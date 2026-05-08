Afinal, quanto custam os cromos do Mundial? Panini diz que "não é nenhuma fortuna". Quem faz, discorda

— Tens para a troca?

— Tenho.

— Falta-me o Águas, tens?

— Tenho dois, mas não sei se troco, que é dos mais difíceis.

— Meu amigo, dou-te um Coluna!

— Um Coluna?! Está bem!

A conversa aconteceu no pequeno ecrã. Foi assim que o público português conheceu Carlitos, o protagonista de uma das mais aclamadas séries da história da ficção portuguesa, "Conta-Me Como Foi", da RTP, de 2007, que retratava os tempos do pré-Revolução.

Aos dez minutos do primeiro episódio, Carlos fala pela primeira vez, num diálogo com os dois inseparáveis amigos da série, Luís e Marinho. O canal público tinha uma lista infinita de temas para dar voz à primeira aparição do grupo, mas escolheu um: os cromos da bola.

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Em 1968 como em 2026, a febre dos cromos nunca desapareceu – até está na moda. Mas também está mais cara e atinge valores recorde – no termómetro e na carteira. Valores que nem Carlitos nem os amigos alguma vez imaginariam.

Em altura de Mundial, a tradicional caderneta de cromos do Campeonato do Mundo, da Panini, já está nas bancas e é a maior, mais cara e mais difícil coleção de futebol de sempre: as saquetas custam pela primeira vez mais de um euro, os pais e colecionadores queixam-se dos preços e há uma procura por cromos “pirata” como nunca se viu.

A Renascença viajou no tempo, pegou na calculadora e tentou responder à pergunta que todos fazem: afinal, quanto custa a coleção do Mundial 2026? E por que é que está mais cara?