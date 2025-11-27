Portugal vence Áustria e sagra-se campeão do mundo de sub-17

Portugal sagrou-se campeão do mundo de sub-17, esta quinta-feira, ao vencer a Áustria na final, por 1-0, em Doha, no Qatar.

Anísio Cabral, depois de uma tabela entre Mauro Furtado e Duarte Cunha, marcou o único golo do jogo, aos 32 minutos.

Foi uma final de domínio português. A equipa de Bino Maçães dispôs de várias oportunidades para ampliar, contudo, não conseguiu finalizar e terminou a sofrer para segurar a vantagem, tendo a Áustria acertado no poste nos minutos finais. Ainda assim, não foi suficiente para impedir Portugal de levantar a taça pela primeira vez na sua história.

A seleção nacional chegou à final após ter ficado no segundo lugar do Grupo B (atrás do Japão, única equipa com que perdeu até agora). Ultrapassou depois, no "mata-mata", Bélgica (2-1), México (5-0), Suíça (2-0) e Brasil (0-0, 6-5- nos penáltis).

Este é o terceiro Mundial para Portugal, o primeiro em sub-17. A equipa das quinas foi campeã do mundo duas vezes no escalão de sub-20: em Riade 1989 e Lisboa 1991. Trinta e quatro anos depois, volta a festejar.

RECORDE O FILME DA FINAL:

95' - APITO FINAL! PORTUGAL É CAMPEÃO DO MUNDO DE SUB-17!

Cinco minutos de descontos.

85' - ÁUSTRIA ACERTA NO POSTE! Frauscher remata forte à entrada da área e Romário Cunha está batido, mas a bola vai ao ferro.

85' - Substituição da Áustria: Saem Florian Hofman, Rafael Feldinger e Hasan Deshikshu. Entram Sergej Savic, Julian Halmich e Daniel Frauscher.

77' - SUBSTITUIÇÃO DE PORTUGAL: Saem Rafael Quintas e Mateus Mide, entram Tomás Soares e Santiago Verdi.

70' - AMARELO para Loris Husic.

66' - SUBSTITUIÇÃO DE PORTUGAL: Saem Duarte Cunha e Stevan Manuel, entram João Aragão e Yoan Pereira.

64' - Substituição da Áustria: Sai Jakob Werner, entra Loris Husic.

62' - A RASAR O POSTE! Anísio cruza da direita, para o coração da área, mas Mateus Mide não consegue dar a melhor direção ao cabeceamento.

45' - COMEÇA A SEGUNDA PARTE! Sai Portugal.

INTERVALO!

40' - AMARELO para Bernardo Lima.

32' - GOLOOO!!! Anísio Cabral! Tabela na direita entre Mauro Furtado e Duarte Cunha, que cruza rasteiro para o segundo poste, onde aparece Anísio a encostar. Golo confirmado, após o árbitro ver as imagens.

14' - ROMÁRIO CUNHA EVITA O GOLO! Deshishku aparece na cara do golo e obriga o guarda-redes português a uma grande defesa. Na recarga, Moser acerta num jogador português e, depois, atira para fora.

13' - GOLO ANULADO A PORTUGAL! Duarte Cunha aproveita uma má saída do guarda-redes da Áustria e introduz a bola na baliza, mas o golo é anulado por falta sobre um defesa.

3' - QUASE O GOLO! Contra-ataque de Portugal, com dois calcanhares, e Duarte Cunha remata cruzado, mas ao lado.

0' - ARRANCA A PARTIDA! Sai a Áustria, com um pontapé disparatado para a linha de fundo.

15h54 - Toca o hino nacional, "A Portuguesa".

15h53 - As equipas entram em campo.

15h32 - Decorrem os exercícios de aquecimento.

15h09 - Bino Maçães repete o onze da meia-final com o Brasil.

15h04 - ÁUSTRIA: Daniel Posch; Rafael Feldinger, Ifeanyi Ndukwe, Jakob Pokorny, Florian Hoffman; Vasilije Markovic, Luca Weinhandl, Jakob Werner; Hasan Deshiksku, Johannes Moser e Nicolas Jozepovic.

15h02 - PORTUGAL: Romário Cunha; Daniel Banjaqui, Martim Chelmik, Mauro Furtado, José Neto; Bernardo Lima, Rafael Quintas, Mateus Mide; Duarte Cunha, Stevan Manuel e Anísio Cabral.

15h01 - Já há onze de Portugal!