Entre roncos e esperanças, passámos uma manhã com Ivan Domingues no autódromo do Estoril

Estoril é um nome associado a uma das eras douradas da Fórmula 1, ao tempo de Ayrton Senna, de duelos de dimensão mitológica e de uma ilusão de segurança total. Cheio de sons do passado, foram as esperanças de Ivan Domingues para um futuro na Fórmula 1 que ecoaram, por dois dias, no circuito no sopé da Serra de Sintra.

Nascido em 2006, o piloto natural de Leiria quer ser o próximo português no famoso campeonato mundial, e o caminho até lá leva-o a passar pelo campeonato de Fórmula 3 em 2025. A preparação incluiu testes no Autódromo Fernanda Pires da Silva, conhecido como Autódromo do Estoril, a 13 e 14 de fevereiro, com um carro diferente do que Ivan vai usar nas corridas deste ano, mas útil para ganhar experiência e limar arestas.

“Sinto-me muito bem a conduzir este Fórmula 3”, diz o jovem de 18 anos numa das pausas da sua “primeira vez a conduzir um fórmula aqui em Portugal”. O carro do dia, uma versão atualizada do monolugar utilizado pela F3 até 2018, é “mais lento nas retas e é um bocadinho mais rápido nas curvas” que os atuais carros do campeonato.