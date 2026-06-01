Mundial 2026: quando joga Portugal, a que horas são os jogos e onde ver na TV e online



É já no próximo dia 11 de junho que tem início o maior Campeonato do Mundo de futebol de sempre, com 48 seleções nacionais e mais de uma centena de jogos para decidir quem vencerá o próximo Mundial 2026.

Se não tiver como ir até aos Estados Unidos ver Portugal, restam-lhe três alternativas para ver a seleção nacional na televisão: é que todos os jogos de Portugal vão passar em sinal aberto, na RTP, SIC ou TVI, mas também na LiveMode TV e na SportTV.

Para já, ainda não se sabe que jogos serão transmitidos nos três canais generalistas, apenas que entre eles estarão os da seleção nacional. Ao todo, RTP, SIC e TVI vão transmitir 20 jogos.

Já a LiveModeTV transmite 34 jogos grátis no YouTube, incluindo todos os jogos de Portugal e a final. E a Sport TV transmite os 104 jogos do Mundial 2026, incluindo 70 em exclusivo.