🏆 A lista de Martínez: Guedes, Samu Costa e quatro guarda-redes; Paulinho, Horta e Palhinha de fora

O país conheceu esta terça-feira a lista definitiva de Roberto Martínez para o Mundial das Américas, que se disputa entre 11 de junho e 19 de julho. Com quatro guarda-redes e cinco laterais, a lista para o Campeonato do Mundo não conta com Ricardo Horta, João Palhinha, Paulinho e António Silva.

guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolves), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi Ankara)

defesas: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nuno Mendes (PSG), João Cancelo (Barcelona), Gonçalo Inácio (Sporting), Tomás Araújo (Benfica), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahçe)

médios: João Neves (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), Rúben Neves (Al Hilal), Vitinha (PSG), Samuel Costa (Maiorca)

avançados: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Gonçalo Ramos (PSG), João Félix (Al Nassr), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Milan), Francisco Conceição (Juventus), Gonçalo Guedes (Real Sociedad)

"É um dia triste porque precisamos de deixar de fora jogadores que queríamos muito levar, mas só podemos levar 27 jogadores", explicou Martínez. "Por outro lado, é um dia entusiasmante, é o início, vamos começar a lutar contra a história. Vamos tentar estar juntos, utilizar os nossos valores e, parafraseando o Pedro Abrunhosa, fazer o que nunca foi feito."

Um breve história do apuramento e das presenças no Mundial

O apuramento de Portugal para o sétimo Campeonato do Mundo consecutivo não teve demasiados sobressaltos, ainda que a República da Irlanda tenha acabado apenas a três pontos. Os portugueses somaram 13 pontos em 18 possíveis.

Testemunharam-se goleadas importantes contra a Arménia (5-0 e 9-1), por outro lado a seleção portuguesa tropeçou na Hungria (2-2) e caiu mesmo, na penúltima jornada da classificação do Grupo F, contra os irlandeses, com um bis de Troy Parrott, num jogo em que Cristiano Ronaldo foi expulso aos 61’, saindo apupado do relvado.

Acha que sabe tudo sobre o treinador do FC Porto? Ouça o podcast O Código Farioli

A aventura de Portugal nos Mundiais começou lá bem atrás, em 1966, na oitava edição deste torneio mágico, que na sua edição debutante contou com 13 seleções e que agora, em 2026, receberá 48 equipas. Os ‘magriços’ terminaram em terceiro lugar.

(Recorde a conferência de imprensa de Roberto Martínez:)