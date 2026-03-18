"O futuro do selecionador não é importante": Martínez deixa em aberto renovação pós-Mundial

Chegou de sorriso na cara e vindo do pequeno-almoço. Roberto Martínez abriu as portas da sua segunda casa – a Cidade do Futebol –, às quatro rádios de informação em Portugal. Renascença, TSF, Antena 1 e Rádio Observador juntaram-se numa entrevista conjunta ao espanhol que quer escrever o nome na história de Portugal, depois da dinastia filipina.

Num discurso que variou entre o ambicioso – com a conquista do Mundial – e o cauteloso – não quer pensar sequer no pós-fase-de-grupos –, o timoneiro da "Equipa das Quinas" não abriu muito o jogo, mas mostrou algumas cartas do baralho para o que quer em junho, e, principalmente, em março. A pré-lista de convocados, que vai ser conhecida esta sexta-feira, vai ser maior do que o habitual, com Paulinho, Chermiti, Guedes e Fábio Silva na ponta da língua do selecionador.

Ronaldo continua a ser um mistério para março e não há mãos no fogo para junho, mas Martínez garante: o capitão está focado e nem um número com quatro algarismos o pode distrair. De tudo isso, à relação com Proença (e de Trump com o capitão), passando pela segurança nos Estados Unidos e as novas leis de jogo, é Roberto Martínez naquela que pode ser uma das últimas entrevistas conjuntas como selecionador. A porta não se abriu nem fechou.

Pode garantir aos portugueses que está completamente focado nesta grande competição? É que o seu nome tem sido associado a alguns clubes, como o Manchester United ou o Ajax.

Totalmente. O futuro do selecionador não é importante. O importante é o Mundial. O Mundial não pode esperar. O futuro do selecionador pode esperar e pode falar-se disso depois do Mundial. Acho que o que é importante é que a Federação, o presidente e eu estamos alinhados. O foco é o Mundial, e na minha cabeça é só preparar o Mundial para poder estar ao melhor nível.

Mas os portugueses provavelmente querem saber se o Roberto teve ou não contactos com estes clubes. Pode até ter um pré-acordo.

É tudo normal na vida do treinador: quando não há bons resultados, a posição do treinador fica em dúvida. Quando há bons resultados, que é o nosso caso, porque felizmente a seleção de Portugal ganha muito, então é normal que eu tive...

E sabemos que o Roberto está em final de contrato com a Federação também.

Pois, eu comecei há três anos e meio, em janeiro de 2023. E o foco era, no início, prepararmo-nos para o Mundial. Por isso posso dizer a todos os adeptos da nossa seleção, a todo o povo português, que só há um foco, que é preparar este Mundial ao máximo nível.

Mas apesar desse foco, acredito que se cruze bastantes vezes com o Pedro Proença, aqui nos corredores da Cidade do Futebol. Nunca falaram sobre estas notícias que dão conta da sua saída? Ou é tema tabu?

Não, não é um tema tabu. Mas agora estamos alinhados para tentar fazer tudo aquilo que podemos para preparar a nossa seleção para o Mundial. O foco é esso. Estamos na federação todos juntos para o mesmo objetivo, que é lutar da mesma forma para o Mundial.

Mas não é estranho ainda não terem falado sobre isso?

A missão do treinador é estar sempre focado para trabalhar todos os dias a um máximo nível. Eu tenho já 10 anos de experiência no futebol das seleções e o meu trabalho é isso. Isso dos cargos pode ser importante em empresas, em companhias, mas o futebol não é assim. O futebol é para preparar ciclos, é para preparar os torneios. Agora já tivemos uma boa experiência com a Liga das Nações, tivemos uma experiência que eu acho que foi muito importante durante o Europeu para preparar o balneário e crescer, para poder enfrentar torneios importantes. O resto não é importante.

Mas gostava de continuar na seleção? Se os portugueses lhe perguntassem se gostava de continuar, o que diria?

Eu tenho um orgulho incrível em ser selecionador de Portugal. Para mim é um orgulho, é um momento muito importante, não só na minha carreira, mas na minha vida, porque a minha família adora viver em Portugal. E eu acho que o que é importante para o treinador é a intensidade de viver todos os dias da melhor forma possível.

Então gostava de continuar...

Mas também tenho experiência no futebol, não é continuar. Não há treinadores assim. Os exemplos do Alex Ferguson e do Arsène Wenger, de ficar 20 anos no mesmo clube, não existem. O importante é que a seleção está a jogar muito bem.Tivemos bons momentos, tivemos momentos menos bons. Mas eu acho que a seleção está a crescer, está a chegar a um momento ótimo para enfrentar o Mundial. Depois o que acontece com o selecionador faz parte do processo. Não é uma coisa que para mim é importante agora.



