Mundial 2026
Quer seguir Portugal até à final do Mundial? Precisa de 20 mil euros
11 jun, 2026 - 06:30 • Diogo Camilo , Inês Braga Sampaio
Portugal é a única seleção do Mundial com os três jogos da fase de grupos já esgotados. Na plataforma de revenda da FIFA, um bilhete para o jogo com a Colômbia não custa menos de 2 mil euros. Um ano de trabalho do português médio não daria para pagar todas as despesas.
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- Qual é o possível caminho de Portugal até à final do Mundial 2026?
Quanto custa ver os jogos de Portugal no Campeonato do Mundo de 2026? Se quiser ficar no sofá de sua casa e ver a partir da televisão, não vai custar nada.
Se quiser ir até Estados Unidos, México e Canadá, poderá ter de juntar mais de 20 mil euros, só para a compra dos bilhetes e despesas como as (várias) viagens e alojamentos. Esse valor é superior ao que um português ganhou, em média, ao longo de um ano em 2025, já com salário, subsídios e bónus.
Primeiro, as notícias para quem fica: todos os jogos de Portugal no Mundial vão ter relato em direto na Renascença e transmissão em sinal aberto. O primeiro, frente à RD Congo, será transmitido na SIC; o segundo, frente ao Uzbequistão, na TVI; e o terceiro, frente à Colômbia, na RTP. Além disso, poderá também ver os jogos de Portugal no YouTube, através da LiveModeTV, ou na SportTV, que é um canal pago e transmite todos os jogos do Campeonato do Mundo.
Se quiser viajar até aos Estados Unidos, ficará bem mais caro.
Quanto custam os bilhetes para ver Portugal?
A venda de bilhetes para o Mundial para os jogos de Portugal começou em dezembro do ano passado, com preços entre os 265 e os 700 dólares (cerca de 230 e 600 euros, respetivamente) para cada um dos jogos, em Houston e Miami.
No entanto, os lugares no estádio voaram rapidamente. No site da FIFA, Portugal é a única seleção que surge com os bilhetes esgotados para os três jogos da fase de grupos.
O jogo inaugural frente à RD Congo em Houston e o jogo grande do grupo, frente à Colômbia em Miami, já não têm bilhetes disponíveis há muito. Para o segundo jogo, frente ao Uzbequistão, os últimos bilhetes custavam 1.680 dólares (1.450 euros), mas esgotaram na semana passada.
Na plataforma de revenda oficial, que a FIFA criou para este Mundial, os preços escalaram e os bilhetes mais baratos já custam cerca de 500 euros, para ver o Portugal-Uzbequistão. Se quiser ver o jogo frente à Colômbia, terá de desembolsar quase 2 mil euros. Para o Portugal-RD Congo, o bilhete mais barato está nos 585 euros.
Se quiser comprar agora os bilhetes para ver os três jogos da fase de grupos, não ficará mais barato que 3.060 euros.
A partir da fase a eliminar, a procura por bilhetes não fica mais fácil.
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Se Portugal for líder do grupo, o jogo dos 16 avos de final será em Kansas City, no Arrowhead Stadium, e já só tem bilhetes no setor de mobilidade reduzida, com preços a 240 euros. Na plataforma de revenda da FIFA, o bilhete mais barato está a 143,75 dólares (124 euros).
Nos oitavos de final, em Vancouver, ainda há bilhetes para o BC Place, mas os mais baratos estão nos 2.535 dólares (2.192 euros). Se for até à plataforma de revenda da FIFA, encontrará o mais barato a 901 dólares (779 euros).
Nos quartos de final, de volta a Kansas City, já só há bilhetes no setor de mobilidade reduzida, com preços a 1.320 euros. Na plataforma de revenda da FIFA, o bilhete mais barato está a 1.598 dólares (1.381 euros).
Nas meias-finais, que seriam em Atlanta, os bilhetes mais baratos estão nos 3.545 dólares (3.065 euros) e há bilhetes que chegam a custar mais de 9 mil euros. Na plataforma de revenda oficial, o bilhete mais barato está quase nos 2 mil euros.
Para a final, os bilhetes já estão esgotadíssimos, mas há quem esteja a tentar vender na plataforma de revenda: o bilhete mais barato para o MetLife Stadium, a 19 de julho, está nos 8.944 dólares (7.729 euros). Há bilhetes à venda por 2,3 milhões de dólares, mas nenhum destinado aos setores VIP ou à bancada central do estádio em East Rutherford, no estado de Nova Jérsia.
Se comprar agora os bilhetes na plataforma de revenda da FIFA, a fazer fé que Portugal fica no primeiro lugar do grupo e chega até à final, terá de desembolsar, pelo menos, 15.061 euros.
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Quanto dinheiro em viagens e estadia?
A Renascença analisou também os possíveis preços em viagens e estadia que um fã de Portugal possa ter de pagar desde o primeiro jogo na fase de grupos até à final, com a fatura a poder chegar aos 5 mil euros.
A primeira viagem é considerada de Lisboa, no Aeroporto Humberto Delgado, até Houston, onde Portugal tem os dois primeiros jogos, frente à República Democrática do Congo e o Uzbequistão. Através de agências de viagens online, um bilhete para o dia 17 de junho não fica a menos de 650 euros.
A estadia até dia 27 de junho, data em que Portugal parte para Miami para o terceiro jogo, não fica a menos de 775 euros por 11 dias e 10 noites.
A viagem até Miami no dia 27 de junho não fica a menos de 157 euros, enquanto a estadia por cinco dias, até nova viagem, faz-se por 202 euros, segundo a plataforma digital de alojamentos Airbnb.
Próxima paragem: Kansas City, Missouri, para os 16 avos de final. Viagem? Não menos que 111 euros. Estadia para seis dias? O alojamento mais barato está nos 600 euros.
Os oitavos de final fazem-se no Canadá, na cidade de Vancouver. O voo (no dia 6 de julho) é um pouco mais caro (251€), para um jogo no dia seguinte, enquanto o alojamento por cinco dias, até dia 10 de julho, fica nos 314 euros.
A seleção voltará então a Kansas City para os quartos de final e a viagem de regresso está nos 258€ no dia 10 de julho. O alojamento, até dia 13 de julho, fica nos 393 euros.
A meia-final faz-se em Atlanta e a viagem é curta: não menos do que 26€ por uma ligação de avião no dia 13 de julho. Já o alojamento continua a ser puxado: 367 euros, com estadia desse dia até ao dia da final, 19 de julho.
A viagem de Atlanta para Nova Iorque será cerca de 50 euros e a viagem de regresso a Lisboa no dia seguinte não custará menos que 320€, enquanto o alojamento para a noite da final é opcional, mas ficará a cerca de 125 euros, no mínimo.
No total: o dinheiro gasto em viagens não será menos do que 1.824 euros, enquanto o total de gastos em alojamentos será, no mínimo, de 2.777 euros. A fatura da aventura para ver todos os jogos de Portugal no Mundial, com os bilhetes, mas sem alimentação e todos os outros gastos necessários: nunca menos do que 19.662 euros.
Preços dos bilhetes na plataforma de revenda oficial da FIFA:
- Portugal - RD Congo
Bilhete mais barato - 677 dólares (585 euros)
- Portugal - Uzbequistão
Bilhete mais barato - 565 dólares (488 euros)
- Portugal - Colômbia
Bilhete mais barato - 2.300 dólares (1.988 euros)
- 16 avos em Kansas City, se Portugal for primeiro do grupo
Bilhete mais barato - 143,75 dólares (124 euros)
- 8avos em Vancouver, se Portugal for primeiro do grupo
Bilhete mais barato - 901 dólares (779 euros)
- Quartos em Kansas City, se Portugal for primeiro do grupo
Bilhete mais barato - 1.598 dólares (1.381 euros)
- Meias-finais em Atlanta, se Portugal for primeiro do grupo
Bilhete mais barato - 2.300 dólares (1.988 euros)
- Final no MetLife Stadium
Bilhete mais barato - 8.944 dólares (7.729 euros)
Total mínimo dos bilhetes para todos os jogos de Portugal: pelo menos 15.061 euros
Total mínimo do preço das viagens para ver todos os jogos de Portugal: 1.824 euros
Total mínimo do alojamento para ver todos os jogos de Portugal: 2.777 euros
Total Bilhetes + Viagens + Alojamento: 19.662 euros
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Como se comparam os preços ao que se ganha em Portugal?
Estes preços de bilhetes, viagens e alojamento podem assustar, tendo em conta a realidade de Portugal.
O salário mínimo subiu este ano para os 920 euros. Ou seja, seria preciso mais de um ano e meio de trabalho para juntar dinheiro para todas estas despesas, fora todas as outras do dia a dia.
Já em relação ao dinheiro que um português, em média, traz para casa ao final do mês, estamos a falar de 1.282 euros mensais líquidos em 2025, o que significa menos de 18 mil euros por ano.
Isto significa que o trabalho de um ano inteiro do português médio não daria para pagar todas as despesas para ver a seleção nacional neste Mundial durante cerca de um mês.
Como funciona a plataforma de revenda de bilhetes da FIFA?
Para este Mundial, a FIFA decidiu introduzir o seu próprio mercado secundário de bilhetes, onde é possível a troca de bilhetes adquiridos e a revenda desses mesmos bilhetes.
Em troca, a FIFA recebe 15% do valor de cada compra e a mesma percentagem do valor conseguido pelo vendedor nessa plataforma.
O método levou à especulação do preço dos bilhetes, com os primeiros bilhetes a serem imediatamente comprados, para serem colocados à venda nesta plataforma, como explicou Miguel Poiares Maduro, ex-ministro que liderou o Comité de Governação e Revisão da FIFA entre 2016 e 2017, durante a Conferência Bola Branca da Renascença.
"A FIFA, na prática, legalizou a candonga. Criou uma plataforma de revenda de bilhetes, em que bilhetes de 100 euros estão a ser vendidos a 2.500 euros. E porque é que a FIFA promove isso? Porque com esta plataforma, recebe uma comissão sobre os bilhetes vendidos. A FIFA deixou de ter qualquer incentivo para limitar a venda de bilhetes no mercado negro, porque legalizou-o e com isso está a ganhar dinheiro", explicou.
Com isto, a FIFA é, além de regulador do futebol e organizador do Mundial, também o operador económico do torneio.
E isto leva também a casos como o de bilhetes a quase cinco milhões de euros para um jogo da fase de grupos.
Segundo o portal "Ticket Data", que faz o rastreamento dos bilhetes vendidos do Mundial, o preço médio de um bilhete na fase de grupos está nos 650 dólares (cerca de 560 euros) e este tem vindo a subir com o aproximar do início da competição.
Os dois jogos mais caros da fase de grupos são o jogo de abertura desta quinta-feira, entre México e África do Sul, e o Portugal-Colômbia, com os preços mais baratos já acima dos 2 mil dólares e dos próprios preços dos bilhetes para as meias-finais do Mundial.
Os jogos de Portugal são os segundos mais caros de todas as seleções, apenas atrás do México, com a média dos bilhetes dos três jogos a estar quase nos 1.600 dólares.
No entanto, segundo o "Financial Times", a cerca de dois dias do primeiro jogo do Mundial, ainda apareciam 180 mil bilhetes por vender no portal de revenda da FIFA, incluindo bancadas inteiras vazias para alguns jogos menos procurados.
O presidente da FIFA, Gianni Infantino, tinha garantido em fevereiro que todos os bilhetes para todos os jogos estavam esgotados, mas o site da FIFA mostra que ainda há bilhetes disponíveis para 87 jogos e que apenas 17 têm bilhetes esgotados.