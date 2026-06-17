Petit tem uma preocupação para a estreia de Portugal no Mundial 2026: "Ainda não encontrámos a dupla de centrais"

Nesse Mundial de 2006, naquele Portugal-Países Baixos, que ficou conhecido pela "Batalha de Nuremberga", o Costinha tinha sido expulso ali em cima do intervalo, o Petit entra para a segunda parte e ao fim de cinco minutos já estava com um cartão amarelo. Como é que foi lidar com essa situação na altura?

Foi. Vendo outros Europeus, outros Mundiais, sabíamos que os Países Baixos não eram uma equipa tão agressiva, tão intensa como apareceu naquele jogo. Lembro-me bem que a primeira bola que o Ronaldo recebeu, penso que foi o lateral que fez uma entrada que poderia ter acabado com a carreira do Cristiano. Começámos a ver que a Holanda queria meter essas entradas e essas provocações, para que pudesse tirar alguma expulsão. Aconteceu com o Costinha.

Foi um jogo difícil, mas aí viu-se o verdadeiro sangue português. Toda a gente foi solidária, os que jogaram, os que entraram, os que estavam no banco, e acaba por ser um jogo que fica na história dos Mundiais. A "Batalha de Nuremberga", em que houve vermelhos, houve muito amarelos e acabámos por segurar o resultado. Acabámos de ser felizes, mas aí foi uma verdadeira nação, tudo a apoiar, e esse jogo fica marcado.

O Petit, antes desse Mundial, esteve também no Euro 2004. Foram duas campanhas que não terminaram bem para a seleção portuguesa. Que sentimento ficou?

Nós às vezes estamos juntos, a malta que esteve nesse Europeu. Ainda não há uma explicação de como nós perdemos o primeiro jogo com a Grécia e o último jogo. Não sei se foi excesso de confiança, se foi muito relaxamento. Nós acreditávamos que poderíamos ser campeões. Não começámos bem, mas depois começámos a ganhar confiança.

Jogo a jogo, a equipa foi evoluindo, o povo português foi atrás. Aí, o [Luiz Felipe] Scolari teve o mérito de envolver o povo português, com as bandeiras nas janelas, com a multidão que estava nas ruas, com o apoio constante que nós sentíamos e o carinho que nos davam, e depois é a desilusão. A desilusão de perder um Europeu em nossa casa, onde poderíamos ficar na história, mas acho que também demos passos firmes para que as gerações seguintes que vinham, pudessem conquistar esses títulos, como conquistámos o da França.

E depois viria o Mundial 2006, em que Portugal fez de facto uma excelente prestação. Uma seleção que tinha grande qualidade; a atual também tem. Consegue eleger qual das duas é melhor?

Nós apanhámos ali um misto, aquela geração de ouro de 2002, que termina a carreira, penso, o falecido Jorge Costa, o Paulo Bento, o Pedro Barbosa... E aparece uma geração diferente, onde apanhámos também os jogadores do Porto, que tinha sido campeão europeu: Deco, Maniche, Costinha, Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho. Apanhámos ali um misto dessa geração de ouro de 2002 com a de 2006.

Éramos uma seleção com muita qualidade, com jogadores a ganhar a Liga dos Campeões, a jogar em grandes clubes, e acho que fizemos um grande Mundial. Foi ali um detalhe, um pormenor naquela meia-final com a França, onde acabámos por perder por 1-0, mas foi uma desilusão. Tanto a de 2004 como a de 2006, acho que poderíamos ter conquistado algo.