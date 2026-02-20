Foi por um berro a meio do treino que Pauleta soube da chamada à seleção. "Ser convocada não chega, quero estrear-me"

Pauleta nasceu e cresceu na Galiza, o que por si só é condutivo a uma ligação a Portugal. Já mora em solo português há uma década, desde que atravessou a fronteira para jogar no Sporting de Braga, em 2016, aos 18 anos de idade. Mas foi quando se mudou para o Benfica, 2018, que tudo mudou.

"Já fiz muitas coisas aqui. No momento em que eu venho para o Benfica e para Lisboa, mudo toda a minha vida para aqui e assumo e tomo essa decisão de fazer a minha vida em Portugal. E muito feliz de a fazer, por isso é que tomei a decisão. É realmente um amor adquirido e a vontade é muito de entrar em campo com esta [camisola]", assinala.

Outro sonho para cumprir, ao serviço de Portugal, é estar no Mundial 2027, no Brasil. Pauleta acredita que é possível.

"Portugal já demonstrou que é capaz de se bater com as melhores, que é capaz de fazer coisas bonitas. É ir buscar as coisas que foram bem feitas no passado e evoluir. A margem de evolução é gigante. A equipa tem muita qualidade, as gerações que estão a vir também têm muita qualidade. O crescimento que Portugal tem tido é incrível, é continuar com este pensamento de evoluir, lutar com os melhores e trabalhar para conseguir lá estar", afirma.

Da adversidade à resiliência

Pauleta superou duas lesões graves para chegar a este momento, algo que admite que lhe deu maior resiliência, apesar de, à segunda, em outubro de 2024, ter pensado em desistir.

"Foi um cair tudo. Eu olhei para a minha namorada e disse: 'Se tiver de deixar de jogar à bola, deixo.' Foi a única vez que verbalizei e pensei, realmente, que se tivesse de deixar de jogar, deixava. Mas ao longo tempo, com o trabalho feito por mim e pelas pessoas à volta, percebi que não era o fim do caminho", relata, nesta entrevista.

A jogadora também nasceu com uma doença de pele, uma dermatite atópica, e na infância e juventude teve de aprender a lidar com os olhares e os comentários. O ano de mudança para Portugal foi particularmente difícil, com noites mal dormidas e muitas dores, como contou numa entrevista à Renascença em 2021. Vivências que, admite, a fizeram desenvolver uma "carapaça", que agora a ajuda a lidar melhor com as adversidades.

"Sinto orgulho na capacidade de superação e resiliência que tive. Por tudo. Tenho orgulho no caminho que fiz e os problemas todos que eu tive fizeram-me crescer e fizeram-me desenvolver certas capacidades mentais e emocionais para, depois, também conseguir lidar com as lesões que tive", realça.

"A minha ligação ao Benfica é gigante"

Todos esses passos foram dados com o Benfica, o clube em que está desde 2018. Pauleta é a única resistente da primeira equipa feminina do clube encarnado: arriscou trocar a I Liga pela segunda divisão para jogar na equipa fundadora, viu o departamento crescer e cresceu com ele, ao longo destes últimos oito anos.

A média não esconde a satisfação por ter evoluído de mãos dadas com o clube: "Para mim é um orgulho poder dizer que estou desde o início e que consegui, também, acompanhar esse crescimento e crescer ao lado do clube e da equipa. É bonito. E é bom, porque, afinal, demonstra que, ao longo dos anos, tivemos sucesso."

Oito anos depois, o Benfica soma cinco campeonatos, duas Taças de Portugal, duas Supertaças e três Taças da Liga, além do campeonato da segunda divisão. O que falta fazer, no entender de Pauleta?

"Agora, falta a Liga dos Campeões, não é? Todas nós queremos mostrar que se pode fazer mais e melhor na Europa. É gradual, não se pode pretender que agora, do nada, o Benfica consiga ganhar a todos os top-5 europeus que apanhe pela frente. Mas esta equipa demonstra cada vez mais que está a fazer as coisas bem. Não vou dizer que a ambição, ou o objetivo, a curto prazo, é ganhar a Liga dos Campeões; seria um bocadinho ousado da minha parte. Mas é trabalhar para isso, é trabalhar para competir cada vez melhor, ganhar experiência, ganhar sabedoria, porque já não é só uma questão técnico-tática. Só faz sentido estar no Benfica se entrarmos em cada competição para ganhar. E nós queremos muito continuar a ganhar em Portugal, mas também crescer na Europa", salienta.

A braçadeira de capitã não é mera formalidade para Pauleta, que aprendeu a ser benfiquista: "A minha ligação ao Benfica é gigante, também foi um amor adquirido. Sinto-me muito bem cá, sinto-me muito bem a representar este clube e sinto-me muito identificada com o que o clube representa."

O podcast "Olhá Bola, Maria" é publicado às terceiras sextas-feiras de cada mês, nas plataformas habituais e no site da Renascença, em rr.pt.