Jorge Jesus torceu o nariz ao 4-3-3, falou de espetáculo e de "Cris": "Preparei-me para este dia"

Poucos minutos depois das 15h, e a seguir a Pedro Proença dizer as primeiras palavras sobre a nova era da seleção nacional cujo lema é “viemos para vencer”, Jorge Jesus colocou-se diante de um solitário microfone e da baba dos holofotes. Trajado com um elegante fato e gravata negros, o selecionador que assinou até 2030 explicou ao que veio.

Não defraudou as expectativas, são já tradicionais as pérolas sem fim que lhe saltam da garganta, sedentas de conhecer a luz do dia e as páginas dos jornais e os programas de rádio. Sem surpresa, foi lembrado de uma certa e determinada declaração aquando da chegada ao Benfica, em 2009: a seleção vai jogar o dobro? “Tem de jogar o dobro, se não jogar o dobro fica tudo igual. Porque a qualidade está cá."

E garantiu: "A minha ideia de jogo não tem nada a ver com a ideia de jogo do que era a seleção portuguesa. Nada. Zero". Só no fim chegou a explicação tática sobre o que quer do jogo, da sua equipa. "Não sou um treinador que goste de jogar com três médios, num 4-3-3. Gosto de jogar com médios com mais andamento, mais dinâmica."

Sem complexos e rodeios, falou da relação com Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva, revelou que um dia disse a Neymar “tu, finish” e ainda explicou como encara esta chegada à seleção portuguesa, negando que tenha falado com Pepe para adjunto. Sobre o Mundial, defendeu: “Era importantíssimo o primeiro lugar do grupo. Não é o mesmo jogar com a Espanha ou com a Suíça”.

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Depois da lengalenga inicial habitual, num formalismo pouco habitual em Jorge Jesus, lá se disponibilizou para as perguntas, para “soltar a língua”. Antes, aclarou: “Viemos para vencer, estamos convencidos de que chegamos a qualquer lado e vencemos”.