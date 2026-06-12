Ronaldo em declínio na seleção de Portugal? Os números dizem que sim

Minuto 9 do Portugal - Nigéria no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, no último amigável antes do Mundial 2026. Cristiano Ronaldo desmarca-se e recebe um passe cruzado de Nelson Semedo, que galgava pelo corredor direito. Sozinho frente ao guarda redes Maduka Okoye, o capitão da Seleção Nacional remata de primeira, mas falha a baliza.

Ao longo do jogo desta quarta-feira, Ronaldo desperdiçou três oportunidades flagrantes servidas pelos colegas. Todas resultaram em remates desenquadrados com a baliza, mesmo não tendo ninguém entre si e o alvo, além do guarda redes.

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Esta não é uma realidade apenas deste jogo, mas algo que se tem evidenciado nos últimos anos na Seleção Nacional. O que dizem os números? Em média, Ronaldo desperdiça quase uma grande oportunidade por jogo com Roberto Martínez a selecionador.

Mais oportunidades desperdiçadas que golos

As dúvidas sobre a titularidade de Ronaldo surgiram em pleno Mundial 2022, quando foi substituído frente à Coreia do Sul e começou os jogos frente a Suíça e Marrocos no banco. Saindo Fernando Santos e entrando Roberto Martínez no comando técnico da seleção portuguesa, os fantasmas pareceram desaparecer.

Excluindo amigáveis como os dos últimos dias, Ronaldo foi titular em 27 dos 28 jogos de competições oficiais com o novo selecionador, mas o rendimento continua a não ser o mesmo de antes, ainda que a equipa funcione à volta do capitão.

Com Martínez, Cristiano Ronaldo marcou 18 golos pela seleção de Portugal, mas ao mesmo tempo desperdiçou 26 grandes oportunidades.