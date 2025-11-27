Portugal vence Áustria e sagra-se campeão do mundo de sub-17

27 nov, 2025 - 14:55 • Inês Braga Sampaio

Anísio Cabral, aos 32 minutos, marcou o golo da vitória sobre a Áustria, por 1-0. É a terceira vez que Portugal se sagra campeão mundial, a primeira nos sub-17.

A+ / A-

Portugal sagrou-se campeão do mundo de sub-17, esta quinta-feira, ao vencer a Áustria na final, por 1-0, em Doha, no Qatar.

Anísio Cabral, depois de uma tabela entre Mauro Furtado e Duarte Cunha, marcou o único golo do jogo, aos 32 minutos.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Foi uma final de domínio português. A equipa de Bino Maçães dispôs de várias oportunidades para ampliar, contudo, não conseguiu finalizar e terminou a sofrer para segurar a vantagem, tendo a Áustria acertado no poste nos minutos finais. Ainda assim, não foi suficiente para impedir Portugal de levantar a taça pela primeira vez na sua história.

A seleção nacional chegou à final após ter ficado no segundo lugar do Grupo B (atrás do Japão, única equipa com que perdeu até agora). Ultrapassou depois, no "mata-mata", Bélgica (2-1), México (5-0), Suíça (2-0) e Brasil (0-0, 6-5- nos penáltis).

Este é o terceiro Mundial para Portugal, o primeiro em sub-17. A equipa das quinas foi campeã do mundo duas vezes no escalão de sub-20: em Riade 1989 e Lisboa 1991. Trinta e quatro anos depois, volta a festejar.

RECORDE O FILME DA FINAL:

95' - APITO FINAL! PORTUGAL É CAMPEÃO DO MUNDO DE SUB-17!

Cinco minutos de descontos.

85' - ÁUSTRIA ACERTA NO POSTE! Frauscher remata forte à entrada da área e Romário Cunha está batido, mas a bola vai ao ferro.

85' - Substituição da Áustria: Saem Florian Hofman, Rafael Feldinger e Hasan Deshikshu. Entram Sergej Savic, Julian Halmich e Daniel Frauscher.

77' - SUBSTITUIÇÃO DE PORTUGAL: Saem Rafael Quintas e Mateus Mide, entram Tomás Soares e Santiago Verdi.

70' - AMARELO para Loris Husic.

66' - SUBSTITUIÇÃO DE PORTUGAL: Saem Duarte Cunha e Stevan Manuel, entram João Aragão e Yoan Pereira.

64' - Substituição da Áustria: Sai Jakob Werner, entra Loris Husic.

62' - A RASAR O POSTE! Anísio cruza da direita, para o coração da área, mas Mateus Mide não consegue dar a melhor direção ao cabeceamento.

45' - COMEÇA A SEGUNDA PARTE! Sai Portugal.

INTERVALO!

40' - AMARELO para Bernardo Lima.

32' - GOLOOO!!! Anísio Cabral! Tabela na direita entre Mauro Furtado e Duarte Cunha, que cruza rasteiro para o segundo poste, onde aparece Anísio a encostar. Golo confirmado, após o árbitro ver as imagens.

14' - ROMÁRIO CUNHA EVITA O GOLO! Deshishku aparece na cara do golo e obriga o guarda-redes português a uma grande defesa. Na recarga, Moser acerta num jogador português e, depois, atira para fora.

13' - GOLO ANULADO A PORTUGAL! Duarte Cunha aproveita uma má saída do guarda-redes da Áustria e introduz a bola na baliza, mas o golo é anulado por falta sobre um defesa.

3' - QUASE O GOLO! Contra-ataque de Portugal, com dois calcanhares, e Duarte Cunha remata cruzado, mas ao lado.

0' - ARRANCA A PARTIDA! Sai a Áustria, com um pontapé disparatado para a linha de fundo.

15h54 - Toca o hino nacional, "A Portuguesa".

15h53 - As equipas entram em campo.

15h32 - Decorrem os exercícios de aquecimento.

15h09 - Bino Maçães repete o onze da meia-final com o Brasil.

15h04 - ÁUSTRIA: Daniel Posch; Rafael Feldinger, Ifeanyi Ndukwe, Jakob Pokorny, Florian Hoffman; Vasilije Markovic, Luca Weinhandl, Jakob Werner; Hasan Deshiksku, Johannes Moser e Nicolas Jozepovic.

15h02 - PORTUGAL: Romário Cunha; Daniel Banjaqui, Martim Chelmik, Mauro Furtado, José Neto; Bernardo Lima, Rafael Quintas, Mateus Mide; Duarte Cunha, Stevan Manuel e Anísio Cabral.

15h01 - Já há onze de Portugal!

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira