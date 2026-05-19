As explicações e os desabafos de Martínez: "Vamos começar a lutar contra a história"

Caminhando para o fim da conferência de imprensa, o selecionador foi questionado sobre a gestão de Cristiano Ronaldo, um futebolista que vai estar no sexto Mundial da carreira aos 41 anos (Portugal participou em nove desde 1966). Mas, hábil, Martínez fintou a temperatura, o fuso horário e tal exigência e complexidade do torneio que poderia afetar um jogador mais experimentado, puxando a cartada do coletivo.

“Todos eles estão focados e preparados para a exigência. Temos de gerir bem o dia a dia, é só isso”, simplificou. Afinal, “já temos 40 jogos juntos, gerir um grupo de jogadores durante um Mundial é natural. Acreditamos muito no compromisso e no talento dos jogadores”.

Samuel Costa, uma das surpresas da lista, se é que se pode dizer isso, foi elogiado pela “energia” e “garra” que demonstrou em março, explicou Martínez. É que a “frescura é muito importante para este torneio”, ainda por cima num médio mais defensivo.

Já sobre Rúben Dias, com alguns problemas físicos nos últimos tempos, o selecionador tranquilizou o povo. O central do Manchester City está bem. “Está há três jogos preparado.”

Outra informação relevante é a chegada ao estágio apenas dia 6 por parte dos jogadores do PSG, que têm a final da Liga dos Campeões para jogar contra o Arsenal. Também nos Estados Unidos os jogadores terão sete dias para arejar e arrumar ideias e desconectar. Antes disso, Portugal vai defrontar Chile e Nigéria, no Jamor e Leiria, nos dias 6 e 10. A partida para o outro lado do charco é dia 12, com destino a Palm Beach, Miami.

Uma história que abanou as redes sociais por cá, nesta terça-feira, foi o cenário de Eli Junior Kroupi, do Bournemouth, ser chamado para o Mundial. Martinez admitiu contactos e a tentativa já em março, mas o jogador, de 19 anos, recusou porque queria representar a França. "Fico contente porque o nosso departamento da federação ficou à frente das notícias", regozijou-se.

E o futuro, mister, e o futuro? Numa altura em que a pressão que lhe caía em cima com a presença por cá de José Mourinho está a esfumar-se, ainda que Jorge Jesus se tenha despedido do Al Nassr, Martínez apostou na tática antiga. “O futuro do selecionador pode esperar, não é importante. Vamos fazer tudo o que o nosso balneário precisa para dar o melhor. A minha posição não é importante. O foco é o Mundial, vamos trabalhar todos juntos.”