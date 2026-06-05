Mundial 2026: Quantos quilómetros terá Portugal de percorrer para chegar à final?

O Mundial 2026, que começa na próxima semana nos Estados Unidos, Canadá e México, vai ser o maior em termos de território na história do futebol. A Ilha das Flores, nos Açores, fica mais perto do palco da final, o MetLife Stadium, do que quatro das cidades que vão receber jogos neste Campeonato do Mundo.

Como as 16 cidades anfitriãs estão espalhadas por um continente inteiro, este Mundial também será decidido nos quilómetros de viagem — e neste capítulo, há más notícias para Portugal.

Só na fase de grupos, a seleção nacional vai fazer mais de 6 mil quilómetros — o equivalente a percorrer a Estrada Nacional 2, de Faro a Chaves, mais de oito vezes — entre o local de estágio, na Flórida, os jogos em Houston e Miami, e o caminho de volta para a concentração.

Portugal vai ficar hospedado no luxuoso Four Seasons Resort Palm Beach, enquanto o centro de treinos será o Gardens North County District Park, a cerca de 30 quilómetros do resort. As infraestruturas têm 10 campos de futebol e foram utilizadas pelo Real Madrid, durante o Mundial de Clubes do ano passado.

A partir da fase de grupos, ao que tudo indica, Portugal deve deixar a Flórida, já que os caminhos da fase a eliminar deverão obrigar a longas viagens até ao Canadá e à região central dos Estados Unidos.

A Renascença fez as contas e os diferentes caminhos de Portugal até à final obrigam a deslocações que podem chegar a mais de 16 mil quilómetros, só entre estádios, sem viagens até aos centros de estágio — distância suficiente para viajar desde Portugal até à Austrália.

Se Portugal tivesse que regressar à Flórida após cada jogo, a quilometragem disparava para mais de 26 mil quilómetros.

A quilometragem até chegar à final

A fase de grupos vai implicar viagens logo nos primeiros dois jogos. O quartel-general em Palm Beach vem com uma fatura de duas viagens até Houston, para jogar no NRG Stadium, a mais de 1.500 quilómetros de distância.

Na primeira jornada, a 17 de junho às 18 horas, o adversário é a República Democrática do Congo. Na segunda jornada, às 18 horas de 23 de junho, Portugal defronta o Uzbequistão no mesmo estádio. E no início da madrugada de 28 de junho, às 00h30, o último jogo da fase de grupos é perto de "casa", no Hard Rock Stadium, em Miami, frente à Colômbia.

Só nestes três jogos, e no espaço de 11 dias, Portugal vai fazer 6.320 quilómetros, a grande maioria entre a base e Houston.

E aqui começam as contas, que dependem da classificação de Portugal no Grupo K. As distâncias foram calculadas pela Renascença através da fórmula de Haversine, com estimativas de voo "em linha reta" entre o centro de estágio e os estádios onde se vão jogar os jogos.