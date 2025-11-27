Portugal vence Áustria e sagra-se campeão do mundo de sub-17

27 nov, 2025 - 14:55 • Inês Braga Sampaio
Portugal sagrou-se campeão do mundo de sub-17, esta quinta-feira, ao vencer a Áustria na final, por 1-0, em Doha, no Qatar.
Anísio Cabral, depois de uma tabela entre Mauro Furtado e Duarte Cunha, marcou o único golo do jogo, aos 32 minutos.
Foi uma final de domínio português. A equipa de Bino Maçães dispôs de várias oportunidades para ampliar, contudo, não conseguiu finalizar e terminou a sofrer para segurar a vantagem, tendo a Áustria acertado no poste nos minutos finais. Ainda assim, não foi suficiente para impedir Portugal de levantar a taça pela primeira vez na sua história.
A seleção nacional chegou à final após ter ficado no segundo lugar do Grupo B (atrás do Japão, única equipa com que perdeu até agora). Ultrapassou depois, no "mata-mata", Bélgica (2-1), México (5-0), Suíça (2-0) e Brasil (0-0, 6-5- nos penáltis).
Este é o terceiro Mundial para Portugal, o primeiro em sub-17. A equipa das quinas foi campeã do mundo duas vezes no escalão de sub-20: em Riade 1989 e Lisboa 1991. Trinta e quatro anos depois, volta a festejar.
Cinco minutos de descontos.
85' - ÁUSTRIA ACERTA NO POSTE! Frauscher remata forte à entrada da área e Romário Cunha está batido, mas a bola vai ao ferro.
85' - Substituição da Áustria: Saem Florian Hofman, Rafael Feldinger e Hasan Deshikshu. Entram Sergej Savic, Julian Halmich e Daniel Frauscher.
77' - SUBSTITUIÇÃO DE PORTUGAL: Saem Rafael Quintas e Mateus Mide, entram Tomás Soares e Santiago Verdi.
70' - AMARELO para Loris Husic.
66' - SUBSTITUIÇÃO DE PORTUGAL: Saem Duarte Cunha e Stevan Manuel, entram João Aragão e Yoan Pereira.
64' - Substituição da Áustria: Sai Jakob Werner, entra Loris Husic.
62' - A RASAR O POSTE! Anísio cruza da direita, para o coração da área, mas Mateus Mide não consegue dar a melhor direção ao cabeceamento.
40' - AMARELO para Bernardo Lima.
14' - ROMÁRIO CUNHA EVITA O GOLO! Deshishku aparece na cara do golo e obriga o guarda-redes português a uma grande defesa. Na recarga, Moser acerta num jogador português e, depois, atira para fora.
13' - GOLO ANULADO A PORTUGAL! Duarte Cunha aproveita uma má saída do guarda-redes da Áustria e introduz a bola na baliza, mas o golo é anulado por falta sobre um defesa.
3' - QUASE O GOLO! Contra-ataque de Portugal, com dois calcanhares, e Duarte Cunha remata cruzado, mas ao lado.
15h54 - Toca o hino nacional, "A Portuguesa".
15h53 - As equipas entram em campo.
15h32 - Decorrem os exercícios de aquecimento.
15h09 - Bino Maçães repete o onze da meia-final com o Brasil.
15h04 - ÁUSTRIA: Daniel Posch; Rafael Feldinger, Ifeanyi Ndukwe, Jakob Pokorny, Florian Hoffman; Vasilije Markovic, Luca Weinhandl, Jakob Werner; Hasan Deshiksku, Johannes Moser e Nicolas Jozepovic.
15h01 - Já há onze de Portugal!