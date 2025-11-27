​Uma geração desinibida à conquista do primeiro Mundial sub-17 da história

27 nov, 2025 - 10:50 • Francisco Sousa*
Vinte e sete de Novembro de 2025 é mais uma data para ficar guardada no álbum de memórias das seleções portugueses e do futebol nacional. Independentemente do resultado final, Portugal já fez história ao fazer representar-se pela primeira vez numa final de um Campeonato do Mundo de sub-17, "conquista" que sucede a mais um título brilhantemente garantido no Europeu da categoria, entre maio e junho.
Desinibição pode ser uma das palavras-chave para descrever esta geração, que depois de ter fechado a fase de grupos em 2º lugar (goleou Nova Caledónia e Marrocos e perdeu com Japão), despachou nas eliminatórias Bélgica, México, Suíça e Brasil para chegar ao jogo derradeiro. E esse lado ousado é cada vez mais apanágio das novas gerações portuguesas, menos temerárias de cada vez que entram em campo para enfrentar as melhores seleções mundiais.
A formação dos clubes portugueses tem contribuído para essa evolução competitiva, habilitando desde cedo os jogadores para participar em grandes torneios internacionais (Youth League é o exemplo mais flagrante), mas parece também haver uma mudança de chip mental, que faz com que os jogadores, tendo mais ou menos talento, se consigam mais facilmente transcender nestes momentos.
Futebol de formação
Estaremos a perder talentos? Estará o físico a imp(...)
A equipa orientada por Bino Maçães, 3º classificado do equivalente a este torneio enquanto jogador, é notoriamente versátil e complementar, sabendo interpretar o que os jogos/adversários pedem de forma exemplar.
Na construção a partir de trás, há o passe longo do guardião Romário Cunha para gerar algumas vantagens perante adversários mais pressionantes, mas também o central Mauro Furtado contribui nos primeiros momentos de construção, acrescentando ainda nível na condução até zonas mais subidas e capacidade de passe e cruzamento mais próximo da criação. Os laterais são chaves do sucesso e da variabilidade ofensiva portuguesa: Daniel Banjaqui, à direita, ora parte mais baixo e ativa o passe mais direto na frente ou procura romper em apoio e progressão até ao último terço. José Neto mostra à esquerda capacidade exemplar para criar vantagens em apoio, além de poder romper por dentro e de surgir facilmente em zonas de finalização. Remata muito bem de pé canhoto.
A partir da zona intermediária, e tal como no Europeu, emerge Rafael Quintas, ainda que não esteja a fazer um Campeonato do Mundo tão dominador quanto a prova continental. Além da leitura defensiva, destaca-se pela capacidade de construção, acrescentando soluções mais perto da linha defensiva ou para lá da divisória do meio-campo. Bernardo Lima, apesar de algumas oscilações exibicionais, tem sido o parceiro ideal para Quintas, chegando mais à frente e mostrando capacidade para se associar, num meio-campo que tem ainda alternativas muito válidas como Santiago Verdi ou Miguel Figueiredo.
Mundial sub-17
Entre lembranças e conselhos, o adjunto de Carlos (...)
Mateus Mide é o elemento preferencial da ligação entre médios e zonas de definição, sendo que tanto pode atuar a partir das costas do avançado-referência como até servindo de unidade mais adiantada, sempre com mobilidade, irreverência, último passe e capacidade para entrar na área e finalizar. Zeega é a alternativa e tem trazido ótimos movimentos de aproximação à área, surgindo bem das entrelinhas.
Finalmente, no ataque, mora o segundo melhor marcador do torneio e figura da manobra ofensiva lusa, Anísio Cabral. Este torneio está a ser importante para confirmar um processo contínuo de evolução, que ainda pode levantar questões, mas que o leva para um patamar promissor: liga melhor o jogo, serve de referência de costas e para um jogo mais direto, sabe romper no espaço para rematar, tem instinto na área e cria dificuldades nos duelos aos adversários diretos. Funciona bem tendo extremos com capacidade de combinação e cruzamento como Duarte Cunha, Stevan Manuel ou João Aragão (enérgico em espaços curtos e com técnica apurada).
Pela frente na final estará uma Áustria muito competente nos diferentes momentos do jogo e com algumas das principais figuras individuais da prova (atenção a Moser, Deshihsku ou Ndukwe). Eliminaram Japão, Itália ou Inglaterra (com vitória por 4-0) para chegar aqui, mas esta geração portuguesa já nada teme.
*é comentador de futebol na Rádio Renascença