Mundial 2026

Argentina nos quartos e Inglaterra nas meias? O possível caminho de Portugal até à final do Mundial 2026

09 jun, 2026 - 14:01 • Diogo Camilo

Um supercomputador coloca Portugal como um dos cinco principais favoritos a vencer o Mundial, atrás de Espanha, França, Inglaterra e Argentina. A seleção nacional é a provável líder do Grupo K e os adversários mais prováveis na fase seguinte são Croácia ou Gana.

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Portugal já conhece os adversários dos primeiros três jogos no Mundiala República Democrática do Congo, o Uzbequistão e a Colômbia, parceiros no Grupo K. Mas e a partir daí? Qual é o possível caminho de Portugal para vencer o Campeonato do Mundo?

Na altura de fazer o calendário, a FIFA já deixou também a fase a eliminar pronta a ser preenchida e o mais provável adversário nos 16 avos de final vem do Grupo L, onde estão Inglaterra, Croácia e Panamá. Quem joga com quem depende da classificação no grupo.

E aqui entram as previsões.

O supercomputador da Opta, especializado em desporto, coloca Portugal como o quinto maior favorito a vencer o Mundial, atrás de Espanha, França, Inglaterra e Argentina. O modelo, que é atualizado diariamente, dá 13,5% de Portugal chegar à final e 7% de hipóteses de ser campeão do mundo.

A Espanha é considerada a favorita a vencer o torneio, mas as probabilidades estão bastante divididas: a seleção que venceu o Euro 2024 tem 15,6% de hipóteses de ser campeã do mundo, segundo a Opta, enquanto a França tem 12,8% e Inglaterra e Argentina ficam pouco acima dos 10%. Abaixo de Portugal estão seleções como Brasil, Alemanha e Países Baixos.

O modelo de previsões indica também que Portugal tem 5,4% de hipóteses de ser eliminado na fase de grupos, algo improvável de acontecer. O cenário mais provável, segundo a Opta, é o primeiro lugar no grupo (59%), seguido do segundo lugar (27,4%) e do terceiro (10,2%). Em cada dez cenários em que a seleção portuguesa é terceira no grupo, passa à próxima fase como um dos melhores terceiros lugares.

Quem se atravessa no caminho de Portugal?

16 avos – Gana, Panamá ou Croácia?

Com quase 60% de probabilidades de ser líder do grupo, o próximo adversário de Portugal é um 3.º classificado. Em cada três adversários, dois colocam o 3.º classificado do Grupo L (Inglaterra, Croácia, Gana, Panamá) pela frente. O outro caminho implica a eliminação do 3.º do Grupo L e coloca outro 3.º na fase seguinte.

Como mais provável adversário, a Opta coloca no caminho de Portugal o Gana, com cerca de 35% de hipóteses. Seguem-se o Panamá, em 32% dos cenários, e a Croácia, em 26% deles. Com apenas 8% de hipóteses de encontrar Portugal nesta situação, a Inglaterra.

Portugal tem bom histórico no geral.

Contra o Gana só aconteceram dois jogos: ambos em Mundiais e ambos com vitória para a seleção nacional — 2-1 em 2014 e 3-2 em 2022. E os dois tiveram Cristiano Ronaldo na lista de marcadores.

Contra o Panamá há apenas um amigável em 2012, após o Euro desse ano, com vitória por 2-0, com golos de Cristiano Ronaldo e Nélson Oliveira.

Frente à Croácia há dois jogos em Europeus — com vitória para Portugal — e quatro jogos na Liga das Nações — com três vitórias e um empate para Portugal. Há ainda quatro amigáveis, com duas vitórias, um empate e uma derrota.

Frente à Inglaterra, Portugal perdeu os primeiros três jogos em amigáveis, venceu o quarto, tem uma derrota na meia-final do Mundial 1966, uma vitória no Mundial de 1986, uma vitória no Euro2000 e empates com vitórias nas grandes penalidades no Euro 2004 e Euro 2006. A última vez que se encontraram foi em 2016, num amigável, antes do Euro que terminou com Portugal campeão europeu.

No caso de ser segundo ou terceiro do grupo, o destino de Portugal passará definitivamente pelo Grupo L.

Se for vice do Grupo K, o adversário nos 16-avos será também o vice do Grupo L (40% dos cenários colocam a Croácia nesta posição); cerca de 22% das previsões metem a Inglaterra como o adversário neste cenário.

Se Portugal for um dos melhores terceiros classificados, irá garantidamente encontrar o primeiro classificado do Grupo L, que a Opta coloca, com 68% de probabilidades, a Inglaterra.

Contas feitas, em cerca de 80% dos cenários, o próximo adversário estará neste Grupo L. Juntando todas as probabilidades da Opta, o adversário mais provável é a Croácia (24% dos cenários), seguido de Gana (21,4%), Panamá (18,4%) e Inglaterra (15,5%).

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Oitavos de final – Suíça ou Canadá?

A fase seguinte coloca na frente de Portugal o vencedor da eliminatória entre o primeiro classificado do Grupo B (Suíça, Canadá, Qatar e Bósnia e Herzegovina) e um terceiro lugar que, em 90% dos casos, será dos grupos G (Bélgica, Egito, Irão ou Nova Zelândia) ou J (Argentina, Áustria, Argélia ou Jordânia).

Entre estas, o supercomputador da Opta coloca como favoritas no confronto a Suíça (em 49% lidera o grupo), seguido do Canadá (lidera o grupo em 29% dos cenários).

O encontro mais recente de Portugal frente à Suíça foi precisamente no último Mundial, com vitória por 6-1 em 2022. Nos últimos 10 encontros, Portugal venceu seis, perdeu três e empatou um.

Frente ao Canadá, Portugal tem apenas dois jogos particulares, com um empate e uma vitória, o último deles em 2005.

Quartos de final – Ronaldo contra Messi?

Do seu lado do torneio, Portugal tem pela frente nos oitavos um ramo da árvore que inclui o 1.º classificado do Grupo J (Argentina, Áustria, Argélia ou Jordânia) e os 2.º classificados de três grupos: D (Estados Unidos, Turquia, Austrália e Paraguai), G (Bélgica, Egito, Irão ou Nova Zelândia) e H (Espanha, Uruguai, Cabo Verde e Arábia Saudita).

Assumindo que Argentina, Bélgica e Espanha vencem os seus grupos e que os EUA beneficiam do fator casa, Portugal enfrentará provavelmente alguém entre a Argentina, Turquia, Uruguai e o Egito.

A Opta dá favoritismo à albiceleste frente a Portugal, mas não muito favoritismo.

Portugal e Argentina tiveram apenas dois jogos amigáveis nos últimos anos, ambos com Cristiano Ronaldo e Lionel Messi em campo: o primeiro, em 2011, aconteceu em Genebra e sorriu à Argentina, com golos de Di Maria, Ronaldo e um penalti de Messi no minuto 90; o segundo, em 2014, aconteceu em Manchester (Old Trafford) e sorriu a Portugal, com golo aos 90+1, por Raphaël Guerreiro.

Meias-finais – Inglaterra ou Brasil?

Do mesmo lado do torneio de Portugal ficam os líderes dos Grupos L (Inglaterra, Croácia, Gana, Panamá), A (México, Coreia do Sul, República Checa e África do Sul) e C (Brasil, Marrocos, Escócia e Haiti), assim como os segundos lugares dos grupos E (Alemanha, Equador, Costa do Marfim, Curaçau), F (Países Baixos, Japão, Suécia, Tunísia) e I (França, Senegal, Noruega, Iraque).

A Opta coloca o Brasil a ultrapassar Japão e o vencedor do Noruega-Equador, enquanto a Inglaterra vence a RD Congo e avança frente ao vencedor de México ou Senegal. Seguem-se uns quartos de final entre Inglaterra ou Brasil, do qual o supercomputador coloca como favorito a Inglaterra.

Os ingleses têm também favoritismo contra Portugal, mas a seleção nacional venceu os últimos quatro encontros em grandes competições: vitórias nos penáltis no Mundial 2006 e Euro 2004, vitória por 3-2 no Euro2000 e vitória por 1-0 no Mundial de 1986.

Final Espanha, França, Alemanha ou Países Baixos?

Do lado contrário do torneio ficam os restantes favoritos, incluindo aqueles que a Opta vê como os grandes favoritos a vencerem o Mundial, Espanha e França, mas também outros históricos como a Alemanha ou a seleção que eliminou Portugal no último Mundial, Marrocos.

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