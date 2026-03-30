​A reflexão de Martínez sobre ego: “Não me digam que não é preciso para jogar perante 70 mil pessoas”

Se uma das obsessões de Roberto Martínez, o selecionador de Portugal, é a conversa sobre os perfis dos jogadores, algo que pode ou não dar-lhe dissabores na hora de tentar manter a coerência, outra funciona mais em surdina. Mas é, seguramente, um dos seus mantras: jogadores com ego são bem-vindos, ao contrário daqueles com “má atitude”.

O espanhol que tenta levar Portugal ao primeiro título mundial tem-se desdobrado em entrevistas. À Renascença e às rádios portuguesas fintou a questão sobre o futuro. Ao “The Guardian” revelou que decidiu pensar como Otto Glória, o homem que conduziu os ‘magriços’ ao terceiro lugar do Mundial 1966.

“Antes do Campeonato do Mundo, em que o Eusébio foi o melhor marcador, perguntaram ao treinador Otto Glória ‘poderão ganhar o torneio?’”, relatou Martínez ao diário inglês. “Ele disse ‘deixem-nos sonhar’ e eu acho isso lindo. Porque não abraçar a expectativa agora? Criar esperança? Porque não assumir essa responsabilidade? Se as pessoas acham que esta equipa pode chegar longe, que assim seja…”

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A postura conservadora de Roberto Martínez, um homem que conquistou a FA Cup com o Wigan e que levou a Bélgica ao terceiro lugar em 2018, é menos conservadora diante de um gravador que ouve em estrangeiro. E eis que chegamos a 30 de março, dia de mais uma entrevista, desta vez para o “The Athletic”, do “The New York Times”.