​Uma geração desinibida à conquista do primeiro Mundial sub-17 da história

A equipa orientada por Bino Maçães, 3º classificado do equivalente a este torneio enquanto jogador, é notoriamente versátil e complementar, sabendo interpretar o que os jogos/adversários pedem de forma exemplar.

Na construção a partir de trás, há o passe longo do guardião Romário Cunha para gerar algumas vantagens perante adversários mais pressionantes, mas também o central Mauro Furtado contribui nos primeiros momentos de construção, acrescentando ainda nível na condução até zonas mais subidas e capacidade de passe e cruzamento mais próximo da criação. Os laterais são chaves do sucesso e da variabilidade ofensiva portuguesa: Daniel Banjaqui, à direita, ora parte mais baixo e ativa o passe mais direto na frente ou procura romper em apoio e progressão até ao último terço. José Neto mostra à esquerda capacidade exemplar para criar vantagens em apoio, além de poder romper por dentro e de surgir facilmente em zonas de finalização. Remata muito bem de pé canhoto.

A partir da zona intermediária, e tal como no Europeu, emerge Rafael Quintas, ainda que não esteja a fazer um Campeonato do Mundo tão dominador quanto a prova continental. Além da leitura defensiva, destaca-se pela capacidade de construção, acrescentando soluções mais perto da linha defensiva ou para lá da divisória do meio-campo. Bernardo Lima, apesar de algumas oscilações exibicionais, tem sido o parceiro ideal para Quintas, chegando mais à frente e mostrando capacidade para se associar, num meio-campo que tem ainda alternativas muito válidas como Santiago Verdi ou Miguel Figueiredo.