Mundial 2026
Mundial 2026: Quantos quilómetros terá Portugal de percorrer para chegar à final?
05 jun, 2026 - 15:00 • Diogo Camilo
O maior Campeonato do Mundo de sempre será também o mais disperso. No caminho até à final, Portugal poderá viajar até Vancouver ou Los Angeles, cidades que ficam mais longe do MetLife Stadium do que os Açores, num percurso que pode ultrapassar os 15 mil quilómetros.
O Mundial 2026, que começa na próxima semana nos Estados Unidos, Canadá e México, vai ser o maior em termos de território na história do futebol. A Ilha das Flores, nos Açores, fica mais perto do palco da final, o MetLife Stadium, do que quatro das cidades que vão receber jogos neste Campeonato do Mundo.
Como as 16 cidades anfitriãs estão espalhadas por um continente inteiro, este Mundial também será decidido nos quilómetros de viagem — e neste capítulo, há más notícias para Portugal.
Só na fase de grupos, a seleção nacional vai fazer mais de 6 mil quilómetros — o equivalente a percorrer a Estrada Nacional 2, de Faro a Chaves, mais de oito vezes — entre o local de estágio, na Flórida, os jogos em Houston e Miami, e o caminho de volta para a concentração.
Portugal vai ficar hospedado no luxuoso Four Seasons Resort Palm Beach, enquanto o centro de treinos será o Gardens North County District Park, a cerca de 30 quilómetros do resort. As infraestruturas têm 10 campos de futebol e foram utilizadas pelo Real Madrid, durante o Mundial de Clubes do ano passado.
A partir da fase de grupos, ao que tudo indica, Portugal deve deixar a Flórida, já que os caminhos da fase a eliminar deverão obrigar a longas viagens até ao Canadá e à região central dos Estados Unidos.
A Renascença fez as contas e os diferentes caminhos de Portugal até à final obrigam a deslocações que podem chegar a mais de 16 mil quilómetros, só entre estádios, sem viagens até aos centros de estágio — distância suficiente para viajar desde Portugal até à Austrália.
Se Portugal tivesse que regressar à Flórida após cada jogo, a quilometragem disparava para mais de 26 mil quilómetros.
A quilometragem até chegar à final
A fase de grupos vai implicar viagens logo nos primeiros dois jogos. O quartel-general em Palm Beach vem com uma fatura de duas viagens até Houston, para jogar no NRG Stadium, a mais de 1.500 quilómetros de distância.
Na primeira jornada, a 17 de junho às 18 horas, o adversário é a República Democrática do Congo. Na segunda jornada, às 18 horas de 23 de junho, Portugal defronta o Uzbequistão no mesmo estádio. E no início da madrugada de 28 de junho, às 00h30, o último jogo da fase de grupos é perto de "casa", no Hard Rock Stadium, em Miami, frente à Colômbia.
Só nestes três jogos, e no espaço de 11 dias, Portugal vai fazer 6.320 quilómetros, a grande maioria entre a base e Houston.
E aqui começam as contas, que dependem da classificação de Portugal no Grupo K. As distâncias foram calculadas pela Renascença através da fórmula de Haversine, com estimativas de voo "em linha reta" entre o centro de estágio e os estádios onde se vão jogar os jogos.
Caminho até à final se for 1º no grupo
- 16-avos de final: Se Portugal for líder do grupo, serão jogados em Kansas City, no Arrowhead Stadium, o que implica uma viagem mais curta do que seria um segundo lugar, com jogo depois em Toronto. A má notícia é a hora: 2h30 portuguesas, na madrugada de 3 para 4 de julho;
- Oitavos de final: Seria a maior viagem, com deslocação até Vancouver, para jogar no BC Place, no dia 7 de julho, às 21 horas;
- Quartos de final: Portugal volta a Kansas City, para jogar no Arrowhead Stadium. A hora volta a ser má notícia: o jogo aconteceria na madrugada de 10 para 11 de julho, às 2h00 portuguesas;
- Meia final: A passagem à final seria discutida no dia 15 de julho, às nossas 20 horas, em Atlanta, no Mercedes-Benz Stadium;
- Final: Esta é igual para todos. O palco da final é o MetLife Stadium, com capacidade para 82.500 pessoas, às 20h00 de 19 de julho;
Total de quilómetros percorridos na competição: (pelo menos) 15.562 km
Caminho até à final se for 2º do grupo
- 16-avos de final: Se Portugal for o segundo classificado no grupo, a fase a eliminar começa no Canadá, em Toronto, que implica uma viagem maior. O palco é o estádio BMO Field e o jogo será à meia-noite do dia 3 de julho;
- Oitavos de final: A fase seguinte é jogada no centro dos Estados Unidos, em Dallas, às 20h00 do dia 6 de julho;
- Quartos de final: neste caminho, Portugal terá de ir até à costa Oeste, com jogo em Los Angeles, no dia 10 de julho, no SoFi Stadium, com hora marcada para as 20h00;
- Meia-final: Portugal volta a Dallas para o jogo de acesso à final, no AT&T Stadium, no dia 14 de julho, mais uma vez às 20h00;
- Final: a grande decisão é em East Rutherford, a casa dos New York Giants e New York Mets. O jogo está marcado para as 20h00 de 19 de julho;
Total de quilómetros percorridos: 16.320 km
Caminho até à final se for 3º do grupo
- 16-avos de final: Se Portugal for um dos oito melhores terceiros classificados, consegue passar à fase seguinte e jogará em Atlanta, no dia 1 de julho, às 17h00;
- Oitavos de final: A fase seguinte implica uma maior viagem, até à Cidade do México, com jogo na madrugada de 6 de julho, à 1h00, no Estádio Azteca;
- Quartos de final: O próximo jogo é num palco conhecido — Miami, o mesmo da última jornada da fase de grupos, no dia 11 de julho, às 22 horas;
- Meia-final: A passagem à final decide-se em Atlanta, tal como no cenário de líder de grupo, no dia 15 de julho, às nossas 20 horas, no Mercedes-Benz Stadium;
- Final: A mesma de antes. MetLife Stadium, dia 19 de julho, 20 horas.
Total de Quilómetros percorridos: 13.594 km
É verdade que este é o caminho com menos quilómetros, mas também significa que o adversário nos 16 avos de final (e provavelmente o dos oitavos) será mais difícil do que nos casos anteriores.
Quem faz mais quilómetros?
É difícil calcular que distâncias serão percorridas por cada seleção, já que tudo depende da classificação no grupo e muitas deverão mudar de quartel-general com o avançar da competição, como deverá acontecer com Portugal.
Se fizermos apenas o cálculo para a fase de grupos, há duas seleções que vão fazer mais de 10 mil quilómetros no espaço de pouco mais de uma semana: Bósnia e Herzegovina e Curaçao.
A equipa caribenha vai ficar hospedada em Boca Raton, perto da seleção portuguesa, mas tem jogos em Houston, Kansas City e Filadélfia, o que implica longas viagens para cada um dos jogos. Já os bósnios vão ficar perto de Salt Lake City e têm jogos em Toronto, Los Angeles e Seattle.
Do lado contrário, só há uma única seleção que faz menos de mil quilómetros durante a fase de grupos — o México.
Um dos países organizadores tem o seu quartel-general na Cidade do México e é lá que disputa o jogo inaugural, no dia 11 de junho, no Estádio Azteca, que também é o palco do terceiro jogo da fase de grupos. O segundo, frente à Coreia do Sul, será em Guadalajara, para viagens de apenas 984 quilómetros entre estádios e centro de estágio.
Entre os principais favoritos a vencer o Mundial, Portugal fará menos quilómetros que a Inglaterra (quase 9 mil quilómetros) ou a Alemanha (mais de 6.300 quilómetros), enquanto outros como França (1.500 quilómetros) ou a Argentina (3 mil quilómetros) têm de andar muito menos no mesmo espaço de tempo.
Tendo em conta toda a competição, assumindo que todas as seleções ficariam num primeiro lugar do grupo, quem tem o percurso mais complicado é a Jordânia, que teria de percorrer mais de 40 mil quilómetros, entre o seu centro de estágio, em Portland, e jogos em cidades como São Francisco, Dallas, Miami, Atlanta, Kansas City e Nova Jérsia. Isto é o equivalente a, exatamente uma volta ao mundo.
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