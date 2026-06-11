Quer seguir Portugal até à final do Mundial? Precisa de 20 mil euros

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Quanto custa ver os jogos de Portugal no Campeonato do Mundo de 2026? Se quiser ficar no sofá de sua casa e ver a partir da televisão, não vai custar nada.

Se quiser ir até Estados Unidos, México e Canadá, poderá ter de juntar mais de 20 mil euros, só para a compra dos bilhetes e despesas como as (várias) viagens e alojamentos. Esse valor é superior ao que um português ganhou, em média, ao longo de um ano em 2025, já com salário, subsídios e bónus.

Primeiro, as notícias para quem fica: todos os jogos de Portugal no Mundial vão ter relato em direto na Renascença e transmissão em sinal aberto. O primeiro, frente à RD Congo, será transmitido na SIC; o segundo, frente ao Uzbequistão, na TVI; e o terceiro, frente à Colômbia, na RTP. Além disso, poderá também ver os jogos de Portugal no YouTube, através da LiveModeTV, ou na SportTV, que é um canal pago e transmite todos os jogos do Campeonato do Mundo.

Se quiser viajar até aos Estados Unidos, ficará bem mais caro.

Quanto custam os bilhetes para ver Portugal?

A venda de bilhetes para o Mundial para os jogos de Portugal começou em dezembro do ano passado, com preços entre os 265 e os 700 dólares (cerca de 230 e 600 euros, respetivamente) para cada um dos jogos, em Houston e Miami.

No entanto, os lugares no estádio voaram rapidamente. No site da FIFA, Portugal é a única seleção que surge com os bilhetes esgotados para os três jogos da fase de grupos.

O jogo inaugural frente à RD Congo em Houston e o jogo grande do grupo, frente à Colômbia em Miami, já não têm bilhetes disponíveis há muito. Para o segundo jogo, frente ao Uzbequistão, os últimos bilhetes custavam 1.680 dólares (1.450 euros), mas esgotaram na semana passada.

Na plataforma de revenda oficial, que a FIFA criou para este Mundial, os preços escalaram e os bilhetes mais baratos já custam cerca de 500 euros, para ver o Portugal-Uzbequistão. Se quiser ver o jogo frente à Colômbia, terá de desembolsar quase 2 mil euros. Para o Portugal-RD Congo, o bilhete mais barato está nos 585 euros.

Se quiser comprar agora os bilhetes para ver os três jogos da fase de grupos, não ficará mais barato que 3.060 euros.

A partir da fase a eliminar, a procura por bilhetes não fica mais fácil.