Mundial 2026
Mundial 2026: quando joga Portugal, a que horas são os jogos e onde ver na TV e online
01 jun, 2026 - 20:51 • Diogo Camilo
Os jogos da seleção nacional vão passar em sinal aberto, na SportTV e também no YouTube, através da LiveModeTV. Os jogos de Portugal na fase de grupos vão começar às 18h00 e 0h30, mas haverá jogos pela madrugada dentro. Veja quando e onde pode ver cada partida do Mundial 2026.
É já no próximo dia 11 de junho que tem início o maior Campeonato do Mundo de futebol de sempre, com 48 seleções nacionais e mais de uma centena de jogos para decidir quem vencerá o próximo Mundial 2026.
Se não tiver como ir até aos Estados Unidos ver Portugal, restam-lhe três alternativas para ver a seleção nacional na televisão: é que todos os jogos de Portugal vão passar em sinal aberto, na RTP, SIC ou TVI, mas também na LiveMode TV e na SportTV.
Para já, ainda não se sabe que jogos serão transmitidos nos três canais generalistas, apenas que entre eles estarão os da seleção nacional. Ao todo, RTP, SIC e TVI vão transmitir 20 jogos.
Já a LiveModeTV transmite 34 jogos grátis no YouTube, incluindo todos os jogos de Portugal e a final. E a Sport TV transmite os 104 jogos do Mundial 2026, incluindo 70 em exclusivo.
Portugal está no Grupo K e entra em campo apenas no dia 17 de junho, frente à República Democrática do Congo. O palco é o Houston Stadium, no Texas, com capacidade para 72 mil pessoas, e o jogo tem hora marcada para as 18 horas portuguesas (12h00 em território norte-americano).
Entre as particularidades deste Mundial está a disparidade de horários dos jogos, com 16 horários diferentes de início entre a fase de grupos e as fases a eliminar.
Se não se importa de ficar acordado ou de acordar mais cedo, poderá ver jogos como o Austrália-Turquia, o Áustria-Jordânia ou o Tunísia-Japão com início às 5 horas da madrugada.
Caso seja dos que gosta de dormir cedo, temos más notícias: só há cinco jogos com inícios às 17h00.