nascidos entre abril e junho. Ou seja, 76.2% são do primeiro semestre. Nos rivais da final, por exemplo, nem há jogadores nascidos no último trimestre…
“Isto está mais que estudado, é o relative age effect (efeito da idade relativa, RAE)”, contextualiza Vítor Severino, adjunto de Luís Castro mas com uma grande bagagem na formação de FC Porto e Académica. O RAE refere-se à teoria de que os indivíduos nascidos mais cedo numa determinada baliza temporal tendem a ter vantagens no desporto e na escola em comparação com os que nasceram mais tarde.
“Fala-se há anos e anos e anos, constatamos o facto, mas nunca se fez nada”, lamenta, dando conta do conceito ‘bio-banding’, que procura organizar e agrupar os jovens nos mesmos estágios de maturação para, no fundo, o desenvolvimento ser mais sustentado e não se desperdiçarem talentos. Inglaterra chegou a testar esta ideia nos escalões mais jovens.
Severino admite que se perderam talentos pelo caminho e defende que a solução passa por uma educação diferente dos treinadores. Defende há muito tempo, revela, cursos de treinadores de formação direcionados para crianças e jovens. Ou seja, teria de haver “uma roupagem nova” para disciplinas como psicologia, pedagogia, fisiologia, metodologia de treino e didática.
“Só aí se vai atuar sobre isto. Há pouco conhecimento e educação. Acompanhei este tema durante muito tempo, fiz alguma investigação. É um problema que toda a gente conhece, não se tem atuado…”
Esta ideia é acompanhada por José Couceiro, um homem com muitas camadas e que viveu o futebol a partir de funções variadas, o que lhe permitiu apurar a sensibilidade. “Os clubes querem ganhar campeonatos e o objetivo no futebol jovem, neste início de percurso, é claramente o jogador. Não podemos estar a pensar em ganhar e em prejudicar os jogadores, só que os treinadores são avaliados, a maior parte das vezes, pelo resultado da equipa e não pelo crescimento dos jogadores. Portanto, isto é um entrave àqueles que são mais pequeninos e que são do final do ano terem mais oportunidades de jogar.”
A Renascença pegou nos arquivos do "Zerozero" e na calculadora para verificar se o que se passa no Qatar, com os sub-17, tem sido tendência. Falemos apenas desta categoria (saltando o último Campeonato da Europa, conquistado por Portugal com esta geração). No Euro 2024, 60% dos jogadores nasceram entre janeiro e março, a cifra sobe para 85% se juntarmos o segundo trimestre. No Euro 2023, 11 dos 24 nasceram entre janeiro e março. O valor aumenta muito quando falamos do primeiro semestre: 20 dos 24 (83.3%) nasceram entre janeiro e junho.
No Euro 2022, sempre sub-17 recorde-se, 85% dos atletas nasceram no primeiro semestre (10 dos 20 abriu os olhos pela primeira vez entre janeiro e março). Em 2018, 13 dos 20 nasceram no primeiro semestre (eram 85% quando falamos dos primeiros seis meses do ano). Esta seleção nem teve ninguém nascido entre outubro e dezembro. Finalmente, no Euro 2010, as mães de 66.6% dos jogadores pariram nos três primeiros meses do ano.
Olhemos então para as equipas do Mundial da categoria, o que nos leva para outros tempos e quem sabe permita admitir que vivemos uma tendência, seja mais urgente, seja mais resultadista, seja mais outra coisa qualquer que escapa ao radar. No Mundial de sub-17 em 2003, sete nasceram entre janeiro-março, quatro entre abril-junho, quatro entre julho-setembro e cinco entre outubro-dezembro. Em 1995, 11 jogadores nasceram entre julho e setembro. Apenas quatro, dois deles guarda-redes, nasceram no primeiro semestre. Em 1989, a seleção a que pertenceu o agora selecionador Bino contava com oito jogadores nascidos entre outubro e dezembro e seis entre janeiro e março.
“A forma de mudar isto é cultural. É uma questão de fundo, o mais importante nestas idades é o jogador”, continua Couceiro, que também foi selecionador sub-20 e sub-21. “O jogador talentoso tem de ser protegido, não podemos pensar que é pequeno ou que vai ser atropelado, senão não vai ganhar essas defesas. Há imensos jogadores que chegam ao topo mas que nas camadas jovens não eram titulares indiscutíveis. O João Moutinho não era indiscutível nos sub-17 e dois anos depois era titular do Sporting.”
No fundo, acrescenta, “formar a ganhar é o ideal. Agora, há jogadores de segundo semestre com muito potencial que em algumas situações têm muito pouco tempo de jogo, isso penaliza-os e não é bom para o seu crescimento”.
Blessing Lumueno, com experiência no futebol profissional e na formação, não vê razão para alarme, mas considera "fundamental" que se façam estas questões, para criar consciência, para afinar processos. “Através da ciência, e por observação empírica, conseguimos perceber que há diferenças, mas são diferenças que se esbatem nos anos seguintes. São diferenças que não ditam o percurso do jogador na chegada ao nível sénior. É uma circunstância difícil de ultrapassar, mas é tão difícil para estes meninos que estão na mesma idade quanto para os meninos que são de um ano abaixo e jogam com os de um ano acima. Podemos dizer até que pode dar-se o caso de ser um estímulo importante para eles.”
O treinador que agora voltou de uma aventura no Kuwait faz uma ressalva. “Compreendo perfeitamente que, no caso dos que estão num escalão acima, se houver demasiado insucesso sejam recolocados no seu escalão. Nos outros casos não é possível. É um erro na matriz, por assim dizer, pela forma como organizamos os escalões etários no futebol, mas não me parece que haja uma forma justa de o fazer e que seja adequada e sobretudo coerente com o crescimento de cada um, porque o que a biologia nos diz é que o crescimento é individual.”
E defende: “O facto de um tipo de 17 anos ter nascido em dezembro não significa necessariamente que esteja menos maturado. Como é óbvio, existe essa diferença de maturação em termos estatísticos, que nos diz que esses de janeiro são mais fortes, mas entre os nascidos no primeiro trimestre em comparação com o segundo trimestre já não há tanta diferença, e com o terceiro trimestre a diferença não é tão acentuada e notória. Existe diferença, é circunstancial, mas não me parece que seja decisiva e motivo de alarme”.
João Nuno Fonseca, que acabou de sair do Leixões da II Liga, tem uma vasta experiência na formação. Sente que este tema vem sendo cada vez mais valorizado por onde passa. “A verdade é que existia uma tendência no passado para escolher aqueles que eram mais fortes fisicamente, mais desenvolvidos, os ditos grandotes do clube, do ano, e isso continua efetivamente presente em alguns contextos”, nota.
“Os clubes acabam por selecionar aqueles que estão fisicamente mais desenvolvidos e não necessariamente aquele que terá o potencial de ser o melhor jogador no futuro. Por isso muitos chegam mais tarde à elite. A vantagem dos jogadores mais maturados em idades mais jovens – iniciados, juvenis e juniores – acaba por ser desvanecida quando chegam ao futebol profissional”, reflete o treinador.
“Tenho ideia que, em alguns contextos, em vez de se fazer scout por ciclos de 12 meses se fazem de 24 meses. Vês que há uma tendência para miúdos dos sub-17 jogarem nos juniores e sub-23, porque em termos de maturação já estão muito mais desenvolvidos que outros e já estão num patamar completamente diferente. No meu ponto de vista, competição e resultado são diferentes de desenvolvimento. Tens contextos em que é possível fazer isso, mas outros em que o desenvolvimento fica para trás e escolhes os que são mais fortes fisicamente, que já estão maturados, que já te dão aquele resultado que precisas no fim de semana. Depois, os talentos chegam mais tarde. Mas cada vez mais os clubes estão a olhar para isso”, salvaguarda.
E deixa uma ideia: “Quem olha mais para os dados acaba por ter uma tendência de ir só por aí [apostar mais em jogadores desenvolvidos fisicamente], não olham a longo termo, com o desenvolvimento em mente. Por nascer em dezembro não quer dizer que não chegue lá, sinto que estão a olhar mais para isso e a adaptar o escalão competitivo”.
Hugo Leal, um futebolista que apareceu no Benfica ainda na tenra adolescência, tem ideias várias sobre como deve ser o futebol formativo. E aplicou algumas no Estoril Praia, como diretor da formação, com destaque para o desaparecimento dos resultados e marcadores de golos no site e redes sociais nos escalões mais abaixo.
“Nem tudo são más intenções”, diz no seu estilo pacificador, olhando para a frente. “Muitas das vezes escapa ao scouting, escapa a quem faz as regras das competições… Podia perfeitamente haver uma competição ou competições pontuais durante o ano em que se competisse consoante a evolução e a maturidade fisiológicas dos atletas”, propõe, no fundo sugerindo a lógica do ‘bio-banding’.
E continua: “Aí as coisas seriam mais justas. Ias ver meninos com atraso na maturação a competir com outros do mesmo nível, podia trazer oportunidades”.
Recuperamos a ideia de Vítor Severino, apoiada por José Couceiro, sobre os cursos para treinadores com outra estrutura e lógica para atuarem na formação. Hugo Leal tentou fazê-lo à sua maneira.
“De todas as formações para treinadores, no Estoril, não promovi uma única técnico-tática. Foram todas focadas no desenvolvimento do treinador, enquanto elemento reconhecedor de alguém que pudesse estar desintegrado do grupo, de alguém que pudesse ser diferente ou precisasse de um apoio específico. Ou até mesmo na apreciação do talento para além do rendimento.”
Na tal entrevista de Jorge Valdano à Renascença, em abril de 2024, o campeão do mundo confessou que tinha medo de ver crianças “discriminadas” em função do tamanho. “Sempre tive a fantasia de montar uma escola de futebol para jogadores com menos de 1.70m”, revelou, gargalhando naquele jeito aristocrata e térreo ao mesmo tempo.
“Aí saíam-me Messi, Maradona e eu ficava rico, não? Certo é que, em miúdos de benjamins e infantis, o [jogador] que é grande provoca diferenças que impactam no resultado. Então, o grande rouba lugar ao bom, mas, claro, o grande vai competindo e o pequeno não, por isso vai ficando para trás o que é melhor. Isso, sim, é um pecado mortal.”