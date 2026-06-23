Como jogou Cristiano Ronaldo contra o Uzbequistão? Estivemos 90 minutos a olhar para ele

Mudou a forma como Ronaldo encarou o seu papel, claro, mas também como a equipa soube jogar com ele. Quando o capitão saía da zona "9", quando abria espaços, Bruno Fernandes e João Félix apareciam lá, evitando que a equipa ficasse coxa.

Havia mais jogadores a atacar zonas de finalização, também, ao contrário do que se vira no jogo anterior, em que Ronaldo aparecia tantas vezes como único recipiente possível dos cruzamentos de João Cancelo, Francisco Conceição, Nelson Semedo.

Houve igualmente maior variedade no serviço, não apenas bolas no ar mas também jogadas mais trabalhadas, fosse por dentro ou por fora, com mais pés envolvidos. Quando a bola chegava aos pés do finalizador, fosse ele Cristiano ou outro jogador, vinha mais perfumada, mais redonda e com mais sede de golo.

Se é factual que o corpo de Cristiano Ronaldo já não é o que era — apesar dos feitos, é mero humano e vulnerável à crueldade da biologia — e que o capitão já não é autossuficiente na criação de perigo (longe vão os tempos em que uma bola num campo de hortaliças podia dar golo nos seus pés), não menos o é que, esta noite, ele e a equipa souberam jogar de forma a esconder melhor as marcas da idade.

Mais remates, mais astúcia, mais altruísmo

Neste jogo, o camisola 7 fez sete remates, tantos quantos a seleção inteira fizera diante da RD Congo. Cinco dos remates de CR7 foram enquadrados com a baliza — só o golo de João Neves fora ao alvo na partida anterior. E até houve espaço para falhar (três grandes oportunidades desperdiçadas, segundo o Sofascore), inclusive num livre em que recebeu picado de Bruno Fernandes e só faltou mesmo o golo, porque o timing da desmarcação e a forma como preparou o corpo para o remate foram de grande classe. Pena a grande defesa (algo à maluca) de Abduvokhid Nematov.

Também apareceu, frente ao Uzbequistão, o lado mais altruísta do capitão. Permitiu que Nuno Mendes batesse o livre que deu origem ao 2-0 — um momento "meta", por saber, como explicou, que o guarda-redes estaria à espera que fosse ele a marcar, já que Ronaldo poucas vezes abre mão desses momentos —, afastou-se da bola que Rafael Leão caçou para fazer o 5-0 e lançou companheiros para situações de perigo.

É deste Cristiano Ronaldo que Portugal precisa para o que aí vem do Campeonato do Mundo. Faltou descansar, numa altura em que o resultado já estava feito, embora seja sobejamente conhecida a sede do capitão por mais e mais e mais. Que recupere para o confronto com a Colômbia, o jogo que decidirá o primeiro lugar do Grupo K, marcado para a madrugada de sábado para domingo, às 00h30, em Miami.