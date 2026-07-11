"Perfeccionista até ao centímetro". Jorge Jesus, o “mister” que se tornou selecionador

No verão de 2015, fez o que parecia impensável: deixou o campeão nacional e assinou pelo seu maior rival, o Sporting. Surpreendeu tudo e todos, incluíndo Adrien Silva, já um dos capitães de equipa em Alvalade.



"Foi uma grande surpresa, sabemos que em Portugal a mentalidade não é a mais correta, não se pode mudar de um sítio para o outro e isso foi realmente um choque. Era uma oportunidade muito boa para a nossa evolução", recorda o médio preponderante na equipa que Jesus viria a montar no Sporting.

O título escapou para as águias por apenas dois pontos, mas foi uma equipa do Sporting que marcou uma era, com os golos de Islam Slimani, o encanto de Bryan Ruiz e o meio-campo que maravilhou com William Carvalho, João Mário e Adrien Silva.

"Ele entrou a todo o gás com uma vontade de ganhar. Sentia-se que estávamos muito acima de todos e provámos isso nos confrontos diretos, mas por uma razão, ou outra, não chegamos ao fim com o que merecíamos", atira.

Ao seu estilo, não demorou muito até dar a primeira "dura" em Adrien: "Numa bola parada num amigável, eu chutei com força em vez de encostar. Ele gostava muito de carregar no detalhe que não se conseguia fazer golos a chutar de força. Deu-me logo um ‘arranque’, mas não se pode levar a peito. A única vontade dele é fazer crescer os jogadores."

“Um treinador sempre com um truque na manga”

Jesus aventurou-se no estrangeiro, pela primeira vez, há menos de dez anos, com uma curta passagem pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, que precedeu o ano dourado no Brasil, ao serviço do Flamengo.

Conquistou a Copa Libertadores, o Brasileirão, a Supertaça brasileira e também a continental. O regresso ao Benfica não correu bem e os últimos quatro anos foram feitos, novamente, além-fronteiras.

O médio-ofensivo Lincoln foi treinado por Jesus oito anos depois, no Fenerbahçe, em 2022/23. As primeiras semanas de convívio com o treinador português “não foram fáceis”, mas o silêncio era o que mais o preocupava.

“Pode ser difícil lidar com o estilo. Cresci muito com ele, mas aquele início foi difícil porque ele cobra muito. Começa a ser normal, depois. Quando o treinador implica connosco, é porque gosta. O pior é quando ele já não diz nada”, alerta.

"Se trabalhas com o Jesus e não tens uma história engraçada para contar, não é o mesmo mister. Uma vez meti mal um passe e ele disse-me: "É por isto que jogavas no Santa Clara". Eu continuei, depois acertei outras coisas e ele já disse: "Agora está explicado porque chegaste aqui". Ele fala as coisas de forma clara,

O salto de Lincoln foi grande. Tinha estado três épocas em bom nível no Santa Clara, dos Açores. Jesus defrontou-o na sua segunda passagem pelo Benfica e quis levá-lo para a Turquia.

O brasileiro esteve associado aos grandes portugueses e queria ficar em Portugal, mas uma chamada de Jorge Jesus foi o suficiente para convencer.

“Ele ligou-me e como não tinha nada fechado, ele colocou uma definição na situação, porque disse que me queria para ontem", recorda.

Lincoln voou para a Turquia e fez 34 jogos nessa temporada pelo Fenerbahçe. Marcou dois golos e somou oito assistências. Com Jorge Jesus, o brasileiro jogou em quatro posições diferentes.