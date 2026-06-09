Argentina nos quartos e Inglaterra nas meias? O possível caminho de Portugal até à final do Mundial 2026

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Quantos quilómetros terá Portugal de percorrer para chegar à final? Portugal já conhece os adversários dos primeiros três jogos no Mundial — a República Democrática do Congo, o Uzbequistão e a Colômbia, parceiros no Grupo K. Mas e a partir daí? Qual é o possível caminho de Portugal para vencer o Campeonato do Mundo? Na altura de fazer o calendário, a FIFA já deixou também a fase a eliminar pronta a ser preenchida e o mais provável adversário nos 16 avos de final vem do Grupo L, onde estão Inglaterra, Croácia e Panamá. Quem joga com quem depende da classificação no grupo. E aqui entram as previsões. O supercomputador da Opta, especializado em desporto, coloca Portugal como o quinto maior favorito a vencer o Mundial, atrás de Espanha, França, Inglaterra e Argentina. O modelo, que é atualizado diariamente, dá 13,5% de Portugal chegar à final e 7% de hipóteses de ser campeão do mundo. A Espanha é considerada a favorita a vencer o torneio, mas as probabilidades estão bastante divididas: a seleção que venceu o Euro 2024 tem 15,6% de hipóteses de ser campeã do mundo, segundo a Opta, enquanto a França tem 12,8% e Inglaterra e Argentina ficam pouco acima dos 10%. Abaixo de Portugal estão seleções como Brasil, Alemanha e Países Baixos. O modelo de previsões indica também que Portugal tem 5,4% de hipóteses de ser eliminado na fase de grupos, algo improvável de acontecer. O cenário mais provável, segundo a Opta, é o primeiro lugar no grupo (59%), seguido do segundo lugar (27,4%) e do terceiro (10,2%). Em cada dez cenários em que a seleção portuguesa é terceira no grupo, passa à próxima fase como um dos melhores terceiros lugares.

Quem se atravessa no caminho de Portugal? 16 avos – Gana, Panamá ou Croácia? Com quase 60% de probabilidades de ser líder do grupo, o próximo adversário de Portugal é um 3.º classificado. Em cada três adversários, dois colocam o 3.º classificado do Grupo L (Inglaterra, Croácia, Gana, Panamá) pela frente. O outro caminho implica a eliminação do 3.º do Grupo L e coloca outro 3.º na fase seguinte. Como mais provável adversário, a Opta coloca no caminho de Portugal o Gana, com cerca de 35% de hipóteses. Seguem-se o Panamá, em 32% dos cenários, e a Croácia, em 26% deles. Com apenas 8% de hipóteses de encontrar Portugal nesta situação, a Inglaterra. Portugal tem bom histórico no geral. Contra o Gana só aconteceram dois jogos: ambos em Mundiais e ambos com vitória para a seleção nacional — 2-1 em 2014 e 3-2 em 2022. E os dois tiveram Cristiano Ronaldo na lista de marcadores.

Contra o Panamá há apenas um amigável em 2012, após o Euro desse ano, com vitória por 2-0, com golos de Cristiano Ronaldo e Nélson Oliveira. Frente à Croácia há dois jogos em Europeus — com vitória para Portugal — e quatro jogos na Liga das Nações — com três vitórias e um empate para Portugal. Há ainda quatro amigáveis, com duas vitórias, um empate e uma derrota. Frente à Inglaterra, Portugal perdeu os primeiros três jogos em amigáveis, venceu o quarto, tem uma derrota na meia-final do Mundial 1966, uma vitória no Mundial de 1986, uma vitória no Euro2000 e empates com vitórias nas grandes penalidades no Euro 2004 e Euro 2006. A última vez que se encontraram foi em 2016, num amigável, antes do Euro que terminou com Portugal campeão europeu. No caso de ser segundo ou terceiro do grupo, o destino de Portugal passará definitivamente pelo Grupo L. Se for vice do Grupo K, o adversário nos 16-avos será também o vice do Grupo L (40% dos cenários colocam a Croácia nesta posição); cerca de 22% das previsões metem a Inglaterra como o adversário neste cenário. Se Portugal for um dos melhores terceiros classificados, irá garantidamente encontrar o primeiro classificado do Grupo L, que a Opta coloca, com 68% de probabilidades, a Inglaterra. Contas feitas, em cerca de 80% dos cenários, o próximo adversário estará neste Grupo L. Juntando todas as probabilidades da Opta, o adversário mais provável é a Croácia (24% dos cenários), seguido de Gana (21,4%), Panamá (18,4%) e Inglaterra (15,5%).