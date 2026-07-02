Borevkovic e o Portugal-Croácia: "Com a qualidade dos portugueses, esperava um futebol mais bonito e muitos golos"

Falemos de si e desta primeira época na Turquia. Correspondeu às expectativas?

Não foi como esperava. Quando cheguei, a equipa que esteve dois anos sem poder contratar novos jogadores, então estavam habituados a jogar sempre juntos e jogavam bem.

Jogámos Europa e durante dois meses não perdemos nenhum jogo e, quando és central, só podes entrar na equipa quando alguém falha. Tinha de esperar. Não estava satisfeito nos primeiros dois ou três meses sem jogos. Quando entrei estava um pouco sem ritmo, porque os treinos são muito diferentes dos de Portugal.

Precisava de tempo, mais jogos. Joguei alguns e depois fui outra vez para o banco. O treinador foi despedido, chegou um novo treinador.

Houve altos e baixos, mas quero acreditar que foi uma época de adaptação. O novo futebol é totalmente diferente comparado com Portugal.

Quando diz que os treinos e o futebol são diferentes, o que quer dizer? Quais são as principais diferenças?

Há diferenças em termos táticos, por exemplo. Na Turquia todas as equipas jogam um contra um em todo o campo. Em Portugal, é tudo mais tático, tens de ocupar este espaço, aquele espaço e outro espaço.

Passei seis anos em Portugal, estava habituado a jogar de uma forma e, agora, precisei de tempo para perceber como fazer e adaptar-me.

O jogo é mais simples? É isso?

Sim, mas o problema para nós, os defesas,é que estás sempre a levar com um Leroy Sané ou um Osimhen em todo o campo, por exemplo. Não é fácil. São jogadores extremamente bons no um contra um e, quando estás um contra um contra esses monstros, é muito difícil, muito difícil.

Apesar dos altos e baixos, é para continuar na Turquia?

Vamos ver, tenho mais dois anos de contrato, por isso estou a preparar-me para ficar, mas estou aberto também. se houver alguma proposta satisfatória que me agrade… Estou aberto para tudo.

Saiu há pouco tempo, mas regressava a Portugal?

Gostava. Mas vamos ver. Tenho 29 anos, ainda tenho mais cinco ou seis anos de bom nível. Vamos ver o que é que vai acontecer no futuro.