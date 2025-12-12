Um dia disseram a Rui Patrício que podia ser um dos maiores e ele acreditou: a história do voador do Stade de France

Outro jornalista, Diogo Pombo, editor de desporto do "Expresso", foi outro afortunado a descansar os ossos numa daquelas cadeiras. “Sem o braço e a mão esquerda do homem de Marrazes, a meio do voo que defendeu a bola cabeceada por Griezmann na final, talvez não teria havido a chance para o pé direito de Eder ir buscar o troféu do Europeu”, desabafa. “Apesar do declínio na carreira nos últimos anos, o guarda-redes mais internacional de sempre de Portugal foi, com Pepe e Nani, um dos esteios da seleção na competição.” Foram 108 jogos pelo país (162, se juntarmos camadas jovens).

"Podes vir a ser um dos melhores do mundo"

A história de Rui Pedro dos Santos Patrício, nascido em fevereiro de 1988, começou bem lá atrás no Leiria e Marrazes, depois de experimentar o basquetebol e o andebol. Convenceu Aurélio Pereira num Torneio da Páscoa. Reza a lenda que, quando assinou pelos leões com tão tenra idade na sede dos Marrazes, um homem do Benfica esperava a oportunidade para fazer o mesmo. Mais tarde, Aurélio revelou que oferecia luvas de Rui Patrício para convencer outros meninos e pais a mudarem-se para o Sporting.

O trajeto na academia, já com os confortos e futurismos de Alcochete que permitiam aos miúdos se sentirem verdadeiros futebolistas, foi dourado, com títulos nacionais em todos os escalões. A certa altura cruzou-se com Ricardo Peres, treinador de guarda-redes. Uma vez sentaram-se num banco de jardim e as palavras pouco prudentes mas aparentemente prudentes saíram da boca de Peres.

“Podes vir a ser um dos melhores guarda-redes do mundo. Tens 17 anos, se te focares e trabalhares bem, se fores humilde e aprenderes bastante, vais ser, tenho a plena convicção, um dos melhores do mundo”, disse-lhe o técnico. Rui aceitou o desafio e transformou-se numa máquina de afinação, de absorção de conselhos, de miradas descobridoras, de conversas humanas.